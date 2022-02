35-Jährige bei Explosion schwer verletzt

Frankfurt-Höchst (ots)-(dr) -Eine 35-jährige Frau hat sich in der Nacht von Samstag 26.02.2022 auf Sonntag 27.02.2022 bei einer Explosion in einer Gartenlaube schwere Verbrennungen zugezogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen bereitete sich die 35-Jährige am späten Abend in einem Gartenhaus eines Kleingartenvereins mit einem Gaskocher eine Mahlzeit zu und legte sich dann schlafen.

Als sie aufwachte zündete sie sich eine Zigarette an, woraufhin es umgehend zu einer Explosion kam. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei fanden die Frau mit erheblichen Verbrennungen auf. Die Schwerverletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen, die derzeit noch andauern.

Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(dr) – Am Samstagmorgen 26.02.2022, kam es am Bahnhof

Frankfurt-Rödelheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. In deren

Verlauf stieß ein 24-Jähriger einen 55-Jährigen auf die Bahngleise. Eine

einfahrende S-Bahn kam glücklicherweise noch vor dem Geschädigten zum Stehen.

Der Beschuldigte konnte vor Ort festgenommen werden.

Der 24-jährige Beschuldigte befand sich wie der Geschädigte in einer S-Bahn, die

in Richtung Friedrichsdorf unterwegs war. Während der Fahrt zeigte der junge

Mann aggressives Verhalten und begann in der Bahn zu randalieren, weshalb ihn

der 55-Jährige ansprach und aufforderte, sein Verhalten zu ändern. Beide stiegen

später in Rödelheim aus.

Am Bahnsteig kam es dann zwischen den Männern zu

verbalen Streitigkeiten. Während der Auseinandersetzung stieß der 24-Jährige

sein Gegenüber, sodass der 55-Jährige ins Gleisbett stürzte und sich schwere

Verletzungen zuzog. Zeugen registrierten in der Folge eine in den Bahnhof

einfahrende Bahn und machten den Fahrer mit Gesten auf die Notsituation

aufmerksam, sodass dieser eine Gefahrenbremsung einleitete. Nur aufgrund eines

vorausfahrenden Zuges war die Bahn zu diesem Zeitpunkt viel langsamer unterwegs

als üblich. Sie kam rund 32 Meter vor dem Geschädigten zum Stehen.

Der Beschuldigte entfernte sich währenddessen vom Tatort. Eine aufmerksame

Beamtin der Bundespolizei bemerkte den Geflüchteten jedoch später an einem

Bahngleis. Polizeibeamte nahmen den 24-jährigen Mann daraufhin fest. Für die

Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen verbrachten sie den

Festgenommenen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er soll heute einem

Haftrichter vorgeführt werden. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen

wegen des versuchten Totschlags eingeleitet.

Festnahme nach Handyraub

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(dr) Polizeibeamte haben am Samstag 26.02.2022 nach einem Straßenraub, einen 18-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Das erbeutete Smartphone führte Zivilfahnder zu einer Wohnung nach Fechenheim. Nach dem es zunächst am frühen Morgen zu einem Vorfall in der Liebfrauenstraße gekommen war, bei dem einem 28-Jährigen das Mobiltelefon geraubt wurde, gelang es diesem, sein Eigentum in Fechenheim zu orten.

Eine genaue Lokalisierung gestaltete sich jedoch zunächst schwierig. Der Standort des Mobiltelefons konnte dann aber auf ein mehrstöckiges Wohngebäude in der Dietesheimer Straße

eingegrenzt werden. Mehrere Beamte, zivil und uniformiert, begaben sich

daraufhin in das Haus. Mit einer App wurde ein akustisches Signal des geraubten

Handys ausgelöst.

Offenbar beeindruckt und aufgeschreckt verließ ein

18-Jähriger, bekleidet mit Socken und einer kurzen Hose, eine Wohnung in

Richtung des Hausflures. Dabei hielt er das gesuchte Handy in der Hand. Zu

seinem Pech bemerkte ihn einer der Polizeibeamten. Was folgte, war die Festnahme

des jungen Mannes. Die Ermittlungen dauern an.

Räuber an Bushaltestelle festgenommen

Frankfurt-Griesheim (ots)-(dr) – Ein 23-jähriger Mann hat am Samstagabend 26.02.2022

versucht, in einem Linienbus in Griesheim einer Familie den Einkauf zu rauben.

Beamte des 16. Reviers konnten den stark alkoholisierten Mann noch vor Ort

festnehmen. Gegen 21 Uhr befand sich ein Ehepaar, 32 und 29 Jahre alt, mit einem Kleinkind in einem Linienbus im Stadtteil Griesheim.

Der spätere Beschuldigte, ein 23-jähriger Mann, setzte sich zu der Familie in eine 4er-Sitzgruppe und legte seinen Arm auf die von ihr mitgeführte Einkaufstüte mit neuer Kleidung und Windeln. Dies kommentierte er mit den Worten „meine Tüte“. Als die Familie an der Haltestelle „Auf dem Schafberg“ den Bus mit dem Einkauf verlassen wollte,

stieß der 23-Jährige den 32-jährigen Familienvater in den Sitz zurück und erhob

seine Fäuste.

Nach einer Meldung des Busfahrers verständigte die Sicherheitszentrale des Verkehrsunternehmens die Polizei über den Vorfall. Dies bemerkte auch der 23-Jährige und begab sich nun Streit suchend zum Busfahrer.

Währenddessen verließ der 32-Jährige mit der Einkaufstüte den Bus, was den

23-Jährigen dazu veranlasste, diesen mit der Faust zu schlagen und sich der Tüte

zu bemächtigen. Diese platzierte er wieder auf einen Sitz im Bus.

Einer alarmierten Polizeistreife gelang es dann, den unkooperativen und aggressiven

Mann festzunehmen. Ein bei dem 23-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von fast 3 Promille.

Sein Verhalten und seine Alkoholisierung führten den Beschuldigten folglich in

das Gewahrsam des Polizeipräsidiums. Gegen ihn wurde ein entsprechendes

Strafverfahren wegen Raubes eingeleitet.

Brand in Nagelstudio

Frankfurt-Bornheim (ots)-(dr) – In der Nacht zu Sonntag 27.02.2022 ereignete sich in

Bornheim ein Brand in einem Nagelstudio. Personen kamen glücklicherweise nicht

zu Schaden. Die Feuer löschte den Brand.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bergerstraße bemerkte Rauch aus

einem der unteren Geschosse und wählte umgehend den Notruf. Zudem hatte ein

Rauchmelder ausgelöst. Durch die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte

der Brandort im Erdgeschoss des Gebäudes lokalisiert und das Feuer gelöscht

werden.

Derzeitige Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Brand mutmaßlich durch einen

technischen Defekt eines Gerätes in einem dortigen Nagelstudio ausgelost worden

sein könnte. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro

geschätzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen.

Raserauto sichergestellt

Frankfurt-Ostend (ots)-(dr) – Beamte der Kontrolleinheit Autoposer, Raser und Tuner

(KART) haben am Freitagabend, den 25. Februar 2022, nach einer Verfolgungsfahrt

einen hochmotorisierten Audi sichergestellt. Zwei Insassen ergriffen die Flucht.

Gegen 17:40 Uhr fiel Zivilbeamten ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug im

Bereich der Hanauer Landstraße / Honsellstraße auf, das sie kontrollieren

wollten. Mit dem Einschalten des Anhaltesignals signalisierten sie dem Fahrer

unmissverständlich, stehen zu bleiben. Doch stattdessen gab dieser Vollgas und

raste mit dem Audi RS3 davon. Die Beamten nahmen über mehrere Straßen die

Verfolgung auf. Dem Fahrer gelang es, mit seinem PS-Boliden einen großen Abstand

zu den Polizeifahrzeug aufzubauen, wobei dieser mutmaßlich Geschwindigkeiten

weit jenseits der 100 km/h erreicht haben dürfte. In der Intzestraße geriet der

Audi außer Sichtweite.

Weitere Ermittlungen und Zeugenhinweise führten die Beamten kurz darauf in die

Franziusstraße, in welcher sie den Audi mit laufenden Motor vorfanden. Die

Insassen hatten jedoch bereits zu Fuß die Flucht ergriffen. Die anschließenden

Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis. Dafür stellten die Beamten das über

400-PS starke Fahrzeug sicher. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Verkehrsunfall – Auto überschlägt sich

Frankfurt/A66 (ots)-(dr) Gestern Abend ereignete sich gegen 23 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A 66, bei dem sich eine 19-Jährige mit ihrem Fahrzeug mehrfach überschlug. Ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug kollidierte mit dem verunfallten Pkw. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Eine 19-jährige Frau befuhr mit ihrem Ford die A 66 in Richtung Frankfurt.

Zwischen der Anschlussstelle Frankfurt-Zeilsheim und der Anschlussstelle

Frankfurt-Höchst kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn ab und prallte gegen die Betongleitwand.

Von dort abgewiesen schleuderte sie mit ihrem Pkw über die Fahrbahn, überschlug sich mehrfach und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Ford kam schließlich auf dem linken

Fahrstreifen zum Stehen. Ein heranfahrender 54 Jahre alter Mercedes-Fahrer

prallte in der Folge mit dem verunfallten und unbeleuchteten Fahrzeug zusammen.

Die junge Autofahrerin hatte ihren Pkw zum Glück bereits verlassen.

Durch das Unfallgeschehen wurden sowohl die 19-Jährige als auch der 54-Jährige und seine

56-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Aufgrund der auf der Fahrbahn verteilten Trümmerteile kam es auf der A 66 in

Richtung Frankfurt zeitweise zu einer Vollsperrung. Die Ermittlungen zum genauen

Unfallhergang dauern.

Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Oberursel

Frankfurt (ots)-(dr) – Am Samstagabend 26.02.2022, kam es auf der Bundesautobahn 661 an der Anschlussstelle Oberursel zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem drei junge Männer leicht verletzt wurden. Die Autobahn musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Ein 21-jähriger Mann befuhr gegen 22:40 Uhr mit seinem Renault die

Anschlussstelle Oberursel und beabsichtigte von dieser auf die A 661 in Richtung

Egelsbach aufzufahren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich jedoch ein mit drei

Personen besetzter Audi auf der rechten Fahrbahn, sodass der Renault-Fahrer den

Fahrstreifenwechsel abbrach.

Um offenbar nicht mit dem langsameren Fahrzeug zu kollidieren, zog der 20-jährige Audi-Fahrer nach rechts und überholte den Renault. Dabei kam der Audi ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke.

Von dort aus schleuderte der Pkw in die Ausfahrt Bad Homburg und kam auf dem

Grünen zum Stehen. Bei dem Unfall erlitten die drei Insassen des Audi, zwei

20-Jährige und ein 21-Jähriger, leichte Verletzungen. Sie kamen zur

medizinischen Versorgung in örtliche Krankenhäuser. Der 21-jährige

Renault-Fahrer blieb unverletzt. Der Audi musste aufgrund eines Totalschadens

abgeschleppt werden.

Beide Fahrbahnen der A 661 waren in Richtung Norden und Süden aufgrund des

großen Trümmerfeldes für mehrere Stunden lange gesperrt. Die Ermittlungen zum

genauen Unfallhergang dauern.

Brand in einer Pension im Gutleutviertel

Feuerwehr Frankfurt am Main (ots) – Am Morgen des 27.02.2022 kam es gegen 5:30 Uhr zu einem Brand von Müllbehältern vor einer Pension in der Karlsruher Straße im Gutleutviertel. Das Feuer hat sich von dort in das Erdgeschoss und den Keller des Gebäudes ausgebreitet und zu einer starken Verrauchung der betroffenen Geschosse geführt. Eine Personen ist in Panik aus dem Fenster eines Obergeschosses gesprungen.

Weitere Personen wurden über Leitern aus dem Gebäude gerettet. Insgesamt gab es eine schwerverletzte Person und drei Leichtverletzte zu beklagen. Darüber hinaus wurden etwa 60 unverletzte Bewohner in einem Bus der Feuerwehr betreut, der Sozialdienst der Stadt hat die Organisation der weiterführenden Unterbringung übernommen.

Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, aufwändige Kontrollmaßnahmen sowie eine Entrauchung schlossen sich an. Zum Sachschaden können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Insgesamt waren 65 Kräfte der Feuerwehr sowie 22 Kräfte des Rettungsdienstes, die Polizei und der Energieversorger vor Ort.

