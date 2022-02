37-jährige Pkw-Führerin nahm mit über 2 Promille am Straßenverkehr teil

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend gegen 21 Uhr fiel eine

37-jährige Frau durch ihre unsichere Fahrweise zwei Zeugen auf, woraufhin diese

die Polizei verständigten. Die Dame fuhr mit ihrem Pkw auf der L 723 in Höhe von

Walldorf. Durch das Polizeirevier Wiesloch konnte die Dame an ihrer

Wohnanschrift angetroffen werden. Sie stand deutlich erkennbar unter dem

Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von knapp über 2 Promille. Die Dame musste die Beamten zur

Durchführung einer Blutentnahme auf das Polizeirevier begleiten. Der

Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr wurde gefertigt.

Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis): Vermisstensuche erfolgreich beendet

Wiesloch (ots) – Die vermisste 21-jährige Frau konnte am Sonntagmorgen nach

langer und intensiver Suche zwar stark unterkühlt, aber ansonsten wohlbehalten

aufgefunden werden. Mit Unterstützung des Rettungsdienstes wurden mehrere

Suchhunde und eine Drohne bei der Suche eingesetzt. Mehrere Streifenwagen, sowie

der Hubschrauber der Polizei waren ebenfalls im Einsatz und halfen bei der

Suche. Letztendlich gelang es den Suchhunden die Frau zu finden. Sie wurde den

Rettungskräften übergeben und medizinisch erstversorgt.

Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis): Vermisstensuche nach 21-jähriger Frau -PM 1

Wiesloch (ots) – Derzeit sucht die Polizei nach einer 21-jährigen jungen Frau im

Bereich Wiesloch. Es besteht der Verdacht, dass sie sich in einer hilflosen Lage

befinden könnte. Zur Suche werden u. a. anderem ein Hubschrauber und Suchhunde

eingesetzt.

Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis: Benz-Fahrer mit 1,24 Promille unterwegs

Lobbach (ots) – Am Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, unterzogen Beamte des

Polizeireviers Neckargemünd in Lobbach einen 54-jährigen Benz-Fahrer einer

allgemeinen Verkehrskontrolle. Hier schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch

entgegen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest förderte einen Wert von

1,24 Promille zu Tage. Dem 54-Jährigen wurde auf dem Revier eine Blutprobe

entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich nun wegen der

Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.