Karlsruhe: Uraufführung der bangaloREsidency am 05. März 2022 am ZKM

Karlsruhe – Bangalore goes Karlsruhe: Am Samstag, 05. März 2022, finden um 20 Uhr zwei musikalische Uraufführungen im ZKM | Kubus statt. Die aus Indien stammenden Künstler Sultana Zana und Yashas Shetty präsentieren erstmals ihre am Hertz-Labor in Karlsruhe entstandenen experimentellen Kompositionen und gewähren einen Einblick in die Welt der experimentellen Musik und der Klangkunst.

Sultana Zana und Yashas Shetty sind zwei Musiker, die im Rahmen des Programms BangaloREsidency des Goethe-Instituts der gleichnamigen indischen Stadt derzeit am ZKM zu Gast sind, um dort im Hertz-Labor ihre herausragende Projektvorschläge zu realisieren. Während Zana mit ihren musikalischen Werken ergründen will, was sich unterhalb der Schwelle des Bewusstseins befindet, verbindet Shetty in seinen Kompositionen die ausgewöhnlichen Klänge der Tanpura, einem indischen Saiteninstrument, mit den klassischen Tönen des Klaviers unter Einsatz von elektronischen Klangerzeugern.

Die Medienkünstlerin Sultana Zana fand u.a. in der elektronischen Musik von Curtis Roads Inspiration für ihre eigenen Projekte. Wie Roads nutzt auch Zana Computer und experimentierte z.B. mit Techniken zur Mikroklangsynthese, um ihre fraktale Soundscapes zu erzeugen. Zana ist Mitbegründerin des Kollektivs NOTAAT. Ihre Installationen, Filme und Soundarbeiten wurden auf der Kochi Biennale Collateral (2018) und dem Mumbai Gallery Weekend (2019) ausgestellt.

Klangkünstler Yashas Shetty komponierte in Zusammenarbeit mit den Tontechnikern des Hertzlabors ein Stück, das die technischen und ästhetischen Herausforderungen beim Komponieren mit Surround-Systemen untersucht. Shetty erforscht seit vielen Jahren die Begegnung westlicher Komponisten und indischer Künstler im 20. Jahrhundert. In seinen Werken verbindet er Kunst, Musik und den Einsatz unterschiedlicher Musikinstrumente mit wissenschaftlichen Methoden und Materialien aus der Biotechnologie, visuellen Programmiersprachen und interaktiven Medien. Yashas ist Mitbegründer des Zentrums für experimentelle Medienkunst, Indiens erstem Graduiertenprogramm für Neue Medienkunst am Srishti Manipal Institute of Art, Design and Technology. Zusammen mit dem Schweizer Materialwissenschaftler Dr. Marc Dusseiller und dem spanischen Künstler Andy Gracie ist er Mitbegründer des renommierten Hackerkollektivs Hackteria.

Über die bangaloREsidency:

2020 wurden indische Künstler in einem Open Call aufgerufen, sich auf eine Residency am ZKM | Hertz-Labor zu bewerben. Von einer indisch-deutsch besetzten Jury wurden die beiden herausragenden Projektvorschläge von Sultana Zana und Yashas Shetty für die Realisierung am ZKM ausgewählt.

Die Projekte entstehen im ZKM | Zentrum für Kunst und Medien in Kooperation mit dem Goethe-Institut Max Müller Bhavan Bangalore und dessen Initiative »bangaloREsidency-Expanded«. Das Goethe-Institut entwickelte diese Initiative, um einen langfristigen künstlerischen Austausch zwischen Indien und Deutschland zu etablieren, um neue Zugänge zur künstlerischen Praxis der jeweils anderen Kultur herzustellen.