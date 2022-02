Heidelberg: Stadtnotizen 28.02.2022

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Vielmehr.heidelberg ist jetzt auch auf Instagram und Facebook

Die Plattform www.vielmehr.heidelberg.de zeigt die ganze Vielfalt des Heidelberger Geschäftslebens. Auf der Webseite sind bereits mehr als 650 Läden, Lokale und Restaurants oder Vereine mit einem Profil vertreten. Besucherinnen und Besucher bekommen einen Eindruck, was Heidelberg alles zu bieten hat und können bei vielen der lokalen Geschäfte sogar direkt online shoppen. Jetzt ist es sogar noch leichter, immer die neuesten Tipps parat zu haben: „Vielmehr Heidelberg“ ist ab sofort auch auf Instagram (@vielmehr.heidelberg) und Facebook (Viel mehr Heidelberg) vertreten. Follower sind immer auf dem Laufenden über geplante Veranstaltungen wie verkaufsoffene Sonntage, über alle Stellen, die den Heidelberger Stadtgutschein DankeSchein annehmen, und die neuesten Geheimtipps für die besten Selfie-Spots beim Shoppen und noch viel mehr.

Auch die Webseite www.vielmehr.heidelberg.de hat ein neues Aussehen bekommen. Alle registrierten Teilnehmenden sind übersichtlich aufgeführt und lassen sich nach verschiedenen Kategorien sortieren. So findet jeder genau das gesuchte Angebot. Die Webseite wird stetig weiterentwickelt. Daher gibt es immer wieder Neues zu entdecken und ein wiederholter Besuch lohnt sich. So soll es in Zukunft auch Tourenvorschläge geben, die unter bestimmten Themen verschiedene Läden und Lokale miteinander verbinden.

„Natürlich Heidelberg“: Termine im März – Anmeldung zu Veranstaltungen ist online möglich

Von Yoga-Kursen über einen Theater-Nachmittag im Wald bis hin zu ausgedehnten Spaziergängen – die Veranstaltungen der Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ sind vielfältig. Die Stadt Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt. Interessante Führungen, Exkursionen und Seminare stehen auf dem Programm:

Samstag, 5. März 2022, 14 bis 17 Uhr, Theater im Wald

Samstag, 12. März 2022, 10.15 bis 12.15 Uhr, Yoga im Wald

Sonntag, 13. März 2022, Start 08.40 Uhr, Auf dem Neckarsteig

Freitag, 18. März 2022, 14 bis 17 Uhr, Unser tägliches Brot – Feldspaziergang

Sonntag, 20. März 2022, 15 bis 16 Uhr, Geologie to go

Samstag, 26. März 2022, 09.30 bis 11.30 Uhr, Natürlich fit ins Wochenende

Samstag, 26. März 2022, 10.15 bis 12.15 Uhr, Yoga im Wald

Samstag, 26. März 2022, 14 bis 17 Uhr, Kulinarische Expedition in den Bärlauch

Samstag, 26. März 2022, 14.30 bis 17 Uhr, Die Gesteine auf dem Steinberg und im Hellenbachtal

Samstag, 26. März 2022, 19 bis 21 Uhr, Stille Nacht adé?

Sonntag, 27. März 2022, Start 08.45 Uhr, Auf dem Neckarsteig

Sonntag, 27. März 2022, 14 bis 17 Uhr, Sägen, Bohren, Hämmern, Schrauben

Online anmelden

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert ist, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Weitere Informationen rund um das Veranstaltungsprogramm gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von März bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de.

Ergänzend:

Am Donnerstag, 24. März, wird die diesjährige Saison des Umweltbildungsprogramms „Natürlich Heidelberg“ eröffnet. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze. Ab Ende März wird auch eine gedruckte Version des Veranstaltungsprogramms wie gewohnt kostenlos ausliegen; so etwa in den Bürgerämtern, der Volkshochschule, der Stadtbücherei, bei der Abteilung „Lernort Natur, Geo- und Naturpark“ des städtischen Umweltamts, sowie in zahlreichen anderen öffentlichen Einrichtungen.

Das „Feierbad“ am Tiergartenschwimmbad ist wieder am Start – Ab 4. März sollen junge Menschen wieder gemeinsam feiern / OB Würzner übergab Location an Jugendliche

Das „Feierbad“ ist wieder am Start: Ab 4. März sollen junge Menschen in einem Zelt direkt neben dem Tiergartenschwimmbad wieder gemeinsam Konzerte besuchen und Partys feiern können. Das Angebot ist für 750 Feiernde ausgelegt. Möglich ist die Öffnung durch die am vergangenen Mittwoch von der Landesregierung verkündete neue Corona-Verordnung, die auch die Öffnung von Clubs und Diskotheken erlaubt. Eröffnungs-Act im Feierbad wird der Heidelberger Kult-DJ Boulevard Bou sein.

OB Würzner an Jugendliche: „Wir sehen Euch und Eure Bedürfnisse“

Oberbürgermeister Prof. Dr Eckart Würzner sagte bei der offiziellen Übergabe der Feier-Location an die Jugendlichen am 25. Februar 2022: „Gut, dass es endlich losgehen kann. Ab jetzt ist das Eure Fläche, auf der Ihr als Jugendliche wieder für andere Jugendliche Programm machen könnt. Wir geben Euch den Raum, den Ihr Euch gewünscht habt – nutzt diese Möglichkeit, ihn nach Euren Vorstellungen zu füllen. Ihr habt in der Pandemie viel Geduld beweisen und auf vieles verzichten müssen. Das Feierbad ist ein Zeichen der Stadt und des Gemeinderats an alle jungen Menschen: wir sehen Euch und Eure Bedürfnisse und möchten dafür gute Angebote machen.“

Würzners Dank ging dabei auch an das Team von Heidelberg Marketing, das bereits kurze Zeit nach dem Gemeinderatsbeschluss mit dem Zelt-Angebot startklar war.

Das gilt für den Feierbad-Besuch

Betreiber des „Feierbads“ ist „Heidelbeach“ im Auftrag der Heidelberg Marketing GmbH. Das Programm und die Werbung dafür machen die Jugendlichen selbst, unterstützt von den Nachtbürgermeistern Jimmy Kneipp und Daniel Adler. Der Zugang zum Feierbad-Zelt ist gemäß der aktuellen Corona-Verordnung nur für genesene und geimpfte Personen möglich, die einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorweisen können (2G plus-Regelung). Wichtig zu beachten ist, dass die üblichen Ausnahmen von der 2G plus-Regelung, beispielsweise für geboosterte Personen oder Schülerinnen und Schüler, nicht gelten: Jeder Besucher muss neben dem Impf- oder Genesenennachweis einen negativen Test vorlegen. Dafür entfällt auf der Tanzfläche die Maskenpflicht.

Der Eintritt ins Zelt ist kostenfrei, Getränke gibt es zu moderaten Preisen. Das Zelt bietet 450 Quadratmeter Nutzfläche, ist beheizt und technisch bestens ausgestattet. Damit Schallemissionen die Normwerte nicht überschreiten und zu Störungen der Anwohnerinnen und Anwohner in den benachbarten Stadtteilen führen, wird die Lautsprecheranlage zuvor unter Federführung des Umweltamtes der Stadt Heidelberg eingepegelt. Das Zelt soll voraussichtlich bis Ende April für die Feierbad-Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

Das Projekt „Feierbad“ war im Sommer 2021 ins Leben gerufen worden mit dem Ziel, zusätzliche neue Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene zu schaffen. 10.000 Jugendliche feierten mit Urban Club- und Partysounds an sechs Wochenenden unter freiem Himmel. Bei der Programmgestaltung hatten die jungen Veranstalter freie Hand. Der Gemeinderat hatte in der Folge im Dezember 2021 beschlossen, dass das im Sommer erfolgreich erprobte „Feierbad“-Konzept als Winteredition in einem Zelt auf dem Gelände am Tiergartenschwimmbad fortgeführt wird.

Programm-Infos

Das Feierbad-Programm ab 4. März wird von den Jugendlichen und den Nachtbürgermeistern über die Instagram-Kanäle www.instagram.com/feierbad und www.instagram.com/hdn8.de beworben.

Ergänzend:

Wo Jugendliche in Heidelberg außerdem noch feiern gehen können, welche Clubs, Partyorte und Livemusik-Locations es gibt, wo es offene Jugendtreffs und Kulturangebote speziell für Jugendliche und junge Menschen in Heidelberg gibt, finden Interessierte auf www.heidelberg.de/jungeorte

Geflüchtete aus der Ukraine: Stadt trifft Vorbereitungen für gute Versorgung – OB Würzner: Hilfsaktionen müssen koordiniert sein / Landesregierung übernimmt Steuerung

Bundesweit und auch in Baden-Württemberg laufen Hilfsmaßnahmen für Geflüchtete aus der Ukraine an. In Baden-Württemberg wird das Landesministerium für Justiz und Migration die zentrale Koordination übernehmen. Die Landeserstaufnahmeeinrichtungen im Land – dazu gehört auch das Ankunftszentrum auf dem Heidelberger Patrick-Henry-Village – werden laut Justizministerium die Funktion einer Erstanlaufstelle für alle Ankommenden, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen, übernehmen. Auf der Homepage des Ministeriums wird zeitnah ein Informationsangebot zu Fragen der Aufnahme von Flüchtenden aus der Ukraine eingerichtet.

Die Stadt Heidelberg bereitet sich ihrerseits darauf vor, Menschen, die in der Stadt ankommen, bestmöglich zu versorgen. Unter anderem wird an einer zentralen Anlaufstelle der Stadt Heidelberg für ukrainische Geflüchtete auf dem ehemaligen NATO-Gelände an der Rudolf-Diesel-Straße gearbeitet. Menschen sollen dort Informationen zu Aufenthaltsrecht, Unterkunft und weiteren wichtigen Fragen bekommen und an die zuständigen Stellen geleitet werden.

Sie wollen helfen? Information zu Hilfsangeboten

„Wir bekommen bereits erste Hilfsangebote aus der Bevölkerung – das ist ein fantastisches Engagement, für das ich mich jetzt schon herzlich bedanken möchte. Es ist aber sehr wichtig, dass wir alle Hilfsmaßnahmen koordiniert und in enger Abstimmung mit Landes- und Bundesbehörden und den großen Hilfsorganisationen vornehmen, alles andere ist kontraproduktiv“, betont Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner.

Menschen, die Hilfe anbieten wollen, finden auf der Homepage der Stadt Heidelberg und beim baden-württembergischen Justizministerium erste Informationen, die in den kommenden Tagen noch ergänzt werden. Grundsätzlich ist erster Ansprechpartner für Menschen, die Hilfsangebote machen wollen, der Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Heidelberg. Insbesondere Menschen, die Wohnraum für Geflüchtete anbieten wollen, können sich dorthin wenden – entweder per E-Mail (fluechtlingsbeauftragter@heidelberg.de) oder per Telefon (06221/58 37610)

Informationen zur Einreise von Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit

Ukrainische Staatsangehörige mit biometrischen Reisepässen brauchen für Kurzaufenthalte bis zu 90 Tagen kein Visum für Reisen in den Schengenraum. Darauf weist das Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Heidelberg aus aktuellem Anlass hin. Weitere Informationen können unter diesem Link abgerufen werden.

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat hat zusätzlich Hinweise erlassen, wonach ukrainischen Staatsangehörigen nach ihrer Einreise eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann. Sofern Bürgerinnen und Bürger mit ukrainischer Staatsangehörigkeit ihren Wohnsitz in Heidelberg begründet haben, können sie sich per E-Mail an zuwanderung-servicepoint@heidelberg.de über die Antragstellung informieren. Auskünfte beim Bürger- und Ordnungsamt gibt zudem Frau Ipek Bolat (E-Mail: Ipek.Bolat@Heidelberg.de, Telefon: 06221/58 17994).