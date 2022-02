Neustadt: Erste Impfungen mit Novavax

Neustadt an der Weinstraße – Im Landesimpfzentrum Neustadt haben sich bisher 334 Personen für eine Impfung mit Novavax angemeldet. Die ersten Dosen kamen am heutigen Montag, 28. Februar 2022, zum Einsatz, nächster Termin ist am kommenden Donnerstag. Die Zweitimpfungen stehen dann 21 Tage später auf dem Programm.

Ab Ende März soll in Neustadt dann immer montags mit Novavax geimpft werden.

Die Terminvergabe erfolgt über das Landesportal unter www.impftermin.rlp.de oder über die Landeshotline 0800/ 5758100. Impfungen ohne Termin sind im Moment noch nicht geplant.