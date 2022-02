Verkehrsunfallflucht in der Martinspforte – Siehe Foto

Am Samstag, den 26.02.2022 gegen 04:30 Uhr, befährt der spätere Unfallverursacher die Martinspforte aus dem Kreisverkehr Mainzer Straße/ Siegfriedstraße/ Berliner Ring kommend in Richtung Friedrichstraße. Bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr gerät der PKW der Marke BMW vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und stößt mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW zusammen. Durch den Zusammenstoß wird das unfallverursachende Fahrzeug im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt. Danach setzt der/ die Fahrer/-in die Fahrt in Richtung Korngasse fort, bevor sich seine Spur verliert. Durch einen Zeugen auf der gegenüberliegenden Straßenseite kann das Geschehen beobachtet und die Polizei informiert werden. Leider bleiben die unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg. Mögliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, nimmt die Polizei Worms gerne entgegen.

Unter Alkoholeinfluss mit Verkehrsschild kollidiert

Wörrstadt (ots)

Am Abend des 26.02.2022 um 21:37 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann die Rheingrafenstraße in Wörrstadt, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Ein Zeuge konnte den Verkehrsunfall beobachten und informierte die Polizei. Diese konnte bei der Verkehrsunfallaufnahme Alkoholgeruch beim Unfallverursacher feststellen. Einen Atemalkoholtest lehnte der Fahrer ab. Gegen diesen wurde ein Strafverfahrung eingeleitet und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Unzählige Sachbeschädigungen an PKW in Worms Neuhausen und der Wormser Innenstadt

Worms, Innenstadt/Neuhausen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden

in mehreren Straßenzügen in Worms eine Vielzahl von PKW beschädigt. Durch

bislang unbekannte Täter wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand 35 Fahrzeuge

an den Außenspiegeln beschädigt. Der Sachschaden kann derzeit aufgrund des

Ausmaßes nicht beziffert werden. Bei den bislang bekannten, betroffenen

Straßenzügen handelt es sich um die Bebelstraße, Von-Steuben-Straße,

Würdtweinstraße, Holderbaumstraße, Noltzstraße, Theodor-Heuss-Straße,

Kurfürstenstraße, Cornelius-Heyl-Straße und die Bauhofgasse. An den

offensichtlich betroffenen Fahrzeugen wurden Schadensnotizen seitens der Polizei

Worms hinterlassen. Sollte auch Ihr Fahrzeug betroffen sein, wenden Sie sich

bitten an die Polizei in Worms. Ebenso nimmt diese Hinweise zur Straftat

entgegen.