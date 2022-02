Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Amphetamin, Kokain und Marihuana: Zwei Männer in Haft – Birstein

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, den 28.02.2022

(fg) Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Amphetamin, Kokain sowie Marihuana befinden sich zwei Männer im Alter von 27 und 31 Jahren nun in Haft.

Nach mehrmonatigen Ermittlungen des Fachkommissariats 34 der Kriminalpolizei Hanau sowie der Staatsanwaltschaft Hanau wurde am Donnerstagabend ein 31 Jahre alter Mann in Birstein vorläufig festgenommen, als er offenbar mit Betäubungsmitteln beliefert werden sollte. Im Rahmen der Festnahme fanden die eingesetzten Beamten in einem mitgeführten Beutel mehrere tausend Euro Bargeld, die offenbar an den 27 Jahre alten mutmaßlichen Lieferanten aus Rödermark übergeben werden sollten. Der 27-Jährige, der mit einem Fiat Ducato eintraf, wurde gemeinsam mit dem 31-Jährigen beim Öffnen der Hecktüren des Wagens vorläufig festgenommen.

Im doppelten Boden des Ducato fanden die Ermittler zehn Kilogramm Amphetamin, vier Kilogramm Marihuana sowie 200 Gramm Kokain auf und stellten die Betäubungsmittel sicher.

Im weitläufigen Kellersystem des großen Gebäudes konnte durch „Schlüsselprobe“ der bei dem 31-Jährigen aufgefundenen Schlüssel ein mit einer Brandschutztür verschlossener Raum lokalisiert werden. In diesem Raum hatte sich der Tatverdächtige offenbar logistisch niedergelassen. Die Ermittler fanden Waagen, ein Folienschweißgerät, Folienbeutel, Einweghandschuhe, eine Industriepresse und eine Tasche mit weiteren 400 Gramm Marihuana sowie 1,3 Kilogramm Haschisch. Insgesamt haben die sichergestellten Betäubungsmittel einen Straßenverkaufswert von rund 100.000 Euro. Zudem stellten die Beamten einen Baseballschläger, zwei Schlagringe sowie ein Luftgewehr sicher.

Die beiden Männer wurden am Freitag beim Amtsgericht Hanau vorgeführt. Nachdem Untersuchungshaftbeschlüsse erlassen worden waren, wurden die beiden Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gefährliche Körperverletzung im Hauptbahnhof Hanau

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Hanau, Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

ermittelt gegen einen 18-jährigen Mann aus Hanau, der am Samstagabend im

Hauptbahnhof Hanau einen 21-jährigen Aschaffenburger tätlich angegriffen und mit

einer Glasflasche verletzt haben soll.

Gegen 20:40 Uhr war es zwischen den beiden Personen zunächst zu einem verbalen

Streit gekommen, der letztlich eskalierte und mit einer auf dem Kopf des

21-Jährigen zertrümmerten Glasflasche endete. Hierdurch trug er eine Platzwunde

am Kopf davon. Angeforderte Rettungskräfte verbrachten den Mann zur Versorgung

der Wunde in das Klinikum Hanau.

Der 18-jährige Tatverdächtige wurde durch Beamte der Bundespolizei festgenommen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

eingeleitet.

Fußgänger wurde von zwei Männern angegriffen – Helfer bitte melden! – Offenbach

(aa) Nach einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am frühen Sonntagmorgen am Wilhelmsplatz ereignet hat, sucht die Polizei neben den zwei 20 bis 30 Jahre alten Tätern auch einen ganz bestimmten Zeugen beziehungsweise Ersthelfer. Gegen 3.50 Uhr war ein 37-Jähriger in Höhe der Hausnummer 11 unterwegs, als er von den beiden etwa 1,60 und 1,70 Meter großen Tätern auf Deutsch angesprochen wurde. Da der Fußgänger die Sprache nicht versteht, wollte er weitergehen. Die Männer jedoch schlugen unvermittelt auf ihn ein, wobei auch ein Messer zum Einsatz kam. Anschließend flüchteten die Täter, die beide eine dunkle Hautfarbe haben. Einer trug eine schwarze Jeans und einen grauen Pullover. Der etwas größere Komplize hatte eine schwarze Jogginghose und eine blaue Trainingsjacke sowie weiße Schuhe an. Das Opfer zog sich unter anderem oberflächliche Schnittverletzungen am Oberkörper und an der Hand zu. Ein unbekannter Helfer brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei Eintreffen der Streife in der Klinik war der Helfer allerdings nicht mehr vor Ort. Dieser Zeuge sowie weitere werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier zu melden.

Zeugensuche: Jugendliche schlugen und traten 16-Jährigen – Rodgau/Dudenhofen

(fg) Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein 16-Jähriger am frühen Samstag, gegen 1.20 Uhr, auf dem Nachhauseweg in der Merianstraße angegriffen worden war. Der junge Mann gab an, dass ihm mehrere Jugendliche aus der Nieder-Röder-Straße entgegenkamen; diese hätten ihn unvermittelt sowie grundlos angegangen und mehrfach geschlagen. Als er zu Boden gegangen war, haben die Unbekannten ihn auch noch getreten. Über die Anzahl der Täter konnte der Rodgauer keine Angaben machen. Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme kam der 16-Jährige zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Er verlor einen Schneidezahn und zog sich Verletzungen an der Lippe zu. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

Fahrraddieb hat Verletzung an der Hand – bestimmter Zeuge bitte melden! – Langen

(aa) Nach einem Fahrraddiebstahl, der sich bereits am Mittwochmorgen letzter Woche am Bahnhof ereignet hat, suchen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe West neben dem Täter einen ganz bestimmten Zeugen. Gegen 8.30 Uhr wurde der 20 bis 30 Jahre alte und etwa 1,75 Meter große Dieb dabei beobachtet, wie er sich an einem Fahrrad zu schaffen machte. Das Rad war links neben dem Treppenabgang zu den Bahnsteigen angeschlossen. Zwei Passanten taten sich zusammen und sprachen den Unbekannten an. Dieser holte drohend ein Pfefferspray hervor, setzte sich auf das soeben geknackte blaue Mountainbike und flüchtete in Richtung Gartenstraße. Er hatte kurze dunkle Haare, trug Bluejeans, schwarze Sneaker und hatte einen dunkelgrünen Rucksack mit Aufschrift bei sich. Außerdem hatte er eine Verletzung an der Hand. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass ein noch nicht näher beschriebener Komplize unweit entfernt stand. Während einer der Zeugen namentlich bekannt ist, wird nun der zweite couragierte Passant gesucht. Dieser und weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Langen: 06103 9030-0.

Gegen Mauer gefahren und abgehauen – Zeugen gesucht – Dietzenbach/Hexenberg

(jm) Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die sich zwischen Freitagabend (20 Uhr) und Samstagmorgen (9.30 Uhr) in der Limburger Straße ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug die Limburger Straße entlang und prallte offenbar beim Rückwärtsfahren oder Rangieren an eine dortige Grundstücksmauer. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Anhand der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Verursacher um einen Lastkraftwagen handelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.

Reifen illegal im Wald entsorgt – Mühlheim

(fg) Nach einem Zeugenhinweis über illegal entsorgte Reifen in einem Waldstück zwischen Mühlheim und Offenbach machte sich am Samstagmorgen kurz nach 8 Uhr eine Streife umgehend auf den Weg. Die Beamten konnten nach kurzer Tatortsuche die Ablagestelle im Wald finden. Sie befand sich in der Verlängerung der Anton-Dey-Straße an einem dortigen Waldweg. Unbekannte hatten etwa 40 Autoreifen ohne Felgen illegal entsorgt. Auf dem Waldboden konnten entsprechende Reifenspuren festgestellt werden. Aufgrund der Vielzahl der abgelegten Reifen geht die Polizei davon aus, dass ein größeres Transportfahrzeug zur Entsorgung genutzt wurde. Die Stadt wurde über den Fund der Reifen informiert. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06108 86000-0 entgegengenommen.

Fahrzeug beschädigt – Wer kann Hinweise geben? – Hainburg/Klein-Krotzenburg

(jm) Auf 1.200 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein Unbekannter mit einem bislang unbekannten Fahrzeug in der Nacht zu Sonntag an einem in der Kanalstraße (Sackgasse) geparkten Seat Altea verursacht hat. Der Eigentümer hatte seinen grauen Seat am Samstagabend, gegen 19 Uhr, in Höhe der einstelligen Hausnummern abgestellt. Als er am Sonntagvormittag, gegen 11 Uhr, in sein Auto einsteigen wollte, stellte er Kratzer an der hinteren Tür und am Kotflügel fest. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt.

Transporter mutmaßlicher Fahrraddiebe gestoppt – Mainhausen/Zellhausen

(aa) Polizeibeamte stoppten am Sonntagabend einen weißen Ford Transit und nahmen die drei Insassen als mutmaßliche Fahrraddiebe vorläufig fest. Der entscheidende Hinweis kam von einem Geschädigten. Nach ersten Erkenntnissen war der Transit gegen 19.35 Uhr in Zellhausen umhergefahren. In der Berliner Straße hätten die Verdächtigen zwei Fahrräder in den Transporter geladen. Darunter wohl auch das Rad des Zeugens, der sofort die Polizei alarmierte. Die Beamten fanden darüber hinaus im Bereich einer Wohnanschrift zwei weitere offenbar gestohlene Velos auf. Die 19, 20 und 32 Jahre alten Männer aus Mainhausen und Schafheim wurden entsprechend angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.

Main-Kinzig-Kreis

„Roller-Duo“ von Autobahnpolizei angehalten – Gründau

(fg) Am frühen Montagmorgen beabsichtigte eine Streife der Polizeiautobahnstation Langenselbold ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad nahe der Anschlussstelle Gründau-Lieblos zu kontrollieren. Auf Anhaltezeichen reagierte der Rollerfahrer jedoch nicht, sondern versuchte davonzufahren. Nachdem die Streife das Kleinkraftrad in der Feldgemarkung kurz aus den Augen verloren hatte, konnte das Duo in Rothenbergen in einer fremden Hofeinfahrt angetroffen werden. Grund hierfür war, dass eine aufmerksame Anwohnerin den Taschenlampenschein Einbrechern zuordnete und den Polizeinotruf wählte. Das Missverständnis konnte letztlich schnell aufgeklärt werden. Der 15 Jahre alte Fahrer des Rollers war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der 16-jährige Sozius führte ein unerlaubtes Messer mit sich. Der Roller wurde zwecks Geschwindigkeitsmessung sichergestellt. Auf den Fahrer kommen nun eine Verkehrsstrafanzeige sowie die Abschlepprechnung für den Roller zu. Die Streife hatte den Eindruck, dass die Belehrung über die Gefahren einer „Flucht“ Einsicht erzeugte. Ob der 15-Jährige die bereits terminierte Fahrprüfung ablegen darf, entscheidet nun die Führerscheinstelle.

Tresor aus dem Haus getragen – Wer sah die Diebe? – Langenselbold

(jm) Am frühen Mittwochabend wurde ein Mann aus der Vogelsbergstraße Opfer eines Diebstahls. Via Internet suchte der Mann einen Schlüsseldienst, da sich sein elektronisch gesicherter Tresor nicht mehr öffnen ließ. Die vermeintlichen Sicherheitstechniker kamen vor Ort und konnten den Tresor angeblich auch nicht öffnen. Unter dem Vorwand den Tresor mittels Trennschleifer zu öffnen, trugen ihn die Männer zu ihrem Fahrzeug. Als der Langenselbolder nach den Männern schaute, waren diese samt Tresor verschwunden. Die beiden Täter waren etwa 30 Jahre alt und trugen sogenannte „Blaumänner“. Der eine war schlank und hatte dunkle Haare. Sein Komplize war kräftig und hatte blonde Haare. Die Polizei fragt nun: „Wer hat am Mittwoch (23.02) zwischen 16 und 17 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge vor dem Mehrfamilienhaus im Bereich der 60er-Hausnummern gesehen oder sogar den Abtransport des Tresors beobachtet?“ Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Wer sah den Unfall? – Bad Soden-Salmünster

(jm) Die Ordnungshüter in Bad Orb suchen einen flüchtigen Unfallverursacher, der in der Nacht zum Samstag in der Straße „Rückenmühlenweg“ einen dort geparkten schwarzen Seat Alhambra beschädigt hat. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Unbekannter mit seinem Auto den Rückenmühlenweg aus Richtung „Am Hopfengarten“ entlang und streifte beim Vorbeifahren den Außenspiegel des schwarzen Seat sowie die Fahrertür. Der Unfall, bei dem Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro entstand, soll sich zwischen 18 und 7.30 Uhr zugetragen haben. Aufmerksame Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06052 9148-0 bei der Polizei zu melden.