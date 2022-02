Schuhwerfer verletzt Verkäuferin

Knüllwald-Oberbeisheim (ots) – 26.02.2022, 10:30 Uhr – Ein derzeit noch unbekannter Mann bewarf am Samstagvormittag 26.02.2022 eine Verkäuferin in einem Schuhhaus mit einem Schuh und traf sie am Kopf. Die Mitarbeiterin wurde hierdurch leicht verletzt. Der Mann hatte das Schuhhaus betreten, ohne eine vorgeschriebene Schutzmaske zu tragen.

Die Mitarbeiterin des Schuhhauses machte den Mann darauf aufmerksam, dass im Geschäft eine Schutzmaske zu tragen sei. Daraufhin warf dieser den Schuh den er sich gerade anschaute, in Richtung der Verkäuferin und traf diese am Kopf. Anschließend flüchtete der Mann aus dem Geschäft.

Von dem Schuhwerfer liegt folgende Beschreibung vor:

Er ist ca. 180 cm groß, ca. 30-40 Jahre alt, schlank und hat schulterlange strähnige braune Haare. Zur Tatzeit war er mit einem schwarzen Mantel bekleidet dessen Kapuze er auf dem Kopf trug.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbrecher stiehlt Flasche Rum

Edermünde-Besse (ots) – 27.02.2022, 02:34 Uhr – Ein unbekannter männlicher Täter brach am frühen Sonntagmorgen 27.02.2022 in einen Getränkemarkt “In der Lache” ein und stahl dort eine Flasche Rum. Der Täter zerschlug mit einem Stein die gläserne Eingangstür des Markts und begab sich anschließend in den Markt.

Hier stahl er eine Flasche Rum im Wert von 26 Euro und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Unbekannte Täter zerstören Pkw-Scheiben

Fritzlar (ots) – 25.02.2022, 18:00 Uhr bis 26.02.2022, 06:30 Uhr – In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen 26.02.2022 beschädigten unbekannte Täter die Heckscheiben von zwei geparkten Pkws auf dem Parkplatz “Am Grauen Turm”. Die Täter zerschlugen die Scheiben auf nicht bekannte Weise.

An den Pkws, ein grüner Suzuki und ein schwarzer Ford, entstand jeweils ein Schaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation unter Tel.: 05622-99660.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen