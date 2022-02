Pfalz: 67. Heimatwettbewerb des ADAC Pfalz startet am 01. März 2022

Neustadt an der Weinstraße – Der ADAC Pfalz lädt mit seinem Heimatwettbewerb dazu ein, in der Region auf Entdeckungstour zu gehen.

Brücken verbinden und kürzen Wege ab. Es gibt sie in schlichter Ausführung oder schön gestaltet und verziert, sie sind alt oder neu, groß oder klein und 2022 sind sie Ziel für Suchfahrten in der Pfalz. Mit seinem 67. Heimatwettbewerb nimmt der ADAC Pfalz die Region erneut aus einem besonderen Blickwinkel in Augenschein und animiert zur Erkundung der Umgebung. Mitmachen kann jeder, unabhängig von einer ADAC Mitgliedschaft.

Im Teilnehmerheft werden 18 Suchaufgaben beschrieben und Hinweise gegeben, wo die gesuchten Brücken zu finden sind. Wer bis zum 30. September mindestens fünf Suchziele findet und die Fragen richtig beantwortet, erhält gegen ein Nenngeld von 10 Euro (8 Euro für ADAC Mitglieder) eine Erinnerungsplakette – je nach Punktezahl in Gold, Silber oder Bronze.

Die kostenlose Teilnehmer-Broschüre ist in den Geschäftsstellen des ADAC Pfalz in Kaiserslautern, Landau, Ludwigshafen, Neustadt, Pirmasens und Worms erhältlich. Sie kann auch unter der Telefonnummer 0800 5 101112 (Mo – Sa: 8 – 20 Uhr) oder per Mail an heimatwettbewerb@pfa.adac.de angefordert werden.