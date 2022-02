Mittelhessen (ots) – An den insgesamt 25 Veranstaltungen, die am Montagabend 28.2.22 in den 4 mittelhessischen Landkreisen (Gießen, Wetterau, Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill) stattfanden, nahmen nach vorläufigen Schätzungen etwa 2.600 Personen teil.

17 Veranstaltungen standen dabei im Kontext der Kritik an den bestehenden Corona-Maßnahmen. Derzeit geht die Polizei hier von ungefähr 1.900 Teilnehmenden aus.

Bei den 8 Gegenveranstaltungen betrug die Teilnehmerzahl rund 700.

Insgesamt verliefen die Veranstaltungen weitestgehend friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Wetteraukreis

Nach vorläufigen Schätzungen nahmen im Kreis ca. 730 Menschen teil. Veranstaltungen im Kontext der Kritik an den bestehenden Corona-Maßnahmen fanden in Altenstadt, Bad Nauheim, Bad Vilbel, Butzbach, Karben und Nidda statt. Hier schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl auf etwa 700.

In Nidda wurden 11 Auflagenverstöße angezeigt. Bei 5 Menschen wurden die Personalien festgestellt. In Bad Nauheim wurde die Identität bei 2 Menschen festgestellt. Eine Gegenveranstaltungen gab es in Altenstadt.

Kreis Marburg-Biedenkopf

Nach vorläufigen Schätzungen nahmen im Kreis ca. 890 Menschen teil. Veranstaltungen im Kontext der Kritik an den bestehenden Corona-Maßnahmen fanden in Marburg und in Gladenbach statt.

Während in Gladenbach bei 4 Menschen die Identität (Auflagenverstoß)) festgestellt wurden, kam es in Biedenkopf zu 7 solcher Maßnahmen. Gegenveranstaltungen gab es in Marburg, Biedenkopf und Gladenbach

Lahn-Dill-Kreis

Nach vorläufigen Schätzungen nahmen im Kreis ca. 630 Menschen teil. Veranstaltungen im Kontext der Kritik an den bestehenden Corona-Maßnahmen fanden in Herborn und Wetzlar statt. Hier schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl auf etwa 570.

Eine Gegenveranstaltung gab es in Herborn.

Kreis Gießen

Nach vorläufigen Schätzungen nahmen im Kreis ca. 370 Menschen teil. Veranstaltungen im Kontext der Kritik an den bestehenden Corona-Maßnahmen fanden in Großen-Linden, Hungen, Lich, Allendorf/Lda., Fernwald, Gießen und Grünberg statt. Hier schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl auf etwa 330.

In Fernwald wurde bei einer Person nach einem Auflagenverstoß die Identität festgestellt.

Eine Gegenveranstaltung gab es in Gießen.

