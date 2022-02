Täter flüchtet nach Diebstahl,

Hofheim am Taunus, Nordring,

Freitag, 25.02.2022, 10:20 Uhr

(ll) Am Freitagmittag kam es in Hofheim am Taunus zu einem Ladendiebstahl, bei dem einer der beiden Täter flüchten konnte. Ersten Erkenntnissen nach, hatten zwei männliche Täter gegen 10:20 Uhr in einem Baumarkt im Nordring verschiedene Einkaufsartikel in ihren Jacken versteckt und sich ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei begeben. Als die beiden Männer von einem aufmerksamen Ladendetektiv angesprochen und aufgehalten wurden, schmiss einer der beiden Täter seine Jacke mit dem Diebesgut hin und flüchtete in unbekannte Richtung. Der andere Täter konnte vor Ort durch eine Polizeistreife festgenommen werden. Eine Personenbeschreibung des flüchtigen Diebes liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Taschendiebstahl in Eschborn,

Eschborn, Götzenstraße,

Montag, 21.02.2022, 10:15 Uhr bis Montag, 21.02.2022, 10:30 Uhr

(ll) Wie der Polizeistation in Eschborn am Freitag bekannt wurde, kam es bereits am vergangenen Montagvormittag zu einem Taschendiebstahl in Eschborn. Nach Angaben des Geschädigten, sei er am Montag den 21.02.2022 gegen 10:00 Uhr mit einem Aufzug in einer gewerblichen Liegenschaft in der Götzenstraße gefahren. Hierbei sei ihm schon eine männliche Person in dem Aufzug aufgefallen, die ihn verdächtig angesprochen habe. Kurz nachdem er den Aufzug verlassen habe, habe er festgestellt, dass ihm seine Ausweistasche entwendet wurde. Die auffällige männliche Person in dem Aufzug sei etwa 60 Jahre alt gewesen, habe eine kräftige Statur und kurze bis mittellange sowie grau melierte Haare gehabt. Weiterhin soll sie ungepflegte und abgetragene Kleidung getragen haben.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695 – 0 zu melden.

Pkw mutwillig beschädigt,

Hofheim am Taunus, Elisabethen Straße,

Freitag, 25.02.2022, 21:45 Uhr

(ll) Am Freitagabend wurde in der Hofheimer Innenstadt ein geparktes Fahrzeug durch einen unbekannten Täter beschädigt. Ersten Ermittlungen zu Folge, war der blaue BMW der Geschädigten auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Elisabtehenstraße geaprkt, als gegen 21:45 Uhr ein männlicher Täter unvermittelt auf das Fahrzeug sprang. Der Mann hüpfte mehrfach auf dem Dach des Fahrzeugs auf und ab und verursachte auf diese Weise einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Täter flüchtet im Anschluss an die Tat in Richtung des S-Bahnhofs in Hofheim. Nach Angaben der Geschädigten sei der männliche Täter etwa 17 – 18 Jahre alt, 160 – 17 cm groß und von kräftiger Statur gewesen. Weiterhin soll er mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen Wellensteyn Jacke und einer Jeanshose bekleidet gewesen sein.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim am Taunus unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 entgegen.

Peugeot angefahren und geflüchtet,

Eschborn, Götzenstraße,

Montag, 21.02.2022, 00:00 Uhr bis Montag, 21.02.2022, 18:00 Uhr

(ll) Wie der Polizeistation in Hofheim am Freitag bekannt wurde, kam es bereits am Montag den 21.02.2022 zu einer Verkehrsunfallflucht in Eschborn. Wie der Geschädigte mitteilte, habe er seinen Pkw am Montag gegen 00:00 Uhr in der Götzenstraße abgestellt und sei gegen 08:00 Uhr am Morgen wieder zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt. In diesem Zeitraum sei sein Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden und die unfallverursachende Person habe sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. An dem schwarzen Peugeot entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 3.000 Euro.

Der regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 entgegen.

Flüchtiger Einbrecher,

Kelkheim am Taunus, Allensteiner Straße, Samstag, 26.02.2022, 10:00 Uhr

(ll) Am frühen Samstagvormittag flüchtete in Kelkheim ein unbekannter Täter, der zuvor versucht hatte in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Gegen 10:00 Uhr meldeten Anwohner in der Allensteiner Straße, dass jemand von außen den geschlossenen Rollladen eines Fensters gewaltsam hochdrücken würde. Bei Erblicken der Anwohner habe der männliche Täter von seinem Vorhaben abgelassen und sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Laut der Geschädigten sei der Einbrecher etwa 40 Jahre alt gewesen, habe einen Vollbart sowie dunkle Haare gehabt und soll eine rote Daunenjacke getragen haben.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Handfester Streit am Busbahnhof,

Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Busbahnhof, Samstag, 26.02.2022, 19:00 Uhr

(ll) Am Samstagabend kam es in der Hofheimer Innenstadt zu einer Körperverletzung durch einen Hundebiss. Gegen 19:00 Uhr sollen am Hofheimer Busbahnhof an der Alten Bleiche zwei Bürger in Streit geraten sein. Im Rahmen der handfesten Auseinandersetzung sei einer der beiden Kontrahenten auf den Boden gestürzt und von dem Hund eines bis dahin unbeteiligten Passanten in den Oberarm gebissen worden. Anschließend soll der Hundehalter samt seinem vierbeinigen Gefährten in die Hofheimer Innenstadt geflüchtet sein. Laut Zeugen handele es sich bei dem Hundehalter um einen etwa 185 bis 195cm großen Mann, der mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sei. Den Hund, einen Pitbull, habe er mit dem Namen „Adolf“ gerufen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 entgegen.

Trunkenheitsfahrt,

Kriftel, Schmelzweg,

Samstag, 26.02.2022, 14:45 Uhr

(ll) Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde ein VW-Golf am Samstagmittag in Kriftel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurde unter anderem auch ein Atemalkoholtest mit dem 64-jährigen Hofheimer durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von über einem Promille. Dies führte, neben der Einleitung eines Strafverfahrens, zur Sicherstellung des Führerscheins und einer Blutentnahme auf der Dienststelle.