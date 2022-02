Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 27.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch, Meckenheim: Zwei Brände mit Sach- und leichtem Personenschaden

Haßloch / Meckenheim (ots) – Zwei voneinander unabhängige Brände beschäftigten gestern am späten Nachmittag bzw. frühen Abend die Polizeiinspektion Haßloch.

Zunächst geriet gegen 18:20 Uhr in einer Schrebergartensiedlung im Westen Haßlochs aus bisher unbekannten Gründen ein Holzunterstand mit gelagertem Stroh in Brand. Die Feuerwehr Haßloch konnte den Brand ohne Übergreifen auf andere Parzellen löschen, die L 532 zischen Haßloch und Mußbach musste für die Dauer der Löscharbeiten ca. 1,5 Stunden gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens ist bis jetzt unbekannt, zu Personenschäden kam es nicht.

Um 18:57 Uhr wurde der Brand einer Werkstatthalle eines Aussiedlerhofs in Meckenheim gemeldet. Durch die Freiwillige Feuerwehr der VG Deidesheim wurde der Brand gelöscht, der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist unbekannt, es wird aber ein technischer Defekt vermutet. Ein Anwohner wurde durch Inhalation von Rauchgasen leicht verletzt und konnte vor Ort ambulant behandelt werden.

Forst: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Forst an der Weinstraße (ots) – Gegen 03:40 Uhr am frühen Sonntagmorgen verständigten Anwohner die Polizeiinspektion Haßloch über mehrere Personen, welche in der Weinstraße in Forst geparkte Fahrzeuge beschädigen würden. Die eintreffenden Streifen konnten trotz intensiver Fahndung keine Personen mehr antreffen. Es konnten 5 Pkw festgestellt werden, welche durch die bisher unbekannten Täter beschädigt wurden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, auch nicht ob noch weitere Fahrzeuge betroffen sind. Geschädigte und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Hettenleidelheim, Grünstadt: Bei Personenkontrollen Betäubungsmittel aufgefunden

Hettenleidelheim / Grünstadt (ots) – Am Freitag, 25.02.2022, gegen 23:30 Uhr stellte eine Funkstreife der Polizei Grünstadt in der Turnhallenstraße in Hettenleidelheim einen Fahrradfahrer fest, welcher einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Der Radler flüchtete beim Erblicken des Funkstreifenwagens zunächst über die Brunnenwiesenstraße bis in den Schulwiesengraben wo er schließlich angehalten und kontrolliert werden konnte. Auf der Flucht ließ der 18-Jährige aus dem Leininger Land ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana fallen, welches im Anschluss sichergestellt wurde. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Am Samstag, 26.02.2022 gegen 00:15 Uhr wurde dann eine 36-Jährige aus Grünstadt in der Straße Östlicher Graben in Grünstadt einer Personenkontrolle unterzogen. Bei ihr konnte ebenfalls ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Auch in diesem Fall wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):