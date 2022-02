Widerstand, Sachbeschädigung und Beleidigung

Frankfurt-Flughafen (ots) – Wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz muss sich ein polizeibekannter 30-jähriger Pole wohl bald vor Gericht verantworten. Am 27.02.2022 wollte ihn eine Streife der Bundespolizei in der Nähe des Fernbahnhofs am Flughafen kontrollieren, nachdem er laut schreiend gegen eine Glasfront getreten hatte und zudem ohne den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz unterwegs war.

Als er die Polizeibeamten erblickte, ergriff der Pole kurzerhand die Flucht, wurde aber von den Beamten kurz darauf vor einem Supermarkt gestellt. Er reagierte äußerst aggressiv, beleidigte die Beamten in polnischer Sprache und beschädigte einen Werbeaufsteller des Supermarktes.

Gegen seine Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und konnte nur mit Hilfe einer weiteren Streife überwältigt und zur Wache gebracht werden. Ein dort durchgeführter Drogenschnelltest schlug positiv auf Kokain an. Der Mann wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei Hessen übergeben.

Quelle: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Brand in einer Pension – ein Mann verletzt sich schwer

Frankfurt (ots)-(ne) – Sonntagmorgen 27.02.2022 um 05:30 Uhr brannte es in einer Pension in der Karlsruher Straße. Ein Mann hat sich beim Sprung aus dem Fenster schwer verletzt. Das Feuer entstand in einem Zimmer im Kellergeschoss des Hauses. Von da aus breitete es sich aus und erfasste dabei auch ein Zimmer im Erdgeschoss sowie Mülltonnen, die vor dem Kellerfenster standen. Die Pension wurde als erstes vollständig evakuiert.

Ein 20-jähriger Mann sprang dabei aus dem 1.OG und verletzte sich dadurch schwer. Er kam sofort in ein Krankenhaus. Die weiteren 25 Personen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort betreut.

Das Feuer beschädigte auch die Fassade des Hauses, so dass der Gesamtschaden auf mindestens 200.000 Euro geschätzt wird. Die Pension nicht zurzeit bewohnbar. Die Brandursache wird nun durch das zuständige Fachkommissariat ermittelt. Hinweise zur Brandentstehung gibt es noch keine. Aktuell geht die Polizei von einer fahrlässigen Brandstiftung aus.

Streifenwagen verunfallt an U-Bahnhaltestelle

Frankfurt (ots)-(ne) – Montagmorgen 28.02.2022 um 4:10 Uhr kam es im Bereich der U-Bahnhaltestelle Hauptfriedhof zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen. Die beiden Insassen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zuvor war die Streife der Wachpolizei in einer Fahndung nach einem flüchtigen Fahrzeug eingebunden, welches an einem illegalen Autorennen beteiligt gewesen sein soll.

Der 47-jährige Fahrer und sein 37 Jahre alter Kollegen waren mit Sondersignalen auf der Eckenheimer Landstraße stadteinwärts unterwegs. Zum schnelleren Vorwärtskommen nutzen sie dabei auch den Bereich der Straße, wo die U-Bahngleise der U5 eingelassen sind. In Höhe der Haltestelle Hauptfriedhof endet jedoch die Asphaltdecke.

In der Folge gerieten sie mit dem Funkwagen ins Schotterbett, verloren die Kontrolle über das Fahrzeug und prallten gegen den Bahnsteig der Haltestelle auf der stadtauswärts gelegenen Seite. Beide Insassen konnten das stark beschädigte Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Aller Voraussicht müssen sie nicht stationär behandelt werden.

Der U-Bahnverkehr der U5 war für etwa eine Stunde unter Einsatz von Schienenersatzverkehr durchgeführt worden. Nach der Bergung des Unfallfahrzeugs war Strecke dann wieder vollständig befahrbar.

Trickbetrüger ergaunern mehrere Tausend Euro

Frankfurt (ots)-(fj) – Am vergangenen Freitag 25.02.2022 haben Trickbetrüger mit einer bekannten Betrugsmasche bei einer Seniorin aus Hofheim Bargeld erbeutet. Die Geldübergabe erfolgte in der Frankfurter Innenstadt und die Polizei sucht nach möglichen Zeugen. Die unbekannten Täter meldeten sich am spätenn Freitagvormittag telefonisch bei der älteren Dame. Sie tischten der Seniorin eine Schockgeschichte auf:

Die Tochter der Dame soll einen Verkehrsunfall verursacht haben, bei dem ein Mensch zu Tode gekommen sei. Ihre Tochter sitze nun in Haft. Für die Freilassung sehe der Richter eine Kautionszahlung von mehreren Tausend Euro vor.

Die Betrüger nutzen diese und ähnliche “Schockgeschichten” regelmäßig. Ihre Masche ist es, im Gespräch das Vertrauen der zumeist lebensälteren Opfer zu gewinnen und sie letztlich zu der Übergabe von Geld oder Wertgegenständen zu bewegen.

Die Seniorin fuhr auf Aufforderung der Betrüger nach Frankfurt a.M. in die Stiftstraße. In Höhe der Hausnummer 20 übergab die Seniorin 2x Bargeld an die Trickbetrüger.

Die erste Übergabe erfolgte zwischen 13:15 Uhr und 13.30 Uhr an eine weibliche Abholerin. Diese soll zwischen 20 und 30 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß und von dünner Statur mit dunklen Haare gewesen sein.

Eine zweite Übergabe soll zwischen 14:45 Uhr und 15:30 Uhr an derselben Örtlichkeit an einen 20-30 Jahre alten unbekannten Mann erfolgt sein. Er soll ca. 1,70 Meter groß gewesen sein und ein “südländisches” Erscheinungsbild mit langen schwarzen gekräuselte Haaren gehabt haben.

Die Seniorin selbst nutzte für die Fahrten nach Frankfurt einen roten Fiat 500, der möglicherweise jemandem auffiel. Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

