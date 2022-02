Neustadt: Infotag am Weincampus Neustadt Live am 03. März 2022

Neustadt an der Weinstraße – Der Weincampus Neustadt baut sein digitales Informationsangebot weiter aus. An drei Terminen in diesem Jahr können sich Studieninteressierte über die Studienangebote informieren.

Die digitalen Infotage am Weincampus haben sich erfolgreich etabliert. Schon in den letzten beiden Jahren konnten Interessierte dadurch virtuell Campusluft schnuppern. In diesem Jahr wird auf eine Kombination aus Online- und Präsenzveranstaltungen zur Vorstellung der Studiengänge gesetzt.

Am Donnerstag, 3. März 2022, um 16 Uhr startet die erste von drei Veranstaltungen in Form eines Livestream-Formats aus der Bibliothek am Weincampus. „Wir möchten den Interessierten ihren zukünftigen Studienort so lebendig wie möglich präsentieren.“, erklärt Prof. Dr. Dominik Durner. „Daher haben wir uns für ein interaktives Format entschieden, indem wir durch Gespräche mit Kooperationsbetrieben, Studierenden und dem W eincampus-T eam unser Angebot vorstellen. Über den Chat sind alle Zuschauer eingeladen, sich am Austausch zu beteiligen.“

Während der Veranstaltung werden das vierjährige duale Bachelor-Studium Weinbau und Oenologie mit 24-monatiger Winzerausbildung und das dreijährige duale Bachelor-Studium Weinbau und Oenologie im Anschluss an eine Winzerausbildung vorgestellt. Der duale Masterstudiengang Weinbau und Oenologie bietet Vollzeit oder berufsbegleitend die Möglichkeit, nach dem Bachelorstudium Fachwissen und Kompetenzen zu vertiefen. Der berufsbegleitende und englischsprachige MBA-Studiengang Wine, Sustainability & Sales vermittelt Management-Expertise mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit.

Damit sich Studieninteressierte aus der Ferne einen guten Überblick über das Gelände des DLR Rheinpfalz, auf dem der Weincampus ansässig ist, verschaffen können, wurde der virtuelle Rundgang um einige Stationen erweitert. Mikroskopie- und Sensorik-Labor, oenologisches Technikum, Hörsäle und vieles mehr im Innen- und Außenbereich sind in 360-Grad-Ansicht erlebbar. Während des Livestreams werden mehrere Stationen daraus vorgestellt.

Geschäftsführerin Dr. Wilhelma Metzler ist stolz auf die bisherige Entwicklung: „Wir freuen uns, mittlerweile Bewerbungen aus aller Welt – auch immer mehr außerhalb der klassischen Weinregionen – zu erhalten. Mit unseren Online-Angeboten wie den digitalen Infotagen oder unserer Ausbildungsbörse Dual Match haben wir die Reichweite des Weincampus ausgebaut.“

Während der Informationsveranstaltungen wird es Einblicke von Studierenden in ihren aktuellen Alltag geben: Wie funktioniert Studieren in Corona-Zeiten? Und wie können sensorische Wein- Verkostungen online abgehalten werden? Außerdem werden Fragen zum ganz normalen Studienalltag beantwortet: Beispielsweise geht es um Bewerbungs- und Zulassungsvoraussetzungen, Auslandsaufenthalte während des Studiums, Sprachunterricht, Finanzierungs- und Wohnungsfragen, sowie um die berufliche Ausbildung zur Winzerin/zum Winzer und den praktischen Teil des Studiums. Winzer/innen mit bereits abgeschlossener Ausbildung können sich ebenfalls über ihren Studienverlauf informieren.

Weitere Infotage finden am 6. April und am 1. Juni statt. Der April-Termin ist aktuell in Präsenz geplant. Um Anmeldung wird gebeten: https://events.weincampus-neustadt.de/event/digitaler-infotag-2022