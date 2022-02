Vorfrühlingswetter auf der Wasserkuppe- Parkplätze nahezu erschöpft

Gersfeld-Wasserkuppe (ots)

Schönstes Vorfrühlingswetter wird von der Wasserkuppe gemeldet- Grund genug für viele, sich auf den Weg in die Rhön zu machen. In diesem Zusammenhang meldet die Polizei, dass die Parkplatzkapazitäten auf der Wasserkuppe nahezu erschöpft sind- es wird daher gebeten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bebra (ots)

Ein 43-jähriger Mann aus Lettland hatte seinen PKW zwischen dem 21.02.2022 und 26.02.2022 in Bebra, Im Göttinger Bogen, vor Hausnummer 32 abgestellt. Während dieser Zeit wurde der PKW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Schaden am geparkten PKW: Streifschaden an der Fahrerseite, 1000,-EUR.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

BEBRA – Am Samstag, gg. 03:20 Uhr, wurden in der Straße Im Göttinger Bogen zwei, ordnungsgemäß am Straßenrand parkende, Personenkraftwagen von einem durchfahrenden Kraftfahrzeug beschädigt. Dieses befuhr die Straße, aus Richtung Heidaustraße kommend, touchierte zunächst einen, in Höhe der Hausnummer 30 am rechten Fahrbahnrand parkenden, Toyota und dann einen, in Höhe der Hausnummer 33 am linken Fahrbahnrand parkenden, Volkswagen. Anschließend entfernte sich das Verursacherfahrzeug in unbekannte Richtung. Der Schaden an den beiden geparkten Personenkraftwagen beziffert sich auf ca. 3.500 Euro. Die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda ermittelt nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet Hinweise unter der Tel.-Nr. 06623/937-0.

Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 7 – Kleintransporter fährt auf vorausfahrenden Sattelzug auf – eine Person schwer verletzt

Homberg/ Efze (ots)

Am Freitag, den 25.02.2022 um 14:10 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Hersfeld/West und Homberg/Efze ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Beteiligt waren ein 56-jähriger Fahrzeugführer eines deutschen Kleintransporters (3,5 t) und ein 45-jähriger Weißrussischer Fahrzeugführer eines polnischen Sattelzuges.

Der 56 Jahre alte Fahrzeugführer des Kleintransporters befuhr den rechten Fahrstreifen der dreispurigen Bundesautobahn 7 von Kassel kommend in Richtung Autobahndreieck Kirchheim. Der unmittelbar vorausfahrende Sattelzug befuhr ebenfalls den rechten Fahrstreifen. In Höhe der Unfallstelle fuhr der Kleintransporter aus bislang ungeklärter Ursache auf das Fahrzeugheck des Sattelaufliegers auf, kam dadurch ins Schleudern und durchfuhr anschließend den rechtsseitigen Flutgraben. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und kam, auf dem Dach liegend, stark beschädigt im dortigen Flutgraben zum Erliegen.

Der Fahrzeugführer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch die eintreffenden Rettungskräfte erstversorgt. Er wurde anschließend zur weiteren Versorgung in das Klinikum nach Kassel gebracht.

Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt und konnte seine Fahrt im Anschluss an die Unfallaufnahme fortsetzen.

Vor Ort war außerdem die Freiwillige Feuerwehr Homberg/Efze und sicherte die Unfallstelle ab.

Der beteiligte Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und wurde mittels Kran aus dem Flutgraben geborgen und abgeschleppt.

Aufgrund des Verkehrsunfalls musste der rechte Fahrstreifen der BAB 7 in nördlicher Fahrtrichtung in der Zeit von 14:10 – 16:45 Uhr gesperrt werden. Es entstanden keine nennenswerten Beeinträchtigungen für das weitere Verkehrsgeschehen.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro.

Verkehrsunfall durch Fehler beim Ausparken

Fulda (ots)

Am Freitag, dem 25.02.2022 kam es im Bereich Domänenweges gg. 09:40 Uhr zu einem Ausparkunfall. Unterhalb des Domgymnasiums wollte ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer aus der Gemeinde Kalbach aus einer quer zur Fahrbahn gelegenen Parklücke ausfahren. Hierbei übersah er einen aus Richtung Magdeburger Str. kommenden Pkw, ebenfalls Mercedes. Das Fzg. des Unfallverursachers wurde am Heck beschädigt, das bevorrechtigte Fzg. im vorderen rechten Bereich, zudem war es nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt 6000,-EUR.