Diebstahlserie aus PKW auf privaten Grundstücken

Nieder-Olm (ots) – Am zurückliegenden Wochenende kam es im Neubaugebiet Ober-Olm

zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen zu mehreren Diebstählen aus abgestellten

Autos. Diese befanden sich allesamt auf den privaten Grundstücken der Halter.

Gestohlen wurden verschiedene Dinge, unter anderem Bargeld.

Die Polizei sicherte vorhandene Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis: Lassen Sie keine Wertgegenstände in ihrem PKW zurück, sobald sie diesen

unbeaufsichtigt lassen. Stellen Sie sicher, dass Sie ihren PKW bei Verlassen

ordnungsgemäß verschließen!

Zeugenaufruf: Anwohner des Neubaugebiets Ober-Olm, die in ihrem Vorgarten über

Videokameraüberwachung verfügen, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion

Mainz 3 unter der Rufnummer 06131 65-4310 in Verbindung zu setzen.

Wer außerdem sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131 65-4310

in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Räuberischer Diebstahl endet mit Untersuchungshaft

Mainz-Neustadt (ots)

In der Mainzer Neustadt kam es am Freitagnachmittag in einer Discounterfiliale zu einem räuberischen Diebstahl. Der 49-jährige Täter griff während dem Bezahlvorgang in die geöffnete Kasse und entnahm dabei Bargeld im dreistelligen Bereich. Als er anschließend die Flucht ergreifen wollte, konnte er von aufmerksamen Zeugen vor der Filiale aufgehalten werden.

Durch wildes um sich Schlagen versuchte der Täter sich der Situation zu entziehen, was ihm jedoch nicht gelang. Er konnte solange festgehalten werden, bis die Polizei vor Ort eintraf und ihn dann festnahm.

Der 49-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend in Untersuchungshaft genommen. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Von den couragierten Zeugen wurde bei der Aktion niemand verletzt.

Einbruch bei Urlaubern

Ober-Olm (ots) – Zwischen Dienstag und Sonntag wurde in ein Einfamilienhaus in

Ober-Olm eingebrochen. Die Familie, die am Sonntag aus dem Urlaub zurückkam,

stellte fest, dass nahezu jeder Raum des Hauses durchsucht worden war und

Schmuck gestohlen wurde.

Zugang verschafften sich der/die unbekannten Täter vermutlich über das Aufhebeln

der Terrassentür. Die Spurenlage wurde durch die Kriminalpolizei ausgewertet.

Die Ermittlungen dauern an.

Frau versucht Polizisten zu schlagen

Mainz (ots) – Am 27. Februar 2022 wird die Bundespolizei in Mainz über

Streitigkeiten auf dem Bahnhofsvorplatz durch Passanten informiert. Vor Ort

treffen die Beamten einen alkoholisierten Mann sowie eine Frau in einer verbalen

Auseinandersetzung an. Die Polizisten trennen die Kontrahenten, jedoch leistet

die 33-jährige Frau der Aufforderung keine Folge und geht die Beamten an. Sie

versucht, einem der Polizisten einen Faustschlag zu versetzen, welchen der

Beamte abwehren kann. Hierauf reagierte nun auch der 27-jährige Mann, der sich

in Richtung der Polizisten bewegte, weshalb er durch die Streife gefesselt

wurde. Der Frau ging erneut auf die Polizisten los, woraufhin das

Reizstoffsprühgerät gegen sie eingesetzt und sie anschließend gefesselt wurde.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielten die beiden einen

Platzverweis. Eine ärztliche Behandlung lehnte die Frau ab. Sie erwartet nun

eine Strafanzeige wegen versuchter Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs

auf Polizeibeamte.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots)

Bingen, Saarlandstraße, 26.02., 20:00 Uhr – 27.02., 17:00 Uhr. Ein Geschädigter meldete eine Unfallflucht an seinem Fahrzeug. Er hatte sein Fahrzeug, einen Audi A3, am Samstagabend auf dem Parkplatz einer Bank abgestellt. Am Folgetag stellte er einen Schaden am vorderen linken Kotflügel fest. Um Hinweise von Zeugen wird gebeten.