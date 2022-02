Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda. Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht zu Samstag (19.02.) auf dem Gehweg in der Künzeller Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf ein 32-jähriger Mann aus Fulda schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet ein 34-jähriger Mann aus der Gemeinde Ehrenberg gegen 2 Uhr mit dem Geschädigten in Streit und verletzte ihn im weiteren Verlauf schwer mit einem Messer. Einem Zeugen gelang es, den 34-Jährigen von der weiteren Tatbegehung abzuhalten. Der Tatverdächtige ergriff im Anschluss die Flucht. Der 32-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, mittlerweile besteht keine Lebensgefahr mehr. Im Zuge umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige am Freitagnachmittag (25.02.), unterstützt von Spezialkräften der Polizei Schleswig-Holstein, in Lübeck festgenommen und entsprechende Beweismittel beschlagnahmt werden.

Am Samstag (26.02.) wurde der 34-Jährige dem Haftrichter beim Amtsgericht in Lübeck vorgeführt, der ihm den vom Amtsgericht Fulda erlassenen Haftbefehl verkündete. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Polizeieinsatz im Fuldaer Innenstadtbereich

Fulda. Am Montagmittag (28.02.) kam es im Fuldaer Innenstadtbereich zu einem größeren Polizeieinsatz, wobei ein 44-Jähriger nach rund zwei Stunden vor einem Wohnhaus in der Straße „Am Stockhaus“ vorläufig festgenommen wurde.

Gegen 13:30 Uhr wurde die Polizei über eine Nachricht des 44-Jährigen informiert, wonach es möglicherweise zu einer Schussabgabe gekommen sein soll. Daraufhin leitete die Polizei sofort umfangreiche Einsatzmaßnahmen ein und sperrte den Bereich rund um die Straße „Am Stockhaus“ weiträumig ab. Im weiteren Verlauf gelang es Spezialkräften der Hessischen Polizei den Mann zu kontaktieren, sodass er schließlich gegen 15:30 Uhr beim Verlassen des Hauses widerstandslos festgenommenen werden konnte.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Mitteilung an die Polizei sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Torpfosten beschädigt

Alsfeld. Am Samstag (26.02.), zwischen 9:15 Uhr und 9:45 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem Lkw einen Torpfosten in der Grünberger Straße. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrzeug das Freigelände eines Baumarktes und touchierte dabei mit seinem Anhänger den in Fahrtrichtung links angebrachten Torpfosten sowie -flügel. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 9.000 Euro zu kümmern.

Bei dem Lkw handelte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen Sattelzug mit grüner Anhängerplane und gelber Aufschrift.

Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Kennzeichendiebstahl

Mittelkalbach. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Freitag (25.02.) die beiden amtlichen Kennzeichen FD-PM 1974 eines Ford Rangers. Zur Tatzeit stand das Auto in einer Hofeinfahrt in der Leonardstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Einbrüche in Kellerräume

Fulda. In einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Alte Ziegelei“ in Petersberg brachen Unbekannte in der Zeit von Montag (21.02.) bis Freitag (25.02.) ein. Die Täter entwendeten diverse Kleidungsstücke sowie alkoholische Getränke im Gesamtwert von etwa 250 Euro.

Auch der Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße „In den Auegärten“ in Fulda wurde in der Zeit von Mittwoch (16.02.) bis Mittwoch (23.02.) zum Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher öffneten ein angebrachtes Vorhängeschloss gewaltsam und entwendeten ein elektrisches Spielzeugauto, eine Kettensäge sowie Bettwäsche noch unbekannten Werts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar.

In der Zeit von Samstag (19.02.) bis Samstag (26.02.) brachen Unbekannte das Vorhängeschloss eines Kellerraumes eines Mehrfamilienhauses in der Sturmiusstraße auf. Es entstand Sachschaden von etwa 20 Euro. Zudem kam es in der Nacht zu Samstag (26.02.) zu einem weiteren Einbruch in einen Kellerraum des Hauses. Die Täter öffneten ein angebrachtes Vorhängeschloss ebenfalls gewaltsam und entwendeten ein E-Bike sowie ein Mountainbike im Gesamtwert von etwa 3.600 Euro. Zudem entstand Sachschaden von 15 Euro.

Außerdem versuchten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (25.02.) in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Gambettagasse einzubrechen. Die Einbrecher schnitten ein Loch in die Gittertür des Kellerverschlages, ließen jedoch aus bislang unbekannten Gründen von einer weiteren Tatbegehung ab. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung – Zeugen gesucht

Fulda. Am frühen Sonntagmorgen (27.02.), gegen 4.20 Uhr, kam es im Bereich einer Gaststätte in der Brauhausstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Hierbei wurden nach derzeitigen Erkenntnissen vier Menschen durch Faustschläge und Fußtritte verletzt, bevor die unbekannten Täter in Richtung Innenstadt davonliefen. Die Verletzten wurden anschließend vor Ort medizinisch versorgt. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Auto zerkratzt

Fulda. Unbekannte zerkratzten am Samstag (26.02.), in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr, die Motorhaube sowie den rechten vorderen Kotflügel eines grauen BMW. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße Bonifatiusplatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch – Tipps der Polizei

Künzell. Durch gewaltsames Öffnen eines gekippten Fensters gelangten Unbekannte am Samstag (26.02.), in der Zeit zwischen 13 Uhr und 21 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Mörikestraße. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten zwei Armbanduhren im Gesamtwert von rund 200 Euro. Es entstand zudem Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit!

kurzer Abwesenheit! Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur

kurzzeitig verlassen!

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Einbruch

Künzell. Ein Einfamilienhaus in der Lönsstraße wurde in der Nacht zu Sonntag (27.02.) Ziel unbekannter Täter. Durch gewaltsames Öffnen eines rückwärtig gelegenen Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Mit Schmuck im Wert von etwa 600 Euro flüchteten die Täter schließlich in unbekannte Richtung. Es entstand zudem Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Haus eingebrochen

Pilgerzell. Gewaltsam öffneten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (27.02.) eine rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses im Fellenweg. Anschließend betraten die Einbrecher die Räumlichkeiten und durchsuchten sie. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung

Hünfeld. Am frühen Samstagmorgen (26.02.) kam es vor einer Bar in der Lindenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 24-jähriger Mann aus Fulda unvermittelt nach Verlassen der Gaststätte von mehreren Personen umgestoßen und geschlagen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl am Bahnhof – Zeugen gesucht

Hünfeld. Am Donnerstag (24.02.) stahlen Unbekannte, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12 Uhr, einer behinderten Frau im Bereich des Bahnhofes ihren Schwerbehindertenausweis sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Während die Dame – die auf einen Rollstuhl angewiesen ist – sich im Bereich eines Fahrkartenautomaten aufhielt, griffen die Langfinger zu und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeistation in Hünfeld unter Tel. 06652/96580 zu wenden.

57-Jähriger erneut beim Ladendiebstahl erwischt

Bundespolizeiinspektion Kassel

Fulda (ots) – Ein 57-jähriger Mann aus Frankfurt a.M. wurde dabei ertappt, wie

er in einem Drogeriemarkt im Bahnhof Fulda am Freitagmorgen (25.02.) diverse

Kosmetika und Modeschmuck im Wert von knapp 200 Euro entwendete. Eine

Verkäuferin bemerkte den Diebstahl und verständigte die Bundespolizei. Der Dieb

konnte den Drogeriemarkt jedoch zunächst unbemerkt verlassen. Die herbeigerufene

Streife des Bundespolizeireviers Fulda stellte den Dieb anhand der

Täterbeschreibung im Bahnhof fest und fand bei der Durchsuchung des Mannes,

neben dem Diebesgut, ein Buttermesser in der Hosentasche. Für weitere

polizeiliche Maßnahmen musste der Mann die Beamten zur Wache begleiten. Im

Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem

57-Jährigen um einen Wiederholungstäter handelt. Anhand von Videoaufzeichnungen

im Drogeriemarkt konnte ihm eine weitere Straftat nachgewiesen werden. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freiem Fuß belassen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen ,,Diebstahls“

eingeleitet.

Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Bad Hersfeld. Zwei Autos in der Heinrich-Börner-Straße – im Bereich des Bahnhofs – wurden in der Nacht zu Freitag (25.02.) zum Ziel unbekannter Täter. Durch Zerstören mehrerer Fensterscheiben gelangten die Einbrecher in die Innenräume der Fahrzeuge. Aus einem grauen VW Polo entwendeten die Täter mehrere Getränkeflaschen und aus einem braunen Opel Adam ein Ladekabel, eine E-Shisha und mehrere Zigarren. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. An den Autos entstand Gesamtsachschaden von circa 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel gestohlen

Bad Hersfeld. Die Geldbörse eines 74-jährigen Mannes stahlen Unbekannte am Freitagvormittag (25.02), gegen 11.30 Uhr, in einem Lebensmittelmarkt in der Homberger Straße. Während der Mann sich in dem Geschäft umschaute, griffen die Täter unbemerkt in seine rechte Jackentasche und entwendeten den Geldbeutel. Der 74-Jährige bemerkte den Diebstahl erst später, als er seinen Einkauf zahlen wollte. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Holzschuppen

Heringen. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (25.02.) zwei Holzschuppen auf einem Firmengelände im Riedweg auf. Durch Aufhebeln der angebrachten Schlösser gelangten die Einbrecher in die Gebäude. Aus einem der Holzschuppen entwendeten die Täter zwei Schlauchpakete für Schutzgasschweißgeräte, ein Ladegerät, einen Beleuchtungskörper sowie eine Rolle Schweißdraht im Gesamtwert von etwa 200 Euro. An den beiden Schlössern entstand Sachschaden von circa 10 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl von Pedelec

Bad Hersfeld. Unbekannte versuchten am Freitag (25.02.), in der Zeit zwischen 5 Uhr und 16 Uhr, ein Pedelec der Marke „Scott“ zu entwendeten. Das Zweirad stand zur Tatzeit auf einem Abstellplatz für Fahrräder in der Bahnhofstraße und war mit zwei Schlössern gesichert. Die Täter öffneten beide Schlösser gewaltsam und beschädigten dabei den Rahmen des Pedelecs. Anschließend entwendeten die Langfinger ein Schloss komplett sowie Teile des zweiten Fahrradschlosses. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 50 Euro. An dem Fahrrad entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Warum die Täter das Pedelec unverschlossen zurückließen, ist bisher nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Bad Hersfeld. Eine Baustelle in der Homberger Straße wurde in der Nacht zu Samstag (26.02) Ziel unbekannter Täter. Durch Überklettern eines Bauzauns gelangten die Einbrecher auf das Gelände, wo sie die Tür eines Bauwagens aufhebelten und diesen durchsuchten. Anschließend hebelten die Unbekannten zudem eine Bautür im dortigen Rohbau auf und entwendeten eine Kettensäge, eine Kappsäge, eine Fuchsschwanzsäge sowie einen Gasbrenner im Gesamtwert von etwa 350 Euro. Es entstand außerdem Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ludwigsau. Am Samstagabend (26.02.), gegen 21.15 Uhr, kam es in einer Waldhütte in Emmerichsrode zu einem Brand, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte ein 22-jähriger Mann aus Ludwigsau im Ofen der Hütte – unter Nutzung von Benzin – Feuer anzuzünden. Hierbei kam es zu einer unerwarteten Brandentwicklung.

Die hinzugerufenen Feuerwehren konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und den Brand noch am selben Abend ablöschen.

Drei in der Hütte befindliche Personen konnten das Gebäude glücklicherweise selbstständig verlassen und einen Notruf absetzen. Der 22-Jährige sowie ein weiterer 24-jähriger Mann wurden mit schweren Brandverletzungen in Krankenhäuser gebracht. Eine 20-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde die Hütte durch das Feuer vollkommen zerstört. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 10.000 Euro.

Trickbetrüger machen sich WhatsApp-Messenger zu Nutze

Alsfeld. „Mama? Bist du’s?“ Mit diesen oder ähnlichen Formulierungen melden sich die Täter beim Trickbetrug am Telefon. Sie geben sich als Verwandte, gute Bekannte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befänden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

Neuerdings bedienen sich die Schwindler aber auch des Messenger Dienstes WhatsApp, um an das Ersparte von Bürgerinnen und Bürgern zu kommen.

Am Freitagabend (25.02.) schrieben Betrüger einer 73-jährigen Frau aus Alsfeld eine Kurznachricht, in der sie sich als deren Tochter ausgaben. Gleichzeitig behaupteten die Schwindler, dass die angezeigte und der Frau bisher unbekannte Rufnummer die neue Erreichbarkeit der Verwandten sei. Aufgrund des defekten, alten Mobiltelefons könne die Tochter nun nicht mehr auf ihr Online-Banking zugreifen, müsse aber eine dringende Terminüberweisung in Höhe von rund 4.000 Euro durchführen. Sie bitte daher um eine vorübergehende finanzielle Unterstützung, indem die Alsfelderin diese Überweisung an einen ihr unbekannten Empfänger durchführen soll. Die aufmerksame 73-Jährige erkannte den Betrug glücklicherweise frühzeitig und informierte die Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich „neuen“ Rufnummern von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Sachbeschädigung

Lauterbach. Am späten Samstagabend (26.02.) traten Unbekannte die Tür des Jugendzentrums in der Straße „Eselswörth“ ein und verursachten Sachschaden von circa 300 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen agierten die Unbekannten aus einer Gruppe von 15 bis 20 Personen heraus. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Plakat in Brand gesetzt

Lauterbach. Am frühen Samstagmorgen (26.02.), gegen 0.10 Uhr, setzten Unbekannte in der Lindenstraße ein Plakat eines Corona-Testzentrums in Brand.

In der Folge griff das Feuer auf eine angrenzende Hecke über. Die Flammen konnten glücklicherweise zeitnah durch eine Polizeistreife sowie die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden.

Personen wurden nicht verletzt.

Es entstand Sachschaden von circa 50 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei den Tätern um eine Gruppe von vier bis fünf Personen gehandelt haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld – Diebstahl aus Baustellenbauwagen

In der Nacht vom Freitag, dem 25.02.2022 auf Samstag, den 26.02.2022 betraten bisher unbekannte Täter unberechtigt ein Baustellengelände in der Homberger Straße in Bad Hersfeld. Dort brachen sie einen sich auf dem Gelände befindlichen Bauwagen auf und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Im weiteren Verlauf betraten sie das Erdgeschoss des Rohbaus und durchsuchten dieses ebenfalls, hebelten eine sich dort befindlichen Tür auf und entwendeten vier Baumaschinen im Wert von 350 Euro.

Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621- 932-0.

Bad Hersfeld – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am 26.02.2022 befuhren ein 41-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem VW Transporter, ein 22-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Audi sowie ein 26-jähriger Mann mit seinem Peugeot in dieser Reihenfolge die Wehneberger Straße aus der Bad Hersfelder Innenstadt kommend in Richtung Allmershausen. Während der 41-jährige Mann seinen Transporter verkehrsbedingt abbremsen musste und der darauffolgende Audi-Fahrer ebenfalls sein Fahrzeug abbremste fuhr der junge Fahrzeugführer des Peugeot ungebremst auf den Audi auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi nach vorne geschoben, und fuhr in Folge dessen auf den Transporter auf. Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem 26-jährigen Mann feststellen. Des Weiteren steht er im Verdacht das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben und war außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen in Höhe von ca. 11.500 Euro. Das Fahrzeug des 26-jährigen männlichen Fahrzeugführers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann wurden eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Gersfeld (ots)

Am Samstag, dem 26.02.2022 zwischen 11:30 Uhr und 11:40 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes, Ebersberger Platz 2 in 36129 Gersfeld ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Der Unfallverursacher beschädigte beim Ein-oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten PKW, einen Skoda Octavia in schwarz, auf der Fahrerseite. Dabei hinterließ der Unfallverursacher blauen Lackabrieb an dem beschädigten PKW. Im Anschluss entfernte sich der PKW von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Tatfahrzeug oder Verursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.