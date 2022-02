Heidelberg/Boxberg: Unbekannte brechen in Wohnung ein – Zeugen gesucht

Heidelberg/Boxberg: Unbekannte brechen in Wohnung ein – Zeugen gesucht – Datumskorrektur

Mannheim (ots) – Am 25.02.2022, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr, nutzten

unbekannte Täter die Abwesenheit der Mieter aus und verschafften sich Zutritt in

die im Erdgeschoß liegende Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Straße Im

Eichwald. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte der oder die unbekannten

Täter über die gekippte Balkontür ins Innere der Wohnung. Der oder die

Unbekannten entwendeten Goldschmuck und Bargeld in Höhe von ca. 7000,- Euro. Die

weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum geführt.

Zeugen und/oder Anwohner, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd

Tel.: 06221/3418-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.:

0621/174-4444, aufzunehmen.

Heidelberg-Altstadt: Sachbeschädigung, Heckscheibe an PKW eingeschlagen

Heidelberg-Altstadt (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein PKW

der Marke BMW im Bereich des Heumarktes beschädigt. Der Besitzer hatte seinen

Wagen am Freitag gegen 22 Uhr abgestellt. Ein Zeuge bemerkte dann am Morgen

gegen 09 Uhr, dass jemand die Heckscheibe des Wagens eingeschlagen hatte.

Aufgrund der Nähe zur unteren Straße in Heidelberg erhofft sich die Polizei

Hinweise auf den oder die Täter. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache

machen können werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte

unter der Telefonnummer 06221/99-1700 zu melden.

Verkehrsunfallflucht / geparkten Pkw stark beschädigt / Zeugen gesucht

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Am 26.02.2022 zwischen ca. 11.30 – 13.00 Uhr wurde

in der Wilckensstraße Höhe Hausnummer 34 ein geparkten grauer VW Golf durch

einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der VW war

ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Der unbekannte Unfallverursacher streifte

den geparkten Pkw und beschädigte diesen stark. Der Sachschaden beläuft sich auf

ca. 10.000 EUR. Zeugen die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können,

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der 06221-45690

in Verbindung zu setzen.