Neustadt: Rauchendes DIXI

Neustadt an der Weinstraße – Ein aufmerksamer Bürger bemerkte am 26.02.2022 gegen 15:30 Uhr ein qualmendes, mobiles, DIXI WC in der Badstubengasse. Umgehend verständigte er Polizei und Feuerwehr.

Am Einsatzort trat Rauch aus dem DIXI heraus. Vorsichtig öffneten die Einsatzkräfte die Tür und fanden im Kunststoffwaschbecken einen Schwelbrand vor. Mit dem Schnellangriff des Tanklöschfahrzeugs war der Kleinbrand zügig abgelöscht. In dem Waschbecken hatten Unbekannte Papierhandtücher in Brand gesetzt. Durch die Hitzeentwicklung wurde das Kunststoffwaschbecken beschädigt. Dank des aufmerksamen Bürgers konnte ein großer Sachschaden verhindert werden.

Im Einsatz standen eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei sowie die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften.