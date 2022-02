Landau, Germersheim: Südpfälzer Verwaltungschefs unterstützen Spendenaufruf der Round Table-Familie für die Menschen in der Ukraine

Landau / Germersheim – „Jedes Jahr unterstützen viele Menschen aus der Südpfalz den Weihnachtspäckchen-Konvoi von Round Table und Ladies Circle nach Osteuropa. Jetzt brauchen die Menschen dort unsere schnelle Hilfe, um den Geflüchteten aus der Ukraine in akuter Not beizustehen.“ Mit diesen Worten unterstützen die südpfälzischen Verwaltungsspitzen, die Landräte Dr. Fritz Brechtel (Germersheim) und Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße) sowie Oberbürgermeister Thomas Hirsch (Landau), einen Spendenaufruf der örtlichen Serviceclubs von Round Table 64 Südpfalz und Ladies Circle 46 Südliche Weinstraße.

Über die Kontakte der Konvoi-Organisatorinnen und -Organisatoren erreichen die Serviceclubs jetzt Hilferufe, dass aufgrund der dramatischen Entwicklung in der Ukraine sowohl in der Ukraine selbst als auch an der europäischen Grenze dringend humanitäre Hilfe benötigt wird. „Derzeit sind bereits fünf Lastkraftwagen startklar. Die Lage ist noch sehr unübersichtlich, aber so viel wissen wir – der Bedarf an humanitärer Hilfe ist riesig“, erklärt der Präsident von Round Table 64 Südpfalz Dr. Thomas Raff.

Gebraucht werden vor allem Geldspenden und Kontakte zum medizinischen Großhandel. „Wir haben mit den vor Ort Betroffenen abgestimmte Listen. Die benötigten Güter werden über die Round Table-Stiftung eingekauft und in die Grenzregionen nach Polen und Moldawien transportiert“, ergänzt die Präsidentin von Ladies Circle 46 Südliche Weinstraße Kathrin Schmitt. Die Hilfsgüter werden in der Grenzregion abgeholt. In der Region Moldawien wird die Versorgung von Geflüchteten unterstützt.

Die Landräte und der Oberbürgermeister bitten die Südpfälzerinnen und Südpfälzer, den aktuellen Hilfskonvoi mit Spenden an die

Stiftung Round Table Deutschland

Bank für Sozialwirtschaft AG

IBAN: DE20 550 205 0000 0000 1954

BIC: BFSW DE33 MNZ

Verwendungszweck: „Konvoi“

zu unterstützen. „Wir sind sicher, dass die Menschen aus der Südpfalz erneut ihre Hilfsbereitschaft beweisen“, so Brechtel, Seefeldt und Hirsch.