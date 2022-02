Ludwigshafen: Stadtnotizen 25.02.2022

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Baumschnittarbeiten führen zu Verkehrseinschränkungen

Wegen Baumschnittarbeiten wird die Pfalzgrafenstraße am Montag, 28. Februar 2022, zwischen Saarlandstraße und Wittelsbachstraße für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Maßnahmen finden voraussichtlich in der Zeit von 9 bis 15 Uhr statt. Die Umleitung erfolgt über die Von-Weber-Straße und ist ausgeschildert.

Die Stadtverwaltung bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis.

Rheinallee in Richtung Süden gesperrt

In der Nacht von Mittwoch, 2. März, auf Donnerstag, 3. März 2022, wird die Rheinallee im Abschnitt zwischen Halbergstraße und Pfalzgrafenstraße in Fahrtrichtung Süden für einige Stunden gesperrt. Die Sperrung wegen einer Kanalinspektion erfolgt in der Zeit von 21 bis 6 Uhr. Eine Umleitung wird eingerichtet.

VHS: Einführung in Autogenes Training (AT)

Ein neuer Kurs „Einführung in Autogenes Training (AT)“ beginnt am Mittwoch, 9. März 2022, an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen um 17.30 Uhr. Der Kurs findet sechs Wochen lang statt, die einzelnen Termine dauern jeweils 90 Minuten. Die Gebühr beträgt 56 Euro.

Das Autogene Training (AT) ist eine schulmedizinisch anerkannte Methode der Selbstentspannung, die hilft, Stress, Nervosität, Kopfschmerzen oder Schlafstörungen abzubauen. In Verbindung mit Elementen aus der Tiefenmuskelentspannung und sanften Dehnübungen erfahren die Teilnehmenden eine vertiefte Atmung sowie eine Harmonisierung des vegetativen Nervensystems.

Ziel ist, dass die Teilnehmer im Anschluss an den Kurs Autogenes Training ohne Anleitung anwenden können. Autogenes Training wird auf dem Stuhl sitzend und im Liegen praktiziert.

Die VHS hält sich bei allen ihren Veranstaltungen an die aktuell geltenden Corona-Regeln, für diesen Kurs gilt „2G plus“. Anmeldungen nimmt die VHS telefonisch unter 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.