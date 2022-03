Hoffenheim: TSG gewinnt torreiches Testspiel

Sinsheim. Bevor für die TSG in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga drei Spitzenspiele in Folge anstehen, feierte die Mannschaft von Chef-Trainer Gabor Gallai am Sonntagnachmittag in Achern einen 6:3-Testspielerfolg gegen den SC Freiburg. Chantal Hagel (29.), Tine De Caigny (39.), Nicole Billa (46.), Jule Brand (83.), Franziska Harsch (86.) und Sarai Linder (90.) erzielten die Tore für die TSG.

Frankfurt, München, Wolfsburg: Im März stehen für die Hoffenheimerinnen gleich drei Spitzenspiele in Folge auf dem Programm. Zur Vorbereitung auf die anstehenden Aufgaben in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga nutzte die TSG das Wochenende nach der Länderspielpause zu einem Testspiel gegen den SC Freiburg. „Es war ein guter Auftakt in die kommenden Wochen“, freute sich Chef-Trainer Gabor Gallai nach dem 6:3-Erfolg gegen den Ligakonkurrenten. „Wir haben einige gute Dinge gesehen, positiv war zudem natürlich, dass wir uns sechs Tore herausgespielt haben.“ In der Anfangsphase der Partie im Hornisgrindestadion in Achern kamen beide Teams zu ersten Torannäherungen, Lisa Karl (5.) und Sarai Linder (12.) verpassten aber die frühe Führung. Nach einer guten Viertelstunde gelang dem engagiert startenden Sport-Club das 1:0, nach einem Querpass von Hasret Kayikci erzielte Giovanna Hoffmann aus elf Metern den ersten Treffer des Spiels (17.). In Folge hatten die Freiburgerinnen leichte Feldvorteile, Memeti traf aber nur den Außenpfosten (26.). Eine schöne Kombination über Tine De Caigny und Isabella Hartig vollendete Chantal Hagel nach einer knappen halben Stunde mit einem platzierten Flachschuss aus 18 Metern zum Ausgleich (29.). Nur wenige Sekunden später senkte sich ein Abschluss von Hartig aus 25 Metern an die Latte (30.). Im Anschluss kam die Gallai-Elf immer besser ins Spiel, profitierte dabei auch von Ballverlusten des Sport-Clubs. Einen dieser Fehler nutzte die TSG noch vor der Pause zur Führung. Ein Querschläger von Freiburgs Schlussfrau landete über Chantal Hagel und Jule Brand bei Tine De Caigny, die aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste (39.).

Kurz nach der Pause erhöhte die TSG auf 3:1, einen Querpass von Jule Brand vollendete Nicole Billa zum dritten Hoffenheimer Treffer (46.). Der Sport-Club kämpfte sich aber zurück ins Spiel, Ereleta Memeti traf schnell zum 3:2 (52.). Die Freiburgerinnen spielten nun wieder zielstrebiger nach vorne, ein Tor von Jana Vojtekova zählte aufgrund einer Abseitsposition nicht (62.), Svenja Fölmli setzte das Leder knapp neben das Tor (76.) und Melina Reuter traf freistehend nur den linken Pfosten (80.). In der Schlussphase sorgte die TSG in einer munteren Begegnung schließlich für die Vorentscheidung. Eine Hereingabe von Nicole Billa wurde im ersten Versuch noch geblockt, der zweite Querpass rutschte hingegen durch zu Jule Brand, die aus kurzer Distanz zum 4:2 einschob (83.). Nur drei Minuten später schoss Franziska Harsch das Leder aus spitzem Winkel sehenswert in die Maschen (86.). Nachdem Hasret Kayikci für den SC Freiburg das 5:3 erzielt hatte, sorgte Sarai Linder nach einem Flügellauf von Jana Feldkamp für den Schlusspunkt. „Die Gegentore sind natürlich ärgerlich, das müssen wir konsequenter sein“, so Gallai nach der torreichen Partie „Trotz der nicht ganz so guten Bedingungen war es ein guter und erfolgreicher Test.