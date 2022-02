Neustadt: Solidarische Illumination der Wolfsburg – Ukraine Krieg

Neustadt an der Weinstraße – Als Reaktion auf die jüngsten Ereignisse in der Ukraine werden Vertreter aus dem Umfeld der Waldschatten, des Wolfsburgverein und weiterer Verbindungen aus Neustadt, eine Friedensbotschaft auf den Palais der Wolfsburg projizieren. Zudem werden Teile der Burg in Blau und Gelb beleuchtet.

Bisher geht der Initiator Florian Hofmann davon aus, dass die Sonderillumination mindestens bis zum Sonntag, 27.02.2022, aufrechterhalten wird. Jeweils in den Abendstunden.

Die Lichtinstallation wird vor Ort von Helfern betreut, um Vandalismus vorzubeugen.

Die Vertreter der Vereine sind sich einig, dass Demokratien sich nur mit gegenseitiger Solidarität gegen Autokraten und Diktaturen behaupten können. Bei dieser Solidarität kann man sich nicht nur auf Politiker und Diplomaten verlassen. Daher setzen sie ein Zeichen, dass auch die Zivilgesellschaft einen derartigen Angriff auf eine freie Demokratie aufs Schärfste verurteilt.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Einen öffentlichen Ausschank, wie während des Wolfsgeheuls, wird es nicht geben.