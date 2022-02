Gestürztes Pferd gerettet (siehe Foto)

Jockgrim (ots) – Am Nachmittag des 26.02.2022 beabsichtigte eine Reiterin mit ihrem Pferd eine Brücke über den Otterbach zwischen Rheinzabern und Jockgrim zu überqueren. Hierbei rutschte ein Huf des Pferdes weg und dieses kam zu Fall. Durch den Sturz verkeilte sich das Tier unglücklich im Brückengeländer und konnte sich nicht mehr alleine befreien.

Ein verständigter Tierarzt beruhigte das leicht verletzte Pferd, so dass dieses durch die Feuerwehr mittels Kran aus seiner misslichen Lage gerettet werden konnte.

Teures Nickerchen – Whiskyglas auf Kopf geschlagen

Germersheim (ots) – Am Sonntagmorgen 27.02.2022 gegen 04 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei in einer Kneipe in Germersheim gemeldet. Durch die Beamten vor Ort konnte der 25-jährige Geschädigte angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass dieser in der Kneipe mit mehreren Männern in einen Streit geriet, woraufhin ihm der namentlich unbekannte Beschuldigte mit einem Whiskyglas auf den Kopf geschlagen habe.

Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde auf dem Kopf und wurde zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. dem Täter nimmt die Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de. entgegen.

Verkehrsunfall mit überschlagenem Fahrzeug

Rheinzabern (ots) – Am Freitag 25.02.2022 kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L540 zwischen Jockgrim und Rheinzabern. Die 62-jährige Fahrzeugführerin befuhr die genannte Strecke aus Jockgrim kommend, als im Kurvenbereich plötzlich ein Tier die Fahrbahn kreuzte. Aufgrund dessen verlor sie in der Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug, überfuhr einen Betonsockel im Seitenstreifen und überschlug sich in den angrenzenden Wald.

Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Frau konnte bereits durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach ersten Untersuchungen wurde sie leicht verletzt und zur Untersuchung in Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der bezeichnete Streckenabschnitt ist für Wildunfälle bekannt.

Aufmerksame Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl

Hatzenbühl (ots) – Dank aufmerksamer Zeugen konnte in Hatzenbühl ein Fahrraddiebstahl verhindert werden. Diese beobachteten, wie am Sonntag 27.02.2022 gegen 02:00 Uhr ein bislang unbekannter Täter ein mittels Rahmenschloss verschlossenes Pedelec durch die Luitpoldstraße trug. Kurz zuvor hatten sie den Mann noch ohne Pedelec gesehen. Als der Unbekannte die Zeugen erkannte ließ er sein Diebesgut fallen und rannte weg.

Durch die Streife konnte ein Geschädigter ermittelt werden. Es ergab sich, dass das Fahrrad im frei zugänglichen Zugang zum Wohnhaus abgestellt war. Dort nahm es der Täter wohl an sich.

– Durch die Zeugen wurde die Person als männlich, 185-190cm groß, ca. 25 Jahre alt, schlank mit südländisches Aussehen beschreiben. Die Kleidung war komplett schwarz.

Eine der Beschreibung entsprechende Person konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten. Da es immer wieder zu Fahrraddiebstählen kommt rät die Polizei, hochwertige Fahrräder nicht frei zugänglich und sichtbar abzustellen.

Widerstand geleistet

Germersheim (ots) Ein 38-jähriger Mann sollte in Germersheim-Nord in Gewahrsam genommen werden, nachdem er im alkoholisierten Zustand seine Mutter geschlagen hatte und sich auch gegenüber den hinzugerufenen Beamten aggressiv zeigte. Im Gespräch mit dem Mann schlug dieser unvermittelt auf einen Beamten ein.

Bei der anschließenden Fesselung trat er gezielt nach den eingesetzten Beamten und verletzte drei von ihnen leicht. Weiterhin beleidigte er die Beamten unentwegt und spuckte nach ihnen. Die Tat ereignete sich am Freitagabend gegen 19 Uhr.

Brand einer Gartenlaube

Hagenbach (ots) – Zeugen meldeten am Samstag 25.02.2022 gegen 23:20 Uhr ein größeres Feuer im Bereich der Schrebergärten in Hagenbach am Baggersee „Willersinn“. Vor Ort konnte eine sich bereits im Vollbad befindliche Gartenlaube festgestellt werden.

Der Besitzer der Laube konnte kontaktiert werden und es ergab sich, dass noch am Abend eine kleine Feier in der Laube stattfand. Dabei waren ein Ofen und ein Stromaggregat im Inneren der Laube in Betrieb. Laut der Feuerwehr lag der Brandherd in der Laube, weshalb von einem technischen Defekt der Geräte ausgegangen werden kann. Hinweise auf Fremdeinwirkung bzw. Brandstiftung ergaben sich nicht.