Heidelberg-Bergheim: Verdacht Straßenverkehrsgefährdung; Beleidigung im Straßenverkehr, Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bergheim: (ots) – Am vergangenen Sonntag, kurz nach 14 Uhr fuhren

drei Motorräder als Gruppe auf der Ernst-Walz-Brücke. Auf Höhe der Ampelanlage

zur Bergheimer Straße fuhr ein Motorrad Yamaha aus der Dreiergruppe links neben

einem Pkw BMW. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der 62-jährige BMW-Fahrer

nach rechts ausweichen.

Der Motorrad-Fahrer gestikulierte zunächst aufgebracht und schlug mit seiner

Hand während des Anhaltevorgangs und danach auch im weiteren Verlauf auch

während der Fahrt gegen die Fahrertür und die Seitenscheibe des Pkw BMW. In

Gossensprache beleidigte er den Fahrer durch das geschlossene Seitenfenster.

Die Vorfälle ereigneten sich auf der Strecke Mittermaierstraße, Bergheimer

Straße, Lessingstraße, Montpellierbrücke. Die offensichtlich zusammengehörende

Motorradgruppe fuhr anschließend gemeinsam die Speyerer Straße stadtauswärts.

Das Kennzeichen des Motorrads Yamaha wurde von den beiden Fahrzeuginsassen des

BMW notiert. Dennoch sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die sachdienliche

Hinweise über den Ablauf machen können. Zeugen werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221. 99-1700, in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Bergheim: Unfall verursacht und geflüchtet – Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 17 Uhr, bis

Samstagvormittag, 11 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer

einen KIA in der Blücherstraße. Der Eigentümer des KIAs hatte seinen PKW am

Freitag am Straßenrand auf Höhe eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Als er am

Samstagmorgen zurückkehrte, stellte er fest, dass der Seitenspiegel auf der

Fahrerseite neben dem Fahrzeug auf dem Boden lag. Außerdem befanden sich mehrere

Schäden im Bereich des Kotflügels. Der Sachschaden liegt bei 1.000 Euro. Das

Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht.

Hinweise werden unter 06221/99-1700 entgegengenommen.