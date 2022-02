Bretten – 19-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte mit Streifenwagen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenwagens

am frühen Samstagmorgen entstand ein Sachschaden von geschätzten 11.000 Euro.

Eine Streife wollte gegen 00.15 Uhr den Fahrer eines Daimler-Benz auf der

Rinklinger Straße kontrollieren. Beim Erkennen des Streifenwagens beschleunigte

der 19-Jährige den Pkw und bog in einen Parkplatz ein. Auf der

Umfahrungsfahrbahn beschleunigte er den Pkw wiederum stark. Um den Parkplatz

wieder zu verlassen lenke er den Pkw plötzlich nach links auf die Schotterfläche

und bremste stark ab. Der Fahrer des Streifenwagens musste eine Vollbremsung

einleiten und nach links auseichen um ein Auffahren zu vermeiden. Aufgrund des

Schotterbelags prallte der Daimler-Benz dann seitlich gegen den Streifenwagen.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 19-Jährige nicht im Besitz

einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Ettlingen – Einbruch in Schule

Karlsruhe (ots) – Eine Anwohnerin teilte am Samstag gegen 23.20 Uhr der Polizei

mit, dass sie aus Richtung der Schule im Lindenweg Scheibenklirren vernommen

habe. Von einer Streifenwagenbesatzung wurde zunächst auf der Gebäuderückseite

eine beschädigte Scheibe im Untergeschoß festgestellt. Nachdem die Zeugin dann

mitteilte, dass sie Lichtschein in der Schule gesehen hatte, wurden mehrere

Streifen zur Schule beordert. Bei der anschließenden Durchsuchung mit

Polizeidiensthunden konnten jedoch weder Personen angetroffen noch

Auffälligkeiten festgestellt werden.

Philippsburg – 31-Jähriger stürzte in Kanal und wird vermisst

Karlsruhe (ots) – Bei einer vermutlich illegalen Abfallentsorgung am

Sonntagmorgen stürzte ein 31-Jähriger in den Rheinniederungskanal und wird

seitdem vermisst. Er fuhr zusammen mit einem 28-Jährigen gegen 05.30 Uhr mit

einem Pkw auf die Brücke über den Rheinniederungskanal. Der 31-Jährige stieg

dort aus um einen Abfallsack im Kanal zu entsorgen. Hierbei stieg er über eine

Brüstung, verlor den Halt uns stürzte in den Kanal. Im Rahmen der eingeleiteten

Such- und Rettungsmaßnahmen wurde zunächst der Brückenbereich und der Kanal

abgesucht. Aufgrund der starken Strömung wurde die Suche auf den Altrhein

ausgeweitet. Da bis zum Mittag der 31-Jährige nicht gefunden worden war, wurde

die Suche zunächst eingestellt. Es waren Feuerwehr, DLRG, DRK, Taucher der

Wasserschutzpolizei und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Suchmaßnahmen

wurden am Montag fortgesetzt.

Karlsruhe – Alkoholisierte Autofahrerin beschädigt am Montagvormittag in der Karlsruher Nordstadt mehrere Fahrzeuge – Polizei sucht weitere Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Eine alkoholisierte Autofahrerin stieß am Montag gegen 09.00

Uhr auf dem Parkplatz des in der Ohio-Straße gelegenen „Penny-Supermarktes“ beim

Ausparken gegen zwei andere Fahrzeuge und fuhr in Richtung des Kanalwegs davon.

Während die hinzugezogenen Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz mit

der Unfallaufnahme beschäftigt waren, wurde bekannt, dass die Frau erneut an die

Örtlichkeit zurückgekehrt war. Sie verließ in diesem Moment den Supermarkt mit

einer Palette Bier in Händen. Dabei stellten die Polizisten ihre deutliche

Alkoholisierung fest, was auch ein Vortest mit gut zwei Promille bestätigte. Die

39 Jahre alte Frau musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen und

ihren Führerschein abgeben.

Allerdings sahen die Beamten an deren Kleinwagen zudem einen massiveren

Heckschaden, der mit den bisherigen beteiligten Fahrzeugen nicht in Einklang zu

bringen sei.

Mutmaßlich war die 39-Jährige bis zu ihrer erneuten Rückkehr zu dem Supermarkt

geschätzte 20 Minuten im Karlsruher Stadtgebiet – insbesondere in der Nordstadt

unterwegs und hatte mindestens einen weiteren Unfall. Bislang war trotz einer

Fahndung kein beschädigtes Fahrzeug zu finden.

Mögliche Geschädigte werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666-3311 zu melden.

Großartiges Zeichen für die Zivilcourage

Mannheim (ots) – Sonntagabend (27. Februar) haben zwei junge Männer am

Mannheimer Hauptbahnhof durch ihr beherztes Eingreifen ein hohes Maß an

Zivilcourage gezeigt.

Gegen 18:30 Uhr sprang eine Frau, welche sich in einem psychischen

Ausnahmezustand befand, am Bahnsteig 1 vor eine einfahrende S-Bahn. Ein

Zusammenstoß zwischen der Person und dem Zug konnte nur durch eine eingeleitete

Schnellbremsung verhindert werden.

Durch den Sprung ins Gleisbett zog sich die Frau Verletzungen an ihrem Fuß zu.

Der angeforderte Rettungsdienst verbrachte die Frau zur weiteren medizinischen

Untersuchung in ein Krankenhaus.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich ca. 500 Reisende an den Bahnsteigen 1

und 2. Während viele Personen lediglich ihrer Schaulustigkeit nachkamen,

entschieden sich zwei junge Männer aus Syrien unvermittelt dazu, der Frau zu

helfen. Sie begaben sich nach Stillstand des Zuges ins Gleisbett und brachten

die Frau aus dem Gefahrenbereich.

Dieses außergewöhnliche Handeln bedarf ausdrücklich einem Lob und enormer

Anerkennung.

Nichtsdestotrotz warnt die Bundespolizei eindringlich davor, sich in den

Gleisbereich zu begeben. Züge durchqueren Bahnhöfe mit Geschwindigkeiten von bis

zu 160 km/h. Aufgrund ihrer Beschaffenheit ist ein sofortiger Stillstand kaum

möglich. In diesem Fall haben die beiden jungen Männer richtig gehandelt und

sich erst nach Stehenbleiben des Zuges in den Gefahrenbereich begeben.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter

www.bundespolizei.de

Beleidigung und Bedrohung nach Leistungserschleichung

Karlsruhe (ots) – Sonntagmorgen (27. Februar) hat ein 30-jähriger algerischer

Staatsangehöriger zweimal hintereinander einen Zug ohne gültiges Ticket genutzt.

Im Rahmen der polizeilichen Kontrolle sprang er zudem ins Gleisbett.

Gegen 10:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof durch die DB

AG über eine männliche Person ohne Ticket im ICE 103 informiert. Vor Ort konnten

die Beamten den Tatverdächtigen antreffen und einer polizeilichen Kontrolle

unterziehen.

Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Mann bereits kurze Zeit zuvor von den

Beamten der Bundespolizei in Mannheim ebenfalls wegen einer

Leistungserschleichung beanzeigt wurde.

Der 30-Jährige war mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden. In einem

Anflug von Rage sprang er plötzlich unvermittelt in den Gleisbereich und

beleidigte dabei die Polizisten fortwährend verbal.

Das betroffene Gleis wurde daraufhin kurzzeitig gesperrt.

Nach Eintreffen einer weiteren Streife begab sich der Tatverdächtige freiwillig

aus dem Gleisbereich auf den Bahnsteig. Die Beamten brachten den Mann zu Boden,

schlossen ihn und verbrachten ihn zur Wache am Hauptbahnhof.

Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Leistungserschleichung, Beleidigung

und Bedrohung. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des

unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich gefertigt.

Die Bundespolizei warnt davor, sich unbefugt in den Gleisbereich zu begeben.

Immer wieder kommt es hierbei zu Zusammenstößen zwischen Menschen und Zügen.

Hierbei zieht der Mensch meistens den Kürzeren. Schwere oder gar tödliche

Verletzungen sind die Folge. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf

Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de

Malsch – Weißer Ford Transit und Katalysatoren in der Durmersheimer Straße entwendet

Malsch (ots) – Drei unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag von einem

frei zugänglichen Privatgrundstück der Durmersheimer Straße in Malsch einen Ford

Transit im Wert von 10.000 Euro entwendet. Wie auf einer Überwachungsaufnahme

festzustellen war, schlug das Trio zunächst eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein

und schleppte es anschließend mit einem Abschleppseil von dem Gelände.

In derselben Nacht wurden auch vom Firmengrundstück eines in dortiger Nähe

befindlichen Autohändlers die Katalysatoren von bislang vier festgestellten

Autos gestohlen. Hierzu sind die Fahrzeuge zuvor mittels Wagenheber hochgebockt

worden. Ob das Trio auch hierfür verantwortlich war, bleibt noch festzustellen.

Der Polizeiposten Malsch führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise

von Zeugen, die gebeten werden, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter 07243

32000 zu melden.

ICE nach Brand am Triebkopf evakuiert

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Neu-Edingen (ots) – Sonntagabend (27. Februar) wurde ein ICE am Haltepunkt

Neu-Edingen/Friedrichsfeld aufgrund einer Rauchentwicklung am Triebkopf

evakuiert. Es wurden keine Personen verletzt.

Gegen 21 Uhr bemerkte der Triebfahrzeugführer des ICE 1085 (Fahrweg Weinheim –

Karlsruhe) eine Rauchentwicklung am Triebkopf. Der DB Mitarbeiter brachte den

Zug im Bahnhof Neu-Edingen zum Stehen.

Feuerwehr, Rettungskräfte, Landes- und Bundespolizei rückten zum Einsatzort aus.

Die Feuerwehr evakuierte die 65 Reisenden aus dem Zug.

Ein Ersatzzug wurde angefordert, aber aufgrund technischer Probleme am Gleis

nicht in Gebrauch genommen. Stattdessen wurden die Personen mittels

bereitgestellten Bussen zum Hauptbahnhof Heidelberg verbracht, von wo aus sie

ihre Reise fortsetzen konnten.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Aktuell

liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.

Karlsruhe/Bruchsal – 20-Jähriger nach Verfolgungsfahrt und Unfall vorläufig festgenommen – Verkehrspolizei sucht Zeugen und gefährdete Kraftfahrzeugführer

Karlsruhe/Bruchsal (ots) – Nach einer Verfolgungsfahrt in Karlsruhe Durlach und

abschließendem Verkehrsunfall im Pfinzuferweg konnte am Samstag gegen 21.45 Uhr

nach dem Hinweis eines Anwohners ein 20-jähriger Tatverdächtiger von einem

Polizeidiensthundeführer in einem Vorgarten vorläufig festgenommen werden.

Zunächst hatte ein Anzeigeerstatter gegen 21.35 Uhr einen schwarzen BMW der

1-er-Serie auf der Bundesstraße 3 von Bruchsal in Fahrtrichtung Karlsruhe

gemeldet. Der Fahrer sei mit geschätzten 200 km/h ohne Beleuchtung grob

verkehrswidrig und rücksichtslos unterwegs gewesen. Trotz Gegenverkehrs habe er

mehrere Fahrzeuge überholt.

Die Polizei leitete daher eine Fahndung ein. Eine Streife des Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach stellte das gesuchte Auto in diesem Zuge in der

Bruchwaldstraße fest. Beim Erkennen des Dienstfahrzeugs beschleunigte dessen

Fahrer rasant und fuhr zeitweilig in einer auf 30 km/h beschränkten Zone der

Niddastraße entgegen der Einbahnstraße mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120

km/h.

In der Folge wurde der Pkw weiter in den Pfinzuferweg gelenkt, ein für

Kraftfahrzeuge verbotener Fuß- und Radweg. Schließlich prallte der Pkw in einer

leichten Linkskurve gegen einen Schutzbügel und stieß in der Folge noch gegen

eine Parkbank. Zwei Personen flüchteten dann zu Fuß aus dem nicht mehr

fahrtüchtigen BMW.

Zu weiteren Fahndungsmaßnahmen wurden neben mehreren Streifen ein in der Nähe

unterwegs gewesener Polizeihubschrauber sowie ein Polizeihundeführer mit seinem

Diensthund eingebunden. Letztlich konnte der 20-Jährige nach einem Hinweis aus

der Nachbarschaft mit dem Polizeidiensthund gestellt werden. Er hatte sich in

einem Vorgarten versteckt gehalten und wurde von dem eingesetzten Vierbeiner in

den Unterarm gebissen.

Im Fahrzeug stellten die Beamten geringe Mengen Marihuana sicher. Wie sich

bezüglich des Festgenommenen noch herausgestellt hat, war ihm bereits am

vergangenen Donnerstag in Waghäusel die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen worden,

da er offenbar unter Drogeneinfluss mit demselben Auto unterwegs war.

Die zweite Person war bei der Fahndung nicht zu finden. Dahingehend, aber auch

zur Ermittlung der möglichen Fahrereigenschaft des 20-Jährigen dauern weitere

Maßnahmen vom Ermittlungsdienst der Verkehrspolizei noch an.

Es werden in diesem Zusammenhang noch Zeugen gesucht, die Angaben zu den beiden

Insassen des schwarzen BMW machen können. Aber auch Geschädigte der gefährlichen

Überholmanöver zwischen Bruchsal und Karlsruhe wergen gebeten, sich bei der rund

um die Uhr erreichbaren Autobahnpolizei Karlsruhe unter 0721 944840 zu melden.

Karlsruhe – Zwei Straßenverkehrsgefährdungen durch herausgenommene Gullideckel – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde auf Höhe der

Polizeiparkplätze des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz im Bereich der

Hebelstraße um 01:20 Uhr ein Gullideckel aus einem Schacht ausgehoben.

Durch den ausgehobenen Schachtdeckel entstand eine erhebliche Gefahrenstelle,

nicht nur für die Polizeifahrzeuge, sondern für sämtliche Verkehrsteilnehmer.

Durch Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz konnte ermittelt werden,

dass es sich bei den Übeltätern aller Wahrscheinlichkeit nach um drei männliche

Personen zwischen 25- 30 Jahren handelt. Diese urinierten zuvor auf die dortige

Grünfläche und flüchteten nach der Tat in Richtung der Karl-Friedrich-Straße.

Mit Hinweisen zu möglichen Beschuldigten oder bei verdächtigen Wahrnehmung, die

mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wenden sie sich bitte unter der

0721/ 666-3311 an das Polizeirevier Karlsruhe Marktplatz.

Bereits am Samstagmittag hatte ein 37-Jähriger in der Karlsruher Gartenstraße

einen Gullideckel aus seinem Schacht entfernt. Hier informierte eine aufmerksame

Zeugin gegen 13:30 Uhr die Polizei. Die zuständigen Beamten des Polizeireviers

Karlsruhe-West konnten durch die detaillierte Beschreibung der Zeugin einen

Tatverdächtigen ermitteln. Der 37-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von circa

0,5 Promille. Er wurde zur Durchführung weiterer polizeilichen Maßnahmen auf das

Polizeirevier Karlsruhe-West verbracht und muss nun mit einer Strafanzeige wegen

eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen.

Karlsruhe – Stark alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Am Samstagabend verursachte ein betrunkener Autofahrer einen

Auffahrunfall an der Kreuzung Amalienstraße/ Waldstraße.

Gegen 20 Uhr befuhr der 25-jährige Geschädigte mit seinem BMW die Amalienstraße

in südöstliche Richtung. Als er verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten

musste, fuhr ihm der nachfolgende 49-jährige Fahrer eines Smarts hinten auf. Die

zur Unfallaufnahme herbeigerufenen Polizeibeamten des Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz konnten bei dem Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch

wahrnehmen. Zudem gaben Zeugen sowie der 25-jährige Unfallbeteiligte an, dass

ihnen bereits vor dem Unfall eine auffällige Fahrweise in Form von

Schlangenlinien beim Fahrer des Smarts aufgefallen war.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 25-Jährigen schließlich

einen Wert von über zwei Promille. Der Beschuldigte wurde zur Blutentnahme auf

das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz verbracht. Sein Führerschein wurde

einbehalten und er muss nun mit einer Anzeige aufgrund einer

Straßenverkehrsgefährdung in Zusammenhang mit Alkoholkonsum rechnen.

Durlach – Einbruchsserie in Gartenhütten

Karlsruhe (ots) – Zu Einbrüchen in vier verschiedene Gartenhütten kam es

zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen bei einem Kleingartenverein in

Durlach.

Um in die Gartenparzellen einzubrechen, verwendeten die unbekannten Täter

Brecheisen sowie Bolzenschneider. Die Tatmittel konnte durch die Beamten des

Polizeirevier Karlsruhe- Durlach gesichert werden. Die Schadenshöhe wird aktuell

noch durch die Polizei ermittelt.

Wenn sie zwischen Donnerstag 16:00 Uhr und Freitag 11:00 Uhr im Bereich der

Fiduciastraße verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, dann wenden sie sich

bitte unter der 0721 49070 an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach.

Karlsruhe – Zwei Jugendliche werden ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 18- und 19-Jähriger stehen im Verdacht, am Freitag gegen

22.35 Uhr in der Bahnwaldallee zwei Jugendliche ausgeraubt zu haben.

Bisherigen Feststellungen zufolge nötigte der 18-Jährige wohl zwei Jungen, gegen

ihren Willen die Straßenbahn an der Haltestelle Bannwaldallee zu verlassen und

zwang die Beiden, mit zur Haltestelle Europahalle zurückzugehen. Auf dem Weg

habe der Täter die Opfer mit einem Messer bedroht. Kurz vor der Haltestelle kam

ein 19-jähriger mutmaßlicher Freund dazu und gemeinsam sollen sie die

Jugendlichen ausgeraubt haben.

Die mutmaßlichen Räuber konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung vorläufig

festgenommen werden. Allerdings sucht die Kripo in diesem Zusammenhang mit Hilfe

der Personenbeschreibungen der beiden Tatverdächtigen weitere Zeugen:

Der 18-Jährige ist circa 175 cm groß, hat eine kräftige Statur, ein

südländisches Aussehen und trägt dunkles Haar. Bekleidet war er mit einem

schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose, grauer Turnschuhe und

einer Baseballkappe.

Der 19-jährige zweite Täter besitzt eine schlanke Figur, ist etwa 180 cm groß

und trägt kurzes helles Haar. Ferner war er mit einer schwarzen Jacke, einem

hellen Kapuzenpullover und einer dunklen Jogginghose bekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, soll sich bitte beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 melden.

Karlsbad – Missverständnis führt zu Auseinandersetzung

Karlsruhe (ots) – Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Draisstraße in

Langensteinbach unterlag ein Mann mit psychischen Auffälligkeiten am Freitag

gegen 18 Uhr wohl einem Irrtum und versuchte eine 45-jährige Frau am Fortfahren

zu hindern.

Bei einem Gerangel wurde die 45-Jährige leicht verletzt.

Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Karlsruhe – Schlägerei an der Haltestelle Europaplatz – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwei Gruppen lieferten sich am Freitag gegen 23.30 Uhr an der

Haltestelle der U-Strab Europaplatz offenbar eine Schlägerei. Ein 19-Jähriger

habe hierbei versucht, ein Messer einzusetzen.

Alarmierte Polizeibeamte konnten noch mehrere Personen zweier Gruppen

festhalten. Dabei wurde der 19-Jährige bei der Festnahme von einem eingesetzten

Diensthund gebissen.

Das Polizeirevier Marktplatz leitete Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts

ein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, soll sich bitte beim

Polizeirevier Marktplatz unter 0721/666-3311 melden.

Kürnbach – Einbruch in Vereinsheim

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Sonntag kam es in der Sulzfelder Straße

zwischen 22:00 Uhr und 08:50 Uhr durch unbekannte Täter zu einem Einbruch in ein

Vereinsheim in Kürnbach.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten die unbekannten Täter über ein

Fenster in das Vereinsheim. Der entstandene Schaden lässt sich bislang noch

nicht abschließend beziffern.

Karlsruhe – Mehrere Einbrüche in Gartenparzellen

Karlsruhe (ots) – In mehreren Kleingärten in Karlsruhe-Durlach haben unbekannte

Täter in der Nacht zum Sonntag Gartenhütten aufgehebelt und durchsucht.

Die unbekannten Täter verschafften sich vermutlich mit einem Schraubenzieher

Zutritt zu den Gartenhütten. Noch gibt es keine Hinweise zu den Einbrechern. Die

Ermittlungen zu den entwendeten Wertgegenständen und dem Gesamtschaden dauern

noch an.

Bretten-Bruchsal – Peugeot-Fahrer gefährdet den Straßenverkehr und beleidigt andere Autofahrer – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein junger Mann soll am Sonntag gegen 10:40 Uhr einen anderen

Autofahrer mit seinem roten Peugeot mehrfach überholt, ausgebremst und

anschließend beleidigt haben.

Der bislang unbekannte Peugeot-Fahrer soll zunächst von Bretten kommend zwischen

Helmsheim und Heidelsheim einen Pkw überholt haben. Aufgrund des Überholmanövers

musste der 30-jährige Hyundai-Fahrer im Gegenverkehr stark abbremsen, um einen

Unfall zu verhindern.

Als er dann von Helmsheim in Richtung Bretten weiterfuhr, fiel ihm der rote

Peugeot erneut auf. Nach Angaben des Hyundai-Fahrers überholte der junge Mann

ihn und bremste ihn in Folge mehrfach abrupt aus. Die Beteiligten setzten die

Fahrt bis Gondelsheim fort. An der Einmündung zur Brettener Straße stand der

junge Fahrer auf der Linksabbiegespur an der Ampel. Als die Fahrzeuginsassen der

Hyundai vorbeifuhren zeigte der junge Mann ihnen den ausgestreckten

Mittelfinger. Im Anschluss wendete der Peugeot-Fahrer und setzte seine Fahrt in

Richtung Bruchsal fort.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Der Fahrer des roten Peugeot soll

zwischen 20-25 Jahre alt sein, eine große, schlanke Statur sowie kurze blonde

Haare haben. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder durch die

Fahrweise selbst gefährdet wurde, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier

Bretten unter der 07252/5046-0 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Zwei 13- und 15-Jährige sexuell belästigt

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter junger Mann hat am Sonntagabend zwei

13- und 15-Jährige im Schlosspark sexuell belästigt. Die beiden Geschädigten

feierten am Nachmittag mit mehreren Freundinnen Fasching auf dem Marktplatz.

Dort trafen sie dann auf eine Gruppe junger Männer und gingen mit diesen gegen

19.30 Uhr in den Schlosspark. Am dortigen Brunnen soll dann der bislang

Unbekannte beide über der Bekleidung an den Brüsten angefasst haben. Weiterhin

soll er der 15-Jährigen auch unter den Rock gefasst haben. Die beiden

Geschädigten gingen anschließend zurück zum Marktplatz und verständigten dann

die Polizei. Der Unbekannte wird als ca. 19 Jahre alt, ca. 170 – 175 cm groß und

schlank beschrieben. Er hatte kurze braune lockige Haare und trug eine

rahmenlose Brille. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans, einem dunklen

Kapuzenpulli und einer schwarzen ärmellosen Jacke.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen die Hinweise auf den Täter geben können,

werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555

in Verbindung zu setzen.