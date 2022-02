Zwei Wohnungseinbrüche in Pfaffen-Schwabenheim

Pfaffen-Schwabenheim

Am Samstag, den 26.02.2022 kam es im Laufe des Nachmittags zu zwei Wohnungseinbrüchen in Einfamilienhäuser im Bereich der Wöllsteiner Straße in Pfaffen-Schwabenheim. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten in einem Fall die Terrassentür auf, in dem anderen Fall wurde ein Fenster aufgehebelt, um in das Haus hineinzugelangen. In der Wohnung durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten Schmuck, anschließend konnten diese unerkannt entkommen. In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat am Samstagmittag und -abend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Wöllsteiner Straße in Pfaffen-Schwabenheim oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-0

Diebstahl von Geldbörsen

Kirchheimbolanden / Eisenberg (Pfalz)

In den Mittagsstunden des Samstag, 26.02.2022, kam es in verschiedenen Lebensmittelmärkten in Kirchheimbolanden und Eisenberg (Pfalz), zu Diebstählen von Geldbörsen. Das Portemonnaie wurde hierbei jeweils aus der Hand- oder Jackentasche entwendet. Erbeutet wurden Bargeld und sämtliche persönliche Urkunden.

Aus diesem Grund noch mal der Hinweis der Polizei Kirchheimbolanden: Lassen Sie ihre Taschen oder Geldbörsen nie unbeaufsichtigt. Tragen Sie ihre Taschen mit der Geldbörse nicht auf dem Rücken, sondern vor dem Körper. Wenn Sie von einer unbekannten Person angesprochen oder angerempelt werden, sein Sie misstrauisch, es könnte sich um ein Ablenkungsmanöver handeln.

Zeugen werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich mit der Polizei in Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.

Einbrecher hebeln Fenster auf

Göllheim / Weitersweiler

Am Donnerstag, 24.02.2022 sowie am Samstag, 26.02.2022 brachen Unbekannte in Einfamilienhäuser in Göllheim und Weitersweiler ein. In beiden Fällen gelangten die Täter über ein im Erdgeschoss befindliches Fenster in das Objekt und durchwühlten das gesamte Inventar. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei beiden Einbrüchen nichts entwendet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Kirn, Innenstadt

Am 25.02. kam einer Funkstreife gegen 23:45 Uhr in der Kirner Innenstadt ein PKW entgegen, der verbotswidrig entgegen der Einbahnstraße unterwegs war. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle konnte bei dem 42-jährigen Fahrzeugführer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,2 Promille. Es folgte die ärztlich durchgeführte Blutentnahme, die Unterbindung der Weiterfahrt sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Da der kroatische Staatsbürger über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde im Rahmen des Strafverfahrens zudem eine Sicherheitsleistung erhoben.

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der B 41

Bad Sobernheim – B 41 in Fahrtrichtung Kirn, in Höhe der Abfahrt Steinhardt

Am 25.02.2022 gegen 17:37 Uhr ereignete sich auf der B 41 in Fahrtrichtung Kirn ein tödlich verlaufener Verkehrsunfall. Ein 60 Jahre alter PKW-Fahrer aus dem Landkreis Alzey-Worms kollidierte in Höhe der Abfahrt nach Steinhardt mit einem wegen eines vorangegangenen Unfalls mit Verkehrssicherungsmaßnahmen betrauten 28 Jahre alten Feuerwehrmann aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan und verletzte diesen tödlich. Die B 41 musste in Fahrtrichtung Kirn bis gegen 20 Uhr zum Zwecke der Landung eines Rettungshubschraubers und der in Anwesenheit des Bereitschaftsstaatsanwalts der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach durchgeführten gutachterlichen Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde abgeleitet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Alkoholisierte Beifahrerin verursacht Verkehrsunfall

Bad Kreuznach, Mannheimer Straße

Am 27.02.2022 gegen 03:50 Uhr kam zu einem Verkehrsunfall der besonderen Art. Hierbei wurden der 20-jährige Fahrer aus Windesheim, die 23-jährige Beifahrerin aus Bad Kreuznach und die 19-jährige, aus Mandel stammende, Mitfahrerin im Fond leicht bis schwer verletzt. Hierfür befuhren sie die Mannheimer Straße von der Ringstraße kommend in Richtung Alzeyer Straße. Kurz nach der Einmündung zur Raabestraße griff die alkoholisierte Beifahrerin ins Lenkrad, wodurch der Fahrer die Kontrolle über den PKW verlor und fast ungebremst in einen Baum im Seitenstreifen einschlug. Durch den Aufprall wurde die nicht angeschnallte Beifahrerin gegen das Armaturenbrett geschleudert. Sie wurde schwer verletzt (Verletzungen am Bein, Hüfte und Rücken, genaueres derzeit unbekannt). Die ebenfalls nicht angeschnallte Frau auf dem Rücksitz wurde gegen den Beifahrersitz geschleudert, erlitt aber vermutlich nur leichte Verletzungen im Schulter- und Gesichtsbereich. Der Fahrer wurde lediglich leicht an der rechten Hand verletzt. An dem Mazda 2 entstand ein massiver Frontalschaden (wirtschaftlicher Totalschaden). Der Fahrer beatmete das Atemalkoholgerät mit 0,6 Promille, während die sichtlich alkoholisierte Beifahrerin verletzungsbedingt nicht mehr in der Lage war einen Atemalkoholtest abzugeben. Gegen die Beifahrerin wird nun ein Strafverfahren eingeleitet und es wurden Blutproben beim Fahrer und der Beifahrerin entnommen