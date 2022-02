Rhein-Neckar-Kreis Die Polizei-News

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschmieren Fahrzeuge und Hausfassaden mit Hakenkreuzen – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag

beschmierten unbekannte Täter in Wiesloch mehrere Fahrzeuge und Gebäudefassaden

mit Hakenkreuzen. Zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 9 Uhr brachten die

Unbekannten in der Rudolf-Diesel-Straße an den Hausfassaden von zwei

Gewerbebetrieben sowie einem Ladenlokal mit einem schwarzen wasserfesten Stift

mehrere Hakenkreuze an. Auch insgesamt fünf geparkte Fahrzeuge sowie einen

Stromverteilerkasten beschmierten sie mit Hakenkreuzen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Urhebern der Schmierereien geben können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu melden.

Waibstadt: Firmeneinbruch; Zeugen gesucht

Waibstadt (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte

Täter in eine Firma in der Felix-Wankel-Straße ein und hinterließen einen

Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Sie verschafften sich über ein aufgebrochenes Fenster Zugang zu den Büros und

den Lagerräumen, in denen Schränke und Schreibtische durchsucht wurden. Darüber

hinaus wurde eine weitere Metalltür aufgebrochen, die jedoch lediglich in den

Heizungsraum führte.

Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Die Tatörtlichkeit befindet sich im Industriegebiet „Im Bruch“ und ist nur über

eine Sackgasse von der Daibachtalstraße aus erreichbar. Es ist deshalb nicht

ausgeschlossen, dass Zeugen ein Fahrzeug auffiel, das diese Sackgasse mitten in

der Nacht entlang fuhr. Als Fluchtweg kommen die Daisbachtalstraße und/oder die

Neidensteiner Straße (L 549) in Betracht.

Diese wichtigen Zeugen wenden sich bitte an den Polizeiposten Waibstadt, Tel.:

07263/5807 oder an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflüchtiger bei Fahndung aufgefunden

Schriesheim (ots) – Am Samstag gegen 06:40 Uhr kollidierte ein 35-jähriger

Ford-Fahrer in der Danziger Straße mit einem dort abgestellten Audi und

flüchtete. Ein Zeuge beobachtete den 35-Jährigen, als dieser beim

Rückwärtsfahren gegen den Audi fuhr und verständigte die Polizei. Während der

Fahndung nach dem Unfallflüchtigen konnte dieser mit dem Ford In den

Fensenbäumen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. An dessen Auto

waren frische Unfallspuren vorzufinden, die zu dem Schadensbild an dem Audi

passten. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens von der

Unfallörtlichkeit rechnen.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Leicht verletzte Autofahrerin bei Auffahrunfall

Hockenheim (ots) – Am Freitag gegen 15:40 Uhr verletzte sich eine Autofahrerin

leicht, nachdem eine 69-jährige Mercedes-Fahrerin der 67-jährigen Opel-Fahrerin

auf der Talhausstraße ins Heck fuhr. Die Opel-Fahrerin war auf der Talhausstraße

in Richtung Hockenheim unterwegs, als sie nach rechts in die Speyerer Straße

abbiegen wollte und abbremste. Die nachfolgende Mercedes-Fahrerin erkannte dies

zu spät und kollidierte mit dem Heck des Opels. Durch den Aufprall verletzte

sich die Fahrerin des Opels leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden

von mehr als 13.000 Euro.

Schönau / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken Unfall verursacht

Schönau (ots) – Am Samstag, gegen 16:40 Uhr, kam ein betrunkener 42-jähriger

Mercedes-Fahrer auf der K4116 von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der

42-Jährige war mit seinem Auto von Schönau in Richtung Grein unterwegs, als er

aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit einem

Verkehrsschild kollidierte und auf der Seite zum Liegen kam. Ein Ersthelfer

konnte dem Mann helfen, das Fahrzeug unverletzt zu verlassen. Beim Eintreffen

der alarmierten Polizeibeamten stellten diese starken Alkoholgeruch bei dem

Unfallverursacher fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab

einen Wert von 2,32 Promille. Er musste schließlich mit zur Dienststelle, wo ihm

eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

Die K4116 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten

bis 18:30 voll gesperrt werden.

Weinheim: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen; hoher Sachschaden

Weinheim (ots) – Am Sonntagnachmittag ereignete sich in der Hauptstraße ein

Verkehrsunfall, bei dem es zum Glück bei Blechschäden blieb. Der Gesamtschaden

beläuft sich dennoch auf rund 25.000.- Euro.

Gegen 14 Uhr wollte eine 45-jährige Smart-Fahrerin vom Fahrbahnrand in den

fließenden Verkehr einfahren und übersah dabei eine 46-jährige Renault-Fahrerin.

Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurde der Smart abgewiesen und prallte

zusätzlich noch gegen einen geparkten VW.

Smart und Renault mussten abgeschleppt werden.

Weinheim: Unfallflucht Dank Zeugen schnell geklärt; bei weiterer Unfallflucht Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Dank eines Zeugen wurde eine Unfallflucht, die am frühen

Samstagabend auf dem REWE-Parkplatz in der Berliner Straße passierte, schnell

geklärt.

Ein BMW-Fahrer war gegen 19.30 Uhr mit einem bereits geparkten Opel kollidiert,

stellte dennoch sein Fahrzeug ab und ging davon. Ein Zeuge hatte die Szenerie

beobachtet und die Polizei informiert.

Während der Unfallaufnahme kam der 80-jährige BMW-Fahrer zurück und behauptete,

keinen Unfall bemerkt zu haben. Die Schäden an beiden Fahrzeugen lassen jedoch

einen anderen Eindruck vermuten. Am BMW dürfte nach ersten Schätzungen ein

Schaden von rund 3.000.- Euro entstanden sein. Am Opel wird der Schaden auf rund

2.000.- Euro beziffert. Die Ermittlungen dauern an.

Bislang ist kein Zeuge eines Verkehrsunfalls bekannt, der sich wenige Stunden

zuvor auf dem Parkplatz zweier Einkaufsmärkte in der Bergstraße ereignet hatte.

Zwischen 13 Uhr und 14.15 Uhr war dort ein Jaguar abgestellt, der im hinteren

Bereich der Beifahrerseite von einem unbekannten Autofahrer erheblich beschädigt

wurde.

Der Sachschaden dürfte sich hier auf rund 5.000.- Euro belaufen. Auch das

Fahrzeug des Verursachers dürfte deutlich sichtbar beschädigt sein.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfallgeschehen und/oder zum Unfallverursacher

und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Bammental: Farbschmierereien an Bahnhofsgebäude; Verdächtiger im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen; Blutentnahme; Zeugen gesucht

Bammental (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 1 Uhr, fiel einer Streife

des Polizeireviers Neckargemünd im Bereich der Bahnhofstraße mehrere Personen

auf, die bei Erkennen des Streifenwagens zunächst unerkannt flüchteten.

Der Grund für die Flucht war schnell gefunden. Das Bahnhofsgebäude war auf rund

vier Quadratmetern mit frischer Farbe verschmiert/besprüht. In welcher Höhe

dadurch ein Sachschaden entstand, muss noch ermittelt werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten blieb zunächst ohne

Ergebnis. Der Beharrlichkeit der Beamten sowie eine intensive Streifentätigkeit

in und um Bammental war es schließlich zu verdanken, dass die Fahndung dennoch

einen Teilerfolg brachte.

Fast zwei Stunden nach ihren Feststellungen kontrollierte eine Streife, kurz vor

2 Uhr, in der Hauptstraße, Ecke Oberdorfstraße, einen Mitsubishi mit Heilbronner

Kennzeichen.

Der 19-jährige Fahrer stand unter Drogeneinfluss. In dessen Fahrzeug befanden

sich zudem über 30 Spraydosen, 18 Schablonen in unterschiedlicher Größe, über 50

Aufkleber, eine Sturmhaube, Arbeitshandschuhe und einen Geißfuß. Alles wurde

sichergestellt. Den ersten Ermittlungen zufolge, dürfte der 19-Jährige an den

Farbschmierereien am Bahnhofsgebäude zumindest beteiligt gewesen sein.

Ein Drogenvortest bei ihm verlief positiv und zeigte den Konsum von Amphetamin

an. Eine Blutentnahme war deshalb fällig. Wegen des Fahrens unter

Drogeneinwirkung dauern die Ermittlungen an.

Die Bundespolizei Mannheim übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des

Verdachts der Sachbeschädigung am Bahnhofsgebäude und setzte den 19-Jährigen im

Anschluss an die ersten Ermittlungen wieder auf freien Fuß. Die Recherchen

hinsichtlich der drei weiteren Mittäter des 19-Jährigen dauern ebenso an.

Zeugen, denen in der Nacht von Samstag auf Sonntag vier verdächtige Personen

und/oder Fahrzeuge in der unmittelbaren Umgebung des Bahnhofs auffielen, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstähle auf Friedhof während Beisetzung; zwei Geschädigte, Polizei sucht Zeugen

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Freitag, gegen 15 Uhr nutzten

bisher unbekannte Täter die Gelegenheit und stahlen während einer

Beisetzungsfeier auf dem Nußlocher Friedhof mehrere Gegenstände.

Ein Friedhofbeschäftigter hatte ein schwarzes Säckchen mit persönlichen

Gegenständen circa zehn Minuten unbeaufsichtigt auf der Fensterbank vor der

Kapelle liegen lassen. Aus dem Säckchen wurden ein Mobiltelefon und ein

Schlüsselbund mit zahlreichen Schlüsseln, darunter auch ein Autoschlüssel,

entwendet.

Ein weiterer Geschädigte, der ebenfalls gegen 15 Uhr auf dem Friedhof als

Sargträger beschäftigt war, musste zu Hause feststellen, dass sein Mobiltelefon

aus seinem Auto fehlte. Den Zweitschlüssel hatte er vor der Friedhofshalle in

einer Stofftasche aufbewahrt. Vermutlich öffneten die Täter sein verschlossenes

Auto mit dem Schlüssel und stahlen das Mobiltelefon. Aufbruchspuren an dem Auto

waren nicht feststellbar.

Inwieweit drei jüngere Männer, die zuvor auf dem Friedhof aufgefallen waren und

mit einem Pkw mit Kennzeichen aus Kaiserslautern (KL – …) wegfuhren, mit dem

Diebstahl in Verbindung stehen, wird derzeit überprüft.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222. 5709-0,

in Verbindung zu setzen

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – rund 25.000 Euro Sachschaden

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag

gegen 10:25 Uhr an der Kreuzung Karlsruher Straße / Hebelstraße. Ein 35-Jähriger

VW-Fahrer befuhr die Karlsruher Straße in Fahrtrichtung Hebelstraße, übersah an

der Kreuzung einen 62-Jährigen Renault-Transporter-Fahrer und kollidierte mit

diesem. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der entstandene Sachschaden

beträgt rund 25.000 Euro.

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kurzes Niesen führt zu Unfall mit hohem Sachschaden

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag gegen 13 Uhr war ein

34-jähriger Mann in der Albert-Schweitzer-Straße mit einem Bagger unterwegs. Im

Bereich der Einmündung zum Lerchenweg blieb der Mann mit seiner Arbeitsmaschine

zunächst an einem Mercedes hängen, welcher auf einen dahinter geparkten Seat

geschoben wurde. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme erklärte der Unfallfahrer den eingesetzten

Polizeibeamten, dass er während der Fahrt plötzlich niesen musste. Durch die

kurze Unaufmerksamkeit verriss ihm das Lenkrad, was schließlich zum Unfall

führte. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

B39, Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Aggressiver Peugeot-Fahrer rastet aus – Zeugen gesucht

B39, Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend kurz vor 22 Uhr fuhr

ein 57-jähriger Mann mit seinem Sprinter auf der B39 von Reilingen kommend in

Richtung Hockenheim. Nachdem der Mann einen zunächst auffällig langsam fahrenden

roten Peugeot überholen wollte, beschleunigte dieser plötzlich stark und ließ

den Überholvorgang nicht zu. Der Sprinter Fahrer verließ schließlich die B39 bei

Hockenheim in Richtung Talhaus. Der Peugeot-Fahrer erkannte dies und verließ die

B39 ebenfalls an gleicher Stelle. Kurz darauf bremste der Peugeot sein Fahrzeug

bis zum Stillstand ab, sodass der 57-jährige Sprinter-Fahrer zu einer

Vollbremsung gezwungen wurde. Im weiteren Verlauf stieg der Peugeot-Fahrer aus

und lief auf das Fahrzeug des 57-Jährigen zu. Plötzlich und ohne Vorwarnung

schlug der Verdächtige mit der Faust die Scheibe des Sprinters ein. Im Anschluss

stieg der Täter wieder in seinen Peugeot und fuhr davon. Der Mann wird als ca.

1,80m groß und schlank beschrieben. Außerdem trug er eine „Beanie“-Mütze. Der

57-Jährige erlitt durch die gesplitterte Scheibe leichte Verletzungen. Die

Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr,

Sachbeschädigung und Körperverletzung. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet

haben, oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich

telefonisch unter Tel.: 06205/2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.