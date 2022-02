Neustadt: Brand eines Anbaus

Neustadt an der Weinstraße – Am späten Sonntagvormittag (27.02.2022, 11:15 Uhr) kam es in der Straße Gelbwärts im Ortsteil Gimmeldingen zu einem zu einem Brandeinsatz.

In einem Anbau, welcher darüber auch als Terrasse fungierte, bemerkte der Hausbesitzer eine Qualmentwicklung und setzte den Notruf ab. Bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte führte der Besitzer erste Löschmaßnahmen mit einem Gartenschlauch durch. Diese wurden umgehend nach dem Eintreffen der Feuerwehr durch einen Atemschutz Trupp weitergeführt und komplett abgelöscht. Das verschmorte und verbrannte Brandgut holten die Kräfte heraus und lagerten es im angrenzenden Garten. Mit der Wärmebildkamera kontrollierte die Feuerwehr den Raum unter der Terrasse sowie das Brandgut auf eventuelle Glutnester. Nach der Belüftung des Raumes unter Terrasse waren keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Dank des raschen Handelns vom Besitzer konnte größerer Brandschaden verhindert werden. Zur Brandursache und des entstanden Sachschadens können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst und die Polizei an der Einsatzstelle. Der komplette Einsatz war nach einer dreiviertel Stunde abgearbeitet.