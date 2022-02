Pkw-Diebe gefasst

Mehlingen/ A 6 (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle auf der A 63 zwischen den

Anschlussstellen Sembach und KL-Zentrum um 12:30 Uhr durch eine Streife der

Autobahnpolizei Kaiserslautern, stellten die Beamten fest, dass der Pkw nach

Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Die weiteren Ermittlungen ergaben,

dass das Fahrzeug in der Nacht zum 25.02.2022 in Bayern entwendet wurde. Der

Besitzer hatte den Verlust erst heute Morgen festgestellt. Die drei männlichen

Insassen im Alter von 19-22 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Den drei

Tatverdächtigen werden weiterhin 14 Pkw-Aufbrüche in Bayern zur Last gelegt.

Außerdem stellte sich heraus, dass der 19jährige Fahrer nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis ist und unter der Einwirkung von Drogen stand. Die Personen wurden

zwecks weiterer Maßnahmen an die sachbearbeitende Dienststelle in Bayern

überstellt. Der Besitzer des PKW dürfte sich über den schnellen Fahndungserfolg

und Rückgabe des Pkw freuen.|PAST

Fahrraddiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Diebe brachten am Freitagabend am

Kaiserslauterer Betzenberg einen Fahrradzulieferer um sein Arbeitsmittel.

Der Angestellte eines Auslieferdienstes für Lebensmittel stellte gegen 19:30 Uhr

sein E-Bike vor einem Mehrfamilienhaus im St.-Quentin-Ring ab. Der 21-Jährige

lies sein Fahrrad für nur zwei Minuten unbeaufsichtigt und lieferte eine

Bestellung aus. Diese kurze Zeit nutzten die Täter und entwendeten das E-Bike.

Vom Dieb und dem grauen Fahrrad mit der Aufschrift „Kalkhoff“ fehlt bisher jede

Spur.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der

Telefonnummer 0631/369 2150 oder per Email unter

pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.|PvD

Kupferdiebe bei der Kirche

Weilerbach (ots) – Bisher unbekannte Diebe trieben ihr Unwesen bei der

katholischen Kirche Heilig Kreuz und St. Michael in Weilerbach.

Sie durchtrennten am Kirchengebäude mehrere Blitzableiter und Fallrohre und

entwendeten die Teile aus Kupfer. Die Verantwortlichen der Kirchengemeinde

konnten die Tatzeit einschränken. Der Diebstahl ereignete sich zwischen

Donnerstagabend und Freitagmorgen. Die Schadenshöhe liegt noch nicht vor.

Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der

Telefonnummer 0631/369 2250 oder per Email unter

pikaiserslautern2@polizei.rlp.de entgegen.|PvD

Ungewöhnlicher Rotlichtverstoß

Kaiserslautern (ots) – Die meisten Verkehrsteilnehmer versuchen eigentlich ihre

Regelverstöße vor der Polizei zu verbergen, nicht so ein 50-Jähriger aus

Kaiserslautern.

Der Autofahrer befuhr mit seinem Fahrzeug am Freitagabend die Brandenburger

Straße. An der Kreuzung Trippstadter Straße war die Ampel rot, weswegen der

Verkehrsteilnehmer zunächst ordnungsgemäß neben einem Streifenwagen der

Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 anhielt. Der Autofahrer blickte daraufhin

kurz in den Streifenwagen und fuhr dann ohne erkennbaren Grund, vor den Augen

der Polizeibeamten, los. Die Polizisten staunten dabei nicht schlecht, da die

Ampel weiterhin rot war.

Andere Verkehrsteilnehmer wurden glücklicherweise nicht gefährdet, aber dafür

der Rotlichtsünder kontrolliert. Sein Motiv bleibt unklar. Der Autofahrer muss

jetzt mit einem Bußgeldverfahren rechnen.|PvD

K4 Höringen – Alleinunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) – Am Samstagnachmittag, befuhr ein

Motorradfahrer die K4, von Winnweiler kommend in Fahrtrichtung

Wingertsweilerhof. Etwa 100 Meter vor Ortseinfahrt kam er durch nicht angepasste

Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte er mit einem Zaun.

Vor Ort wurde er durch den alarmierten Rettungsdienst notfallmedizinisch

versorgt, musste danach jedoch, zur weiteren Behandlung, mit dem Hubschrauber in

die BGU nach Ludwigshafen verbracht werden. |pirok

Feuer auf einem Brennholzlagerplatz

Hochspeyer (ots) – Am Samstagnachmittag musste die Feuerwehr der

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn ausrücken.

Auf einem privaten Lagerplatz entzündete sich das dort aufbewahrte Brennholz

eines 39-Jährigen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle

bringen und das Feuer vollständig löschen.

Personen wurden nicht verletzt. Nach Angaben des Geschädigten entstand

Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Die Freiwilligen Feuerwehren

Hochspeyer, Enkenbach-Alsenborn und Frankenstein waren mit 22 Einsatzkräften vor

Ort.

Die Brandursache ist bisher unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die gegen 15.00 Uhr im Bereich Münchhofstraße

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion

Kaiserslautern 1 unter Telefon 0631 369 2150 oder per Email an

pikaiserslautern1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter LKW-Fahrer beschädigt Schutzplanken…

Waldmohr (ots) – Am Sonntagmorgen rangierte ein 54-jähriger LKW-Fahrer mit

seinem Sattelzug im Bereich der Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Waldmohr.

Infolge seiner alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit schätzte er die

Parkplatzsituation wohl falsch ein und beschädigte beim Rangieren mit seinem

40-Tonnner diverse Schutzplanken und Leitpfosten. Der Gesamtschaden beläuft sich

auf ca. 5.000 Euro. Durch die Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern konnte

der Fahrer noch am Unfallort festgestellt werden. Den Fahrer erwartet nun ein

Strafverfahren wegen Straßen-verkehrsgefährdung.

Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Einen günstigen Moment hat ein Dieb am Sonntagmorgen in

einem Hotel in der Babarossastraße ausgenutzt und sich eine Handtasche unter den

Nagel gerissen. Die bestohlene 37-jährige Frau meldete der Polizei, dass sie

ihre altrosafarbene Handtasche mit im Frühstücksbereich hatte. In der Tasche

befand sich eine zweistellige Bargeldsumme, sowie Versicherungs- und Bankkarten.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter der Nummer 0631 369-2250

jederzeit an die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße wenden. |elz

Wer hat den Seat beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Eine oder mehrere Person/en beschädigten in der Nacht von

Samstag auf Sonntag einen Seat Leon in der Barbarossastraße. Der 22-jährige

Fahrer parkte das Fahrzeug am Samstag gegen 19 Uhr in Höhe der Hausnummer 27.

Als er am nächsten Morgen gegen 7:30 Uhr zu dem Wagen zurück kehrte, bemerkte

er, dass der Scheinwerfer hinten links beschädigt war. Ein Unfall, bei dem es zu

dem Schadens gekommen sein könnte, konnte ausgeschlossen werden. Zeugen, die

Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Die

Telefonnummer lautet 0631 369-2150. |elz

Im Krankenhaus randaliert

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei ein Randalierer in

einem Krankenhaus gemeldet. Der aggressive 27-jährige Mann wollte das

Krankenhaus, trotz Aufforderung des Personals, nicht verlassen. Er bedrohte die

Sicherheitsmitarbeiter. Bei Eintreffen der Streife hielt sich der der

Randalierer im Wartebereich der Ambulanz auf. Er verhielt sich unkooperativ,

wollte sich nicht ausweisen und filmte die Maßnahmen mit seinem Handy. Erst nach

längerer Diskussion begab sich der Mann in Richtung Ausgang. Er erhielt einen

Platzverweis. Kurze Zeit später suchte der 27-Jährige wieder das Krankenhaus

auf, drohte erneut einem Mitarbeiter und begab sich dann in Richtung Pfaffplatz.

Dort wurde er von der Streife angehalten. Da er dem Platzverweis nicht folgte

und eine Wiederholung zu erwarten war, wurde er in Gewahrsam genommen. |elz

Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt – Siehe Eingangsfoto

Der vorfrühlingshafte Samstagnachmittag endete für einen 83-jährigen Fußgänger im Krankenhaus. Grund dafür war ein Verkehrsunfall.

Der aus Kaiserslautern stammende Senior besuchte den Volkspark und wollte anschließend zu Fuß die Donnersbergstraße überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 43-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Bad Dürkheim die Donnersbergstraße in Richtung Entersweilerstraße. Höhe Daniel-Häberle-Straße übersah die Fahrzeugführerin den Fußgänger, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Ampelanlage an der Fußgängerüberquerung war ausgeschaltet.

Der Senior prallte auf die Motorhaube und fiel anschließend auf die Straße. Der Verletzte war vorübergehend nicht ansprechbar. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich sein Zustand allerdings bereits wieder stabilisiert und er war bei Bewusstsein. Trotzdem musste der Fußgänger in das Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Autofahrerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Bei sonnigem Wetter war der Volkspark zum Unfallzeitpunkt gut besucht. Mehrere Familien mit Kindern mussten das Unfallgeschehen beobachten. Ihnen wurde über die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine Betreuung angeboten.