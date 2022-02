Mannheim-Friesenheimer Insel: Von der Fahrbahn abgekommen und in Rolltor geprallt – Verursacher geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) – Einen Verkehrsunfall mit erheblichem

Sachschaden verursachte am Freitagabend ein unbekannter Autofahrer auf der

Friesenheimer Insel. Der Unbekannte war kurz nach 19 Uhr mit seinem Fahrzeug in

der Industriestraße in Richtung Inselstraße unterwegs. Kurz nach der Einmündung

zur Hemmerstraße verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die

Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr

über den Gehweg, versuchte noch zu bremsen und prallte gegen das Rolltor eines

dortigen Textilbetriebs. Anschließend fuhr er, ohne sich um den Schaden zu

kümmern, einfach davon. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro

geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt wegen Unfallflucht und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer

geben können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu

melden.

Mannheim-Rheinau: Unbekannter Fahrzeugführer verliert Ladung – mindestens 19 Fahrzeuge beschädigt – Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – Ein unbekannter Fahrzeugführer verlor am Freitagabend

auf der B 36 in Höhe Rheinau seine Ladung und beschädige dadurch zahlreiche

Fahrzeuge.

Gegen 18.30 verständigten mehrere Verkehrsteilnehmer die Polizei, da auf der B

36 in Fahrtrichtung Heidelberg kurz nach der Ausfahrt in Richtung Edinger

Riedweg ein unbekannter Verkehrsteilnehmer Ladung von seinem Fahrzeug verloren

hatte. Mehrere Autofahrer hatten diese Ladungsteile überfahren und sich ihre

Autos dadurch beschädigt. Eine Polizeistreife konnte das verlorene Ladungsteil,

eine Fußplatte eines mobilen Verkehrszeichens, auffinden und von der Fahrbahn

entfernen. Auf dem Standstreifen sowie an der nächsten Ausfahrt hatten insgesamt

19 Autofahrer angehalten, deren Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Sachschaden

wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizei sucht weitere Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise

auf den Verursacher, der die Fußplatte des Schildes verloren hat, geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu

melden.

Mannheim-Waldhof: Einbruch in mehrere Kleingärten – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Waldhof (ots) – Eingebrochen wurde in der Zeit zwischen Mittwoch, 18

Uhr, und Donnerstag, 17 Uhr, in der Kleingartenanlage Waldhof in der Oberen

Riedstraße. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in mehrere Gartenhütten

ein und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt

über 1.000 Euro, der entstandene Diebstahlschaden ist derzeit noch Gegenstand

der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621-777690, zu

melden.

Mannheim-Innenstadt: Ertappter Einbrecher flüchtet in unbekannte Richtung – Zeugen gesucht!

Mannheim-Innenstadt (ots) – Eingebrochen wurde am Freitag gegen 14:45 Uhr im

Quadrat F4. Der bislang unbekannte Mann drang durch ein gewaltsam geöffnetes

Fenster in die Wohnung ein und entwendete Bargeld aus einer Tasche und einem

Schrank. Der Täter wurde von der Bewohnerin auf frischer Tat ertappt, flüchtete

allerdings sofort in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: südländisches Erscheinungsbild,

ca. 1,70m groß, schwarze Haare, leichter Bartansatz, relativ rundes Gesicht. Er

war komplett in schwarz gekleidet, trug einen Pullover ohne Kapuze und eine Art

Joggingshose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten

sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621-12580,

zu melden.

Mannheim-Rheinau: Geparkten PKW beschädigt – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Rheinau (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag zwischen

06:40 Uhr und 16:55 Uhr in der Ruhrorter Straße. Ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Citroen und entfernte sch

anschließend einfach vom Unfallort. Der Sachschaden beträgt rund 3.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können,

werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der

Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Mannheim-Wallstadt: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Wallstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Samstag, 20

Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in der Mosbacher Straße. Ein bislang unbekannter

Autofahrer streifte einen, auf Höhe der Hausnummer 32, geparkten VW und

entfernte sich anschließend einfach vom Unfallort ohne seinen

Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können,

werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der

Telefonnummer 0621-12580, zu melden.

Mannheim-Neckarau: Pkw entwendet – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten im Zeitraum von

Sonntag, 22:30 Uhr, bis Montag, 00:50 Uhr, am Sennteichplatz einen Pkw der Marke

BMW. Der SUV war dort von der Fahrerin geparkt worden und hat einen Wert von ca.

30.000 Euro. Das Fahrzeug war mit einem sogenannten „Keyless-Go“ bzw. einem

„Keyless-Entry“ System ausgestattet. Wie die oder der Täter vorgingen ist

bislang nicht bekannt. Als die Fahrerin kurz nach Mitternacht an den Parkplatz

zurückkehrte, war der schwarze BMW X6 bereits entwendet worden. Das

Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tathergang bzw. dem oder den

unbekannten Tätern geben können, sich unter 0621 833970 zu melden.

Mannheim: Gestohlener Transporter nach Firmeneinbruch (siehe PM vom 25.02.) und mehreren Unfällen sichergestellt; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Der Ford-Transit Pritschenwagen, der in der Nacht von

Donnerstag auf Freitag bei einem Firmeneinbruch gestohlen worden war (siehe PM

vom 25.02., 15.43 Uhr), wurde am Samstagvormittag in der Belfortstraße, Ecke

Marguerrestraße aufgefunden und sichergestellt.

Ein Zeuge hatte die Polizei über den Verbleib des Fahrzeuges informiert, der in

der Nacht zuvor offenbar an zwei Verkehrsunfällen beteiligt war. Der Fahrer war

dabei weitergefahren, ohne seiner Verantwortung gerecht zu werden.

Am Freitagabend gegen 22.40 Uhr soll der unbekannte Fahrer des gestohlenen

Pritschenwagens in der Friedrichstraße, Ecke Germaniastraße einen geparkten BMW

gestreift haben und weitergefahren sein.

Rund zehn Minuten später war er in der Belfortstraße offenbar gegen einen

geparkten Transporter geprallt und war anschließend wiederum weitergefahren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem ebenfalls stark beschädigten

Fluchtfahrzeug war in der Nacht ohne Ergebnis verlaufen.

Der Gesamtschaden an allen drei beteiligten Fahrzeugen dürfte sich auf mehrere

tausend Euro belaufen.

Ein Zeuge, dem es kurz nach dem zweiten Unfall gelungen war, an einer roten

Ampel einen Blick ins Führerhaus des Pritschenwagens zu werfen, beschrieb die

Person auf dem Beifahrersitz als ein Kind im Alter von unter zehn Jahren.

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Fahrer des gestohlenen Pritschenwagens, MA-KM

100, einem älteren weißen Ford Transit, Baujahr 2009 der mit einem auffälligen

Firmenlogo (Umrisse eines grünen, blattlosen Baumes auf Motorhaube plus

Firmenname mit einem pinken Banner an den Seitenteilen) versehen war, geben

können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.:

0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Schönau: Unter Alkoholeinfluss mehrere Unfälle verursacht und abgehauen

Mannheim-Schönau (ots) – Ein 31-jähriger Mann verursachte am frühen

Sonntagmorgen im Stadtteil Schönau unter Alkoholeinfluss mehrere Verkehrsunfälle

und fuhr anschließend einfach weiter. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet

der 31-Jährige gegen 4.30 Uhr in einem Lokal in der Johann-Schütte-Straße mit

mehreren Personen in Streit. Er verließ daraufhin das Lokal und setzte sich

hinter das Steuer seines in der Nähe geparkten BMW. Gleich nach Fahrtbeginn

stieß der 31-Jährige gegen drei am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge

und beschädigte diese. Danach fuhr er einfach weiter, bog in die Parsevalstraße

ab, wo er gegen ein weiteres Fahrzeug stieß. Nachdem der BMW-Fahrer in die

Lilienthalstraße in Richtung Sandhofen abgebogen war, konnte er von

verständigten Polizeistreifen ausgemacht und verfolgt werden. Kurz nachdem der

BMW in die Kattowitzer Zeile abgebogen war, konnte er schließlich gestoppt

werden. Dabei stieß er nochmals gegen ein geparktes Fahrzeug. Da der Fahrer des

BMW der Aufforderung der Beamten, auszusteigen, nicht folgte, mussten diese

zunächst die Seitenscheibe einschlagen, die Tür öffnen und den 31-Jährigen

schließlich unter Zwang aus dem Fahrzeug ziehen. Er wurde zum Polizeirevier

gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Alkoholtest konnte nicht

durchgeführt werden.

Inwiefern das Fahrzeug von ihm rechtmäßig und mit Wissen der Halterin genutzt

wurde, ist noch unklar. Der BMW wurde noch am Kontrollort der Eigentümerin

übergeben.

Der bei den Zusammenstößen entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht

beziffert werden.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht sowie

wegen des Verdachts der unbefugten Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs

ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Mannheim-Innenstadt: Unbekannter Täter entwendet Mobiltelefon – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Freitagnachmittag entwendete ein unbekannter

Täter in einem Friseursalon in der Innenstadt das Mobiltelefon einer

Mitarbeiterin.

Der Unbekannte verwickelte kurz vor 17 Uhr in dem Salon im Quadrat T 6 eine

Mitarbeiterin ein Gespräch und lenkte sie ab. Dabei nahm er unbemerkt das

Mobiltelefon der Geschädigten, das hinter dem Empfangstresen abgelegt war, an

sich. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung aus dem

Ladengeschäft. Erst kurz darauf bemerkte die Geschädigte, dass ihr Telefon im

Wert von über 1.000 Euro verschwunden war.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Taschendiebe haben mehrfach zugeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Samstag schlugen unbekannte Taschendiebe mehrmals

in der Mannheimer Innenstadt zu.

Zwischen 12.50 Uhr und 13.10 Uhr entwendeten die Unbekannten in einem

Schuhgeschäft im Quadrat O 6 einer 46-jährigen Frau aus deren Handtasche die

Geldbörse mit Bargeld, Scheckkarten und einem Schlüssel.

Einer 81-jährigen Frau wurde an einer unbekannten Örtlichkeit in der Mannheimer

Innenstadt ebenfalls der Geldbeutel, der neben Bargeld auch Bankkarten enthielt,

entwendet.

In einem Einkaufsladen im Quadrat wurde einer 49-jährigen Frau aus der körpernah

getragenen Handtasche die Geldbörse gestohlen. Diese enthielt neben persönlichen

Ausweisen, auch Bank- und Kreditkarten.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht und denen verdächtige Personen

aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt,

Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Käfertal: 15-Jähriger verkauft gestohlenes Fahrrad über Internet-Plattform

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Samstagvormittag wurde im Stadtteil Käfertal ein

15-Jähriger festgenommen, der im Internet ein gestohlenes Fahrrad zum Kauf

angeboten hatte. Ein 22-jähriger Mann verständigte am Samstagmorgen die Polizei

in Käfertal, da er sein Fahrrad, das ihm wenige Tage zuvor gestohlen worden war,

auf einer Verkaufsplattform im Internet gefunden hatte. Ein Unbekannter bot es

dort zum Verkauf an. Er hatte mit dem Anbieter einen Besichtigungstermin in der

Neustadter Straße vereinbart. Bei dieser Besichtigung konnte der 15-Jährige

gegen 10.45 Uhr dann festgenommen werden. Er hatte beim Erkennen der

Polizeibeamten zunächst versucht, zu flüchten, konnte aber nach kurzer

Verfolgung zu Fuß in der Wachenheimer Straße festgenommen werden. Das besagte

Fahrrad konnte anhand individueller Merkmale eindeutig als das gestohlene

Fahrrad des 22-Jährigen identifiziert werden.

Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen Verdachts der Hehlerei und des Diebstahls

ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien

Fuß entlassen.