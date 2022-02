Niedenstein (ots) – Eine 13-Jährige und eine 15-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurden an Samstagabend 26.02.2022 zwischen 20:10-20:30 Uhr von 3 ca. 19-jährigen jungen Männern bedrängt und betatscht. Die Mädchen befanden sich in einem Linienbus und wurden schon während der Fahrt damit bedrängt, ihren Namen und die Handynummern herauszugeben. Nach verlassen des Busses, traten die jungen Männer nah an die Mädchen heran.

Im weiteren Verlauf drängte sich einer der jungen Männer zwischen die beiden Mädchen, legte seine Arme auf ihre Schultern und berührte mit den Händen die Brust. Als ein Mädchen die jungen Männer wegstieß. Entfernte sich das Trio.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat ein Ermittlungsverfahren wegen “sexueller Belästigung” eingeleitet. Hinwiese bitte an die Tel.: 05681-774-0.

