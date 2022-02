Haßloch: Flächenbrand auf Sandbuckelgelände

Haßloch – Die Integrierte Leitstelle in Ludwigshafen alarmierte die Feuerwehr Haßloch am Samstag, 26.02.2022, um 18:32 Uhr, zu einem Flächenbrand auf dem Sandbuckelgelände.

Als die ersten Wehrleute an der Einsatzstelle eintrafen stellte sich heraus, dass auch ein Gartenhaus und ein Holzunterstand betroffen waren und in Vollbrand standen. Die Flammen schlugen vier bis fünf Meter in den Nachthimmel, worauf der Einsatzleiter die Alarmstufe erhöhte und weitere Kräfte nachalarmieren ließ.

Zwei Trupp mit umluftunabhängigem Atemschutz, sowie ein Trupp unter Filtergeräten gingen zum Löschangriff vor und konnten ein weiteres Ausbreiten verhindern. Dabei kamen zwei C-Rohre zum Einsatz. Da auch mehrere Kubikmeter Kaminholz betroffen waren, setzte die Feuerwehr Löschwasser mit Netzmittel ein, um eine optimale Löschwirkung zu erzielen.

Die Haßlocher Wehr war mit drei Fahrzeugen und 22 Wehrleuten im Einsatz. Zusätzlich zu den Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle großräumig ausgeleuchtet. Neben der Wehr ware auch die Polizei und der Rettungsdienst vor Ort.

Die L532 war, während der Löscharbeiten, bis ca. 20:45 Uhr in beide Richtungen gesperrt.