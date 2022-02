Ludwigshafen: Stadtnotizen 28.02.2022

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Geänderte Öffnungszeiten fürs Impfzentrum

Das Impfzentrum Ludwigshafen ändert ab Montag, 7. März 2022, seine Öffnungszeiten. Künftig erfolgen Corona-Schutzimpfungen in der Walzmühle nur noch nachmittags in der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr. Mit dieser Änderung trägt das Impfzentrum der derzeit geringen Anzahl an Impfterminen Rechnung. Falls die Nachfrage wieder zunimmt, kann das Impfzentrum schnell und flexibel darauf reagieren sowie die Öffnungszeiten entsprechend anpassen.

Goldschmiede-Tageskurs an der VHS

Einen Goldschmiedekurs bietet die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen am Samstag, 12. März 2022, 10.30 bis 17.30 Uhr an. Der Kurs ist auch für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse geeignet. Die VHS verfügt über eine voll ausgestattete Schmuckwerkstatt, in der Teilnehmer die handwerklichen Techniken der Schmuckerstellung lernen und vertiefen können. Die Teilnehmenden arbeiten nach eigenen Vorstellungen, oder sie bekommen von der Kursleiterin Anregungen. Die Kursgebühr beträgt 79 Euro, die Materialkosten werden direkt mit der Dozentin abgerechnet. Alle Kurse veranstaltet die VHS nach den geltenden Corona-Bestimmungen. Anmeldungen nimmt die VHS telefonisch unter 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.