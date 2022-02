Bauschutt entsorgt (siehe Foto)

Oberotterbach (ots) – An gleich zwei Stellen in der Gemarkung Oberotterbach wurde in den letzten Wochen Bauschutt entsorgt:

In der Gewanne “Am Alten Hof”, entlang der K25 nach Niederotterbach, zwischen dem Reitergässel und dem Heidebrunnenhof, wurde auf einem Flurstück eine größere Menge Fliesen und Wandreste entsorgt.

Weiterhin wurde in der Gewanne “Auf dem Viertel”, in Sichtweite der dortigen Recycling Anlage, mehrere Hänger voll Straßenaushub/Pflasterreste/Beton auf einem Gelände einer Naturschutzstiftung entsorgt. Augenscheinlich war dem Entsorger die Abgabe in der Anlage zu teuer.

Hinweise bitte an die zuständige Polizeiinspektion Bad Bergzabern, tel.: 06343-93340.

Unbelehrbarkeit lässt Streit eskalieren

Essingen (ots) – Bei der 39. Rallye Südliche Weinstraße wollte gestern gegen 13:20 Uhr ein 60-jähriger Mann mit seinem PKW in den abgesperrten Streckenbereich einfahren. Dies wurde durch den Streckenposten verhindert, was zu verbalen Streitigkeiten führte. Diese konnten zunächst durch die Polizei beigelegt werden.

Allerdings versuchte der Mann abermals gegen 16:40 Uhr in den abgesperrten Streckenbereich einzufahren, was erneut zu verbalen Streitigkeiten und einen weiteren Polizeieinsatz führte. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung bezichtigte der Mann den Streckenposten einer Körperverletzung und Beleidigung. Neutrale Zeugen konnten vor Ort ermittelt werden. Ob und wie es zu den Handgreiflichkeiten kam, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Abfahrtskontrollen – Einer musste stehen bleiben!

Edesheim/ A65 (ots) – Samstagabend 26.02.2022 wurden auf den Rastanlagen Pfälzer Weinstraße Ost und West erneut Abfahrtskontrollen in Bezug auf alkoholisierte LKW-Fahrer durchgeführt. Insgesamt wurde 16 LKW-Fahrer kontrolliert. Bei einem rumänischen Fahrer wurde ein Promillewert von 1,05 festgestellt.

Dieser kann seine Fahrt nicht um 22 Uhr nach dem Sonntagsfahrverbot, sondern erst in den frühen Montag Morgenstunden fortsetzen. Sein Führerschein und die Frachtpapiere werden bis zu seiner Nüchternheit sichergestellt.

Einbruch in Firmengebäude

Edenkoben (ots) – Zwischen dem 25.02.2022 und Sonntag 27.02.2022 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine im Industriering in Edenkoben ansässige Firma. Unbekannte Täter verschafften sich hierbei durch Aufhebeln einer Seitentür Zugang zum Firmengebäude. Dort wurden zwei weitere Türen aufgehebelt sowie Büros und Regale durchwühlt.

Entwendet wurde nichts. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden der beschädigten Türen auf ca. 5.000 Euro. Zeugenhinweise werden durch die Polizeiinspektion Edenkoben entweder telefonisch 06323-955 0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Geschwindigkeitskontrolle

Edenkoben (ots) – Am 25.02.2022 mussten innerhalb einer Stunde 14 Fahrzeugführer bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Weinstraße in Edenkoben in Höhe des dortigen Schulzentrums beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 55 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und einen Punkt in Flensburg einstellen müssen.

Stoppschildkontrolle

Großfischlingen (ots) – Fünf Fahrzeugführer wurden am 25.02.2022 innerhalb einer Stunde gebührenpflichtig verwarnt, weil sie an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen das Stoppschild missachteten. An dieser Örtlichkeit ereigneten sich in zurückliegender Zeit schwerwiegende Verkehrsunfälle, weshalb die Polizei auf diese Örtlichkeit ein besonderes Augenmerk legt. Zusätzlich ist an dieser Stelle aufgrund der bestehenden Umleitung der Ortsdurchfahrt Edesheim derzeit erhöhtes Fahrzeugaufkommen zu verzeichnen. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern.

Im Rahmen der Standkontrolle wurde zudem ein Gespann bestehend aus einem PKW und einem Anhänger kontrolliert. Es konnte festgestellt werden, dass die Kombination ein zulässiges Gesamtgewicht von 4,2 Tonnen hatte. Hierfür wäre mindestens eine Fahrerlaubnis der Klasse B mit der Schlüsselzahl 96 oder Klasse BE nötig gewesen.

Da der 37-jährige Audi-Fahrer lediglich die Fahrerlaubnisklasse B vorweisen konnte, wird auf ihn nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zukommen. Informationen über die Fahrerlaubnisklassen können hier auf der Homepage des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr eingesehen werden: https://www.bmvi.de.

Helm verhindert Schlimmeres

Edenkoben (ots) – Am Samstag 26.02.2022 erhielt die Polizei Edenkoben gegen 15 Uhr eine Mitteilung über einen gestürzten Fahrradfahrer im Bereich des Kohlplatzes. Vor Ort konnte der verunfallte 66-Jährige angetroffen werden, welcher über Schmerzen im Kopfbereich und an der Schulter klagte.

Hierbei dürfte der getragene Helm schlimmere Verletzungen verhindert haben. Der Fahrradfahrer stürzte ohne Fremdeinwirkung, da sein Vorderrad auf nassem Untergrund wegrutschte. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Erfreuliches Ergebnis bei Geschwindigkeitskontrolle

Edesheim (ots) – Am Samstag 26.02.2022 wurde im Bereich der Leonhard-Eckel-Siedlung / Edesheim eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Erfreulicherweise mussten innerhalb einer Stunde lediglich zwei Fahrzeugführer wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung gebührenpflichtig verwarnt werden.

Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Bad Bergzabern (ots) – Am Sonntag 27.02.2022 gegen 02:45 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Toyota die Landauer Straße in Bad Bergzabern. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam der Fahrer von der Straße ab und beschädigte mit seinem PKW eine Straßenlaterne. Das Fahrzeug war durch den Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille bei dem Verursacher fest. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 5.000 EUR geschätzt.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Am 26.02.2022 gegen 21:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter über die Hauseingangstür in ein Wohnhaus in der Weinstraße einzudringen. Der oder die Täter wurden vermutlich durch den anwesenden Bewohner bei der Tatausführung gestört, sodass der Versuch scheiterte.

Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Weinstraße festgestellt haben, werden gebeten sich unter 063433-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.