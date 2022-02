Mannheim/Waldhof: Pkw-Seitenscheibe eingeschlagen und Rucksack entwendet – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag, in der Zeit von 15.30 bis 17.20 Uhr,

schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines im Fuchsienweg

geparkten Opel Astra ein. Anschließend entwendete der Unbekannte aus dem Inneren

einen Rucksack samt Inhalt im Wert von ca. 190,- Euro. Der entstandene

Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 200,- Euro. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Mannheim/Neuostheim: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Einen Unfall verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am

Freitagabend zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr auf einem Parkplatz eines

Fertighaus Center in der Xaver-Fuhr-Straße. Nach bisherigen polizeilichen

Erkenntnissen hat der unbekannte Verkehrsteilnehmer vermutlich beim

Rückwärtsfahren einen geparkten PKW VW an der Fahrertür beschädigt und entfernte

sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich

auf ca. 1.500 Euro. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und

sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Oststadt, Tel.: 0621/1743310 zu melden.

Mannheim/Oststadt: Unbekannter stellt sich unsittlich zur Schau und flüchtet- Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.35 Uhr, fiel einer

21-jährigen jungen Frau, die im Bereich der Roonstraße in ihrem Fahrzeug saß,

eine männliche Person auf, die sich unmittelbare Nähe ihres Fahrzeugs stellte.

Im weiteren Verlauf stellte sich der Unbekannte ihr gegenüber unsittlich zur

Schau. Nachdem sich die junge Frau durch das Klopfen an ihre Fahrzeugscheibe

bemerkbar machte flüchtete der Unbekannt in Richtung Friedenplatz. Die

21-Jährige konnte den Unbekannte wie folgt beschreiben: ca. 45-55 Jahre alt, ca.

170 cm groß, schlanke Statur, trug eine schwarze Jacke, Jeans und eine schwarze

Mütze. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte nicht zum Ergreifen

des Mannes. Die weiteren Ermittlungen wurden durch Kriminalkommissariat Mannheim

geführt. Zeugen oder Personen die Hinweise geben können werden gebeten Kontakt

mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt Tel.: 0621/174-3310, oder der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

Mannheim/Innenstadt: E-Scooter Fahrer mit 1,04 Promille unterwegs

Mannheim (ots) – Am Samstagmorgen den 26.02.2022, gegen 02.25 Uhr, unterzog eine

Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt, im Bereich der Straße zwischen

den Quadraten I 2 / K 2, einen 25-jähriger E-Scooter Fahrer einer Kontrolle. Im

Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem jungen Mann, dass dieser

nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,04

Promille zu Tage. Dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein

Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im

Verkehr verantworten.