Verkehrsunfall mit verletzten Personen, Folgeunfall und starken Verkehrsbehinderungen

Wiesbaden (ots) – Am 25.02.2022 ereignete sich gegen 18.21 Uhr auf der BAB 3,

Gemarkung Wiesbaden, kurz vor der Tank- und Rastanlage Medenbach in

Fahrtrichtung Würzburg ein Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen, bei dem

insgesamt 6 Personen leicht verletzt wurden. Der Fahrer eines Klein-LKW aus dem

Lahn-Dill-Kreis war auf der mittleren Fahrspur unterwegs und wollte auf den

linken Fahrstreifen wechseln. Dabei streifte er das Heck der bereits auf der

linken Fahrspur fahrenden 27-jährigen PKW-Fahrerin aus dem Kreis Pinneberg und

brachte diese dadurch ins Schleudern. Der ebenfalls auf der linken Fahrspur

ankommende 31-jährige Fahrzeugführer aus Recklinghausen kann dem schleudernden

PKW nicht mehr ausweichen und prallt gegen diesen, der dadurch gegen die

Mittelschutzplanke geschoben wird. Anschließend kommt der Klein-LKW auf der

Verzögerungsspur zur Rastanlage Medenbach-West zum Stehen, die beiden PKW

bleiben auf der linken Fahrspur stehen. Über alle Fahrstreifen verteilen sich

Fahrzeugteile. Alle drei Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen

abgeschleppt werden. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 26800 Euro. Während der

Unfallaufnahme wird die Fahrbahn Richtung Würzburg für 2 Stunden voll gesperrt,

es entsteht ein Rückstau von ca. 18 km. Die drei Insassen aus dem Klein-LKW

machen keine Angaben zum Fahrer des Fahrzeugs. Der Grund könnte sein, dass der

Halter und Mitinsasse des LKW keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Ermittlungen zu

diesem Sachverhalt dauern derzeit noch an.

Unmittelbar nach dem ersten Unfall ereignet sich ein Folgeunfall, da der Verkehr

stark abbremsen muss. Ein 51-jähriger PKW-Fahrer aus Würzburg und ein

54-jähriger PKW-Fahrer aus Cochem befahren den linken Fahrstreifen und müssen

aufgrund des Unfallgeschehens ebenfalls stark abbremsen. Der Würzburger schafft

es jedoch nicht mehr aufgrund eines nicht ausreichenden Sicherheitsabstands

rechtzeitig zum Stehen zu kommen und fährt auf den vor ihm fahrenden Cochemer

auf. Es entsteht lediglich Sachschaden. Beide Fahrzeuge bleiben fahrbereit und

fahren auf die Tankstelle Medenbach-West, um den Unfall aufnehmen zu lassen.

Hier entsteht ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Um 21.05 Uhr wird die Autobahn für den Verkehr wieder komplett freigegeben.

16-Jähriger auf Neroberg angegriffen

Wiesbaden, Neroberg Freitag, 25.02.2022, 22:35 Uhr

(schü)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 16-Jähriger aus Wiesbaden,

der mit mehreren Freunden einen Geburtstag auf dem Neroberg feiern wollte, von

einem Angreifer verletzt. Als der Geschädigte junge Mann mit seinen Freunden im

Bereich der Nerobergkuppe feierte, näherte sich eine Gruppe von fünf jungen

Männern. Nachdem es zunächst mit dieser Gruppe zu verbalen Streitigkeiten kam,

deren Ursache zum momentanen Zeitpunkt unklar sind, griff nach Angaben des

Verletzten einer der hinzugekommenen Personen den 16-Jährigen mit einem

Schraubendreher an und verletzt diesen am Kopf. Im Anschluss flüchteten die

Angreifer. Den Hauptaggressor konnte der Geschädigte beschreiben, auffallend

hierbei war die vom Beschuldigten getragene weiße Jacke mit dunklem Kragen. Der

Verletzte musste durch einen Rettungswagen in eine Wiesbadener Klinik verbracht

werden, konnte von dort jedoch nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Die

Fahndung nach den Angreifern war zunächst nicht von Erfolg gekrönt. Gegen 04:45

Uhr jedoch fiel einer Streife des 1. Reviers im Bereich Michelsberg in einem

Lokal eine Person auf, auf die die Beschreibung, insbesondere die auffallende

Jacke, zutraf. Die Person konnte beim Verlassen der Lokalität angehalten und

kontrolliert werden. Die Jacke wies eindeutige Spuren einer Auseinandersetzung

auf. Auf die Körperverletzung auf dem Neroberg angesprochen, räumte der

kontrollierte 15-jährige aus Taunusstein seine Beteiligung ein und wurde

festgenommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er an einen

Erziehungsberechtigten übergeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter

der (0611)345-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Nach Streit auf 18-jährigen eingeschlagen, Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse,

Freitag, 25.02.2022, 19:17 Uhr

(cp)Freitagabend gerieten in der Wiesbadener Fußgängerzone ein 18-Jähriger mit

drei jungen Männern in Streit und wurde anschließend von ihnen verprügelt. Gegen

19:15 Uhr traf der junge Mann in der Spiegelgasse auf seine ihm bekannten

Kontrahenten und es sei sofort zum Streit gekommen. Der Streit habe sich dann in

die Kirchgasse verlagert, wo die drei jungen Männer im Alter von 18 bis 22

Jahren plötzlich auf den 18-Jährigen eingeschlagen haben sollen. Der junge Mann

sei daraufhin in eine dortige Teststation geflüchtet, die Täter seien ihm jedoch

gefolgt und hätten auch hier weiter auf ihn eingeschlagen. Die hinzugerufene

Polizei beendete schließlich den Spuk. Der Geschädigte wurde glücklicherweise

nur leicht verletzt und in der Teststation wurden Kabinen beschädigt. Die drei

mutmaßlichen Täter erhielten nach der Personalienfeststellung einen Platzverweis

und müssen sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

Einbruch in Zweifamilienhaus,

Wiesbaden, Auringen, Am Roten Berg, Freitag, 25.02.2022, 18:00 Uhr bis Samstag,

26.02.2022, 10:00 Uhr

(cp)Ein Zweifamilienhaus in der Straße „Am Roten Berg“ war in der Nacht von

Freitag auf Samstag Ziel von Einbrechern.

Die Täter öffneten zwischen 18:00 Uhr und 10:00 Uhr gewaltsam eine Terrassentür

und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen einige Schmuckstücke von noch

unbekanntem Wert und richteten einen Schaden von rund 1.000 Euro an.

Anschließend entkamen die Täter unbemerkt. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 3450 entgegen.

Grundlos geschlagen

Wiesbaden, Langgasse Sonntag, 27.02.2022, 01:00 Uhr

(js) Opfer eines grundlosen Angriffs wurde ein 23-jähriger Wiesbadener am frühen

Sonntagmorgen in der Fußgängerzone. Als der Geschädigte im Bereich der Langgasse

unterwegs war, sei er gegen 01:00 Uhr von einem bislang unbekannten Täter

unvermittelt angegriffen und geschlagen worden. Nach Angaben des 23-jährigen sei

die unbekannte Person aus dem „Nichts“ aufgetaucht und habe mehrfach auf den

Wiesbadener eingeschlagen. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt und musste in

einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden. Den Täter beschrieb er als

20-30-jährigen Mann, welcher ein „südländisches Erscheinungsbild“ hätte. Wer

Hinweise auf die unbekannte Person geben kann, wendet sich bitte an das 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2140.

Streit unter Hundehaltern eskaliert

Wiesbaden, Mainzer Straße Samstag, 26.02.2022, 10:00 Uhr

(js) Am Samstagvormittag kam es in der Mainzer Straße zu einer

Auseinandersetzung zwischen zwei Hundehaltern, bei welchem eine Beteiligte

geschlagen wurde. Eine 29-jährige Wiesbadenerin war gegen 10:00 Uhr mit ihrem

Hund unterwegs, als sie auf einen anderen Hundehalter traf, welcher seinen Hund

ohne Leine mit sich führte. Da die Wiesbadenerin befürchtete, das dies

möglicherweise zu einem Konflikt führen könnte, wechselte sie die Straßenseite.

Dies tat der andere Hundehalter ebenfalls, sodass man doch aufeinander traf. Der

Bitte der 29-jährigen, den Hund anzuleinen, kam der Mann nicht nach. Im Laufe

des hieraus entstandenen Wortgefechts habe der unbekannte Mann die Dame dann

geschlagen. Die Wiesbadenerin nahm daraufhin ihren Hund und wollte sich

entfernen. Der Mann jedoch folgte ihr und konnte nur durch aufmerksam gewordene

Passanten verscheucht werden. Er wird als 65-70 Jahre alt, ca. 1,70 m groß,

dunkelgraue kurze Haare, normale Statur, buschige Augenbrauen sowie einem

graumelierten Dreitagebart beschrieben. Zur Tatzeit trug der Täter dunkle

Bekleidung sowie eine Brille. Sein Hund war weiß, etwa 25 – 30 cm hoch und hatte

kurzes lockiges Fell. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und

erbittet Hinweise auf den unbekannten Hundehalter unter 0611/345-2140.

Unfallflucht – Rollerfahrer leicht verletzt Wiesbaden, Dotzheimer Straße,

Höhe Nr. 129 Samstag, 26.02.2022, 20:25 Uhr

(js) Am Samstagabend kam es in der Dotzheimer Straße zu einem Verkehrsunfall,

bei dem ein Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete

zunächst von der Unfallstelle. Gegen kurz vor halb Neun befuhr ein 22-jähriger

Wiesbadener mit seinem Roller die Dotzheimer Straße in Richtung

Ludwig-Erhard-Straße, als aus einer Grundstücksausfahrt ein Pkw auf die Straße

einbog. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Zweiradfahrer stark ab und

kam hierdurch zu Fall, wodurch er sich leicht verletzte. Er musste nicht in

einem Krankenhaus behandelt werden. Der Pkw, ein grüner VW Golf, setzte seine

Fahrt allerdings fort. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 32-jähriger

Wiesbadener, konnte im Nachgang durch die Polizei ermittelt werden. Da er unter

Alkoholeinfluss stand, wurde ihm auf dem Polizeirevier Blut abgenommen. Im

Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 32-jährige entlassen.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten,

sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter 0611/345-0

in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Medizinischer Notfall führt zu Unfall Taunusstein,

K702, Samstag, 26.02.22, 13:35 Uhr

Am Samstagmittag kam es auf der K702 bei Seitzenhahn zu einem Alleinunfall, bei

dem der Fahrer verletzt wurde. Ein 81 Jahre alter Fahrer aus Hohenstein

beschädigte mit seinem Mercedes Geländewagen zunächst auf einem Parkplatz einen

Wegweiser. Danach fuhr er weiter, klagte aber bereits während der Fahrt über

Unwohlsein. An der Einmündung zur B54 kam er mit seinem Pkw kurz zum Stehen,

rollte dann rückwärts eine Böschung neben der Fahrbahn hinunter, durchbrach

einen Zaun und prallte gegen Bäume. Die Bergung der insgesamt 3 Insassen

gestaltete sich schwierig, da sich in dem Pkw noch ein größerer Hund befand, der

sein Territorium verteidigte. Der Fahrer wurde mit Verdacht auf medizinischem

Notfall in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe

von etwa 10.000 EUR.

Unfall mit drei Pkw auf der B54

Bad Schwalbach, B54, Samstag, 26.02.22, 14:25 Uhr

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der B54 bei Bad Schwalbach/Abzweig

Richtung Hettenhain ein Unfall mit 3 beteiligten Pkw und sorgte kurzzeitig für

größere Behinderungen. Eine 47 Jahre alte Fahrerin aus Taunusstein wollte auf

der B54 mit ihrem Dacia nach links in Richtung Hettenhain abbiegen. Aufgrund von

Gegenverkehr musste sie warten. Die hinter ihr fahrende 76 Jahre alte

Taunussteinerin hielt mit ihren Ford noch rechtzeitig an, der dann folgende 52

Jahre alte Taunussteiner fuhr mit seinem Opel jedoch nahezu ungebremst auf den

Ford auf und schob diesen noch auf den Dacia. Die B54 war bis zur Beseitigung

der Fahrzeuge und Trümmer blockiert. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es

entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 EUR.

Pkw nach Unfall in Flammen

Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, EBS-Kreisel, Sonntag, 27.02.22, 02:30 Uhr

Alkohol und zu hohe Geschwindigkeit waren in der Nacht zum Sonntag Ursache für

einen folgenschweren Verkehrsunfall in Oestrich-Winkel. Ein 25 Jahre alter

Oestrich-Winkeler fuhr mit seinem Audi auf der Rheingaustraße und bemerkte den

Kreisel an der EBS zu spät oder gar nicht. Sein Pkw durchbrach den gesamten

Kreisel und kam dahinter zum Stehen. Hier geriet es zudem noch in Brand. Der

Fahrer konnte sich noch rechtzeitig aus dem beschädigten Fahrzeug retten. Die

alarmierte Feuerwehr konnte nichts mehr ausrichten, der Audi brannte völlig aus.

Ein durchgeführter Alkotest beim Fahrer ergab Hinweise auf Alkoholgenuss. Eine

Blutentnahme wurde angeordnet. Der Gesamtschaden beträgt über 25.000 EUR

Alkoholisiert im Graben gelandet

Taunusstein, K703, Sonntag, 27.02.22, 03:25 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Streife der Polizeistation Bad Schwalbach ein

Pkw auf, der auf der K703 bei Seitzenhahn in den Graben gerutscht war. Bei der

Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer, ein 27 Jahre Mann aus

Schlangenbad, erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich einer

Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde einbehalten. Außerdem waren die

Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren

eingeleitet. Durch den Unfall entstand nur leichter Sachschaden.

Randalierer in Idstein unterwegs

Bad Schwalbach (ots) – In der Nacht zum Samstag,26.02.2022, trieben Randalierer

in der Straße Großer Feldbergweg in Idstein ihr Unwesen. Bislang unbekannte

Täter traten an insgesamt acht geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel ab. Es

entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 3000 EUR. Anwohner vernahmen

zwar gegen 03:15 Uhr verdächtige Geräusche und hörten laute Gespräche, konnten

diese aber nicht den Sachbeschädigungen zuordnen. Die Polizeistation in Idstein

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die weitere verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeistation Idstein unter der

Telefonnummer 06126/93940 in Verbindung zu setzen.