Ingewahrsamnahme eines müden Bus-Fahrgastes

Schifferstadt (ots) – Am frühen Samstagmorgen, 26.02.2022, gegen 01:00 Uhr, meldete ein Linienbusfahrer einen unerwünschten Fahrgast. An der Endhaltestelle am Hauptbahnhof Schifferstadt wurde durch die eingesetzten Beamte im Bus ein schlafender 23-jähriger Südpfälzer vorgefunden, der nachdem er geweckt worden war, herumspuckte und sich sehr aggressiv gegenüber den Beamten und dem Busfahrer verhielt.

Er konnte weder erklären, wie er hierhergekommen ist noch was er hier wollte; seine Personalien gab er außerdem nicht preis. Weil er außerdem immer aggressiver wurde, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte im Anschluss den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei Schifferstadt. Seine Personalien wurden in der Folge ermittelt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Trotz bestehenden Fahrverbots unter Betäubungsmitteleinfluss

Schifferstadt (ots) – Am Freitagnachmittag 25.02.2022, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Waldseer Straße einen Pkw Opel Astra. Bei dem 25-jährigen Fahrer wurden sodann drogentypische Auffallerscheinungen erkannt, einen Drogenschnelltest verweigerte der junge Mann jedoch.

Seinen Führerschein konnte er zudem nicht vorweisen, der befindet sich nämlich gerade wegen eines bestehenden Fahrverbots in amtlicher Verwahrung. Im Weiteren wurde dem Pkw-Fahrer durch eine hinzugezogene Ärztin eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet, außerdem wurde er erkennungsdienstlich behandelt, d. h. es wurden u. a. Fingerabdrücke genommen und Fotos gefertigt.

Versuchter Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

Rödersheim-Gronau (ots) – Am Samstagmittag kam es in Rödersheim-Gronau zu einem versuchten Betrug am Telefon durch falsche Microsoft-Mitarbeiter: Der 67-jährige Geschädigte sprach am Telefon sowohl mit einem unbekannten Mann als auch einer unbekannten Frau, die in gebrochenem Englisch vorgegeben hatten, für Microsoft zu arbeiten.

Als diese schließlich einen Fernzugriff auf den Computer des Angerufenen verlangten brach dieser das Gespräch ab, bevor es zu einer Schädigung kam.