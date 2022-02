Sieben Fahrzeuge mit platten Reifen

Frankenthal (ots) – In den Nächten vom 24.02.2022 bis zum 26.02.2022 wurde auf einem Parkplatz in der Freinsheimer Straße, in Höhe der Hausnummer 48, an mehreren PKWs die Luft aus den Reifen gelassen. An bislang sieben Fahrzeugen wurden jeweils ein oder mehrere Reifen angegangen.

Durch die Videoaufzeichnung eines Zeugen kann der bislang unbekannte Täter als eine Person mit kräftiger Statur und dunkel gekleidet beschrieben werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Täterfestnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Frankenthal (ots) – Am Freitag 25.02.2022 bemerkte ein 39-jähriger Geschädigter gegen 00:45 Uhr, dass sich eine unbekannte männliche Person auf seiner Terrasse aufhält und versucht, das abgeschlossene Fahrrad des Geschädigten zu entwenden. Nach Erblicken des Geschädigten sei der Täter über den Gartenzaun geflüchtet, wobei er sich die Hose aufriss.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten Beamte der Polizeiinspektion Frankenthal den 31-jährigen Beschuldigten, welcher als Täter ausgemacht werden konnte, einer Kontrolle unterzogen werden. Gegen den Beschuldigten wird ein Strafverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Fahrraddiebstahls eröffnet.

Eingeschlagene Heckscheibe an PKW

Frankenthal (ots) – In der Nacht vom 25.02.2022 auf Samstag 26.02.2022 schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines in der Straße Am Kanal, in Höhe der Hausnummer 4, geparkten Audi A3 ein. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 EUR.

Aufgrund einer Zeugenaussage und der Tatörtlichkeit besteht der Verdacht, dass es sich bei den unbekannten Tätern um Jugendliche handelt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an PKW

Frankenthal (ots) – Am Samstag 26.02.2022 gegen 16:55 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter eines Security-Unternehmens eine verdächtige Person an einem geparkten Mercedes in einem Parkhaus in der Eisenbahnstraße. Als er den Jugendlichen ansprach, rannte dieser davon.

Im Rahmen einer Nachschau an dem PKW stellte der Security-Mitarbeiter fest, dass die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR.

Der Jugendliche wurde wie folgt beschrieben:

– ca. 17 Jahre alt, schwarzer Kapuzenpulli, weiße Jogginghose.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Beschädigte Außenspiegel

Frankenthal (ots) – In der Nacht vom Freitag, den 26.02.2022, auf Samstag, den 27.02.2022, beschädigte ein bislang unbekannter Täter insgesamt vier rechte Außenspiegel an vier Fahrzeugen.

Die PKWs waren alle in der Nürnberger Straße am rechten Straßenrand geparkt. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 2.000 EUR.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die gebeten werden sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.