Freinsheim: Tetzlaff Quartett am 10. März 2022

Freinsheim – Großer Klassikabend mit dem Tetzlaff Quartett im Von-Busch-Hof, Freinsheim. Nicht zum ersten Mal haben wir die Freude, dieses hochkarätige Quartett in unserer „heiligen Halle“ begrüßen zu dürfen – und es ist uns eine Ehre, neben Auftritten in der ganzen Welt, z.B. in den USA, Oslo, Paris, Italien, im Wiener Musikverein, bestehen zu können! Zurzeit ist wieder eine internationale, große Tournee geplant und wo wird sie beginnen? Das 1. Konzert findet in Freinsheim statt, das Abschlusskonzert wird es der Carnegie Hall in New York geben. Welch eine Auszeichnung für unsre Konzertbesucher, die es bestimmt zu würdigen wissen!

Seit 1994 bilden Christian Tetzlaff (Violine), Elisabeth Kufferath (Violine), Hanna Weinmeister (Viola) und Tanja Tetzlaff (Violoncello) ein kammermusikalisches Ensemble mit höchstem Anspruch – solistisch oder im Quartett.

Entsprechend wird auch der Inhalt des Konzertabends zu werten sein – Klassik pur! Bitte beachten Sie eine Änderung des Programminhaltes – wir danken für Ihr Verständnis. Zur Aufführung kommen zwei Quartette: Franz Schuberts Streichquartett Nr. 14 d-Moll D 810 „Der Tod und das Mädchen“(1824) und Ludwig van Beethovens Streichquartett in cis-Moll op. 131 (1826). Unser Publikum wird einen genussreichen Abend erleben dürfen.

Leider gibt es immer noch kleine Corona bedingte Einschränkungen. Für den Zutritt zum Konzert am 10.03.2022 gelten die Bestimmungen der Corona-Regelung des Landes Rheinland-Pfalz vom 18. Februar 2022: Zutritt entsprechend der 2 G+ Regelung (geimpft, genesen, und jeweils negativ getestet oder geboostert). Zur erweiterten Sicherheit bittet Von-Busch-Hof Konzertant seine Gäste, eine Maske beim Zutritt und während des Konzertes zu tragen.

Das Konzert findet am Donnerstag, 10.03.2022, um 19.00 Uhr, statt, im Bürgersaal des Von-Busch-Hofes in Freinsheim. Der Eintrittspreis beträgt € 21,00 für Erwachsene und € 6,00 für Schüler und Studenten. Einlass ist 1 Stunde vor Beginn des Konzertes.

Bitte nehmen Sie Kartenkäufe mit Sitzplatzreservierung vor über unsere Homepage http://vbh-konzertant.de. (Auf diesem Weg können Sie ebenso Gutscheine für Konzerte erhalten.)

Alternativ ist es auch möglich, über die Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde Freinsheim Karten mit Bezahlung durch Bankkarte erwerben. Restkarten ohne Sitzplatzreservierung sind an der Abendkasse erhältlich, Aufpreis 2,00 €.