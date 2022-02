Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 26.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss mit anschließender Täterfestnahme

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 26.02.2022 um 01:40 Uhr stellte eine Streife der Polizei Neustadt/w. in der Landauer Straße in 67434 Neustadt ein verunfalltes Fahrzeug fest. In diesem Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen. Das Fahrzeug wies massive Unfallschäden auf. Ferner wurde ein Einkaufswagen, welcher auf dem dortigen Gehweg stand, gegen eine Hauswand gedrückt und dadurch total beschädigt. Während der Unfallaufnahme vor Ort gab sich ein Zeuge gegenüber den eingesetzten Beamten zu erkennen und konnte den flüchtigen Fahrer beschreiben.

Gegen 03:45 Uhr konnten durch eine Streifenbesatzung an der Unfallörtlichkeit drei Personen festgestellt werden. Bei der anschließenden Personenkontrolle konnte letztlich der verantwortliche 24-jährige Fahrzeugführer und Halter identifiziert werden. Der Grund für dessen fußläufige Flucht nach dem Verkehrsunfall war schnell gefunden. Dieser stand nämlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Dem 24-jährigen Mann aus Kaiserslautern wurde letztlich in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie einer Verkehrsunfallflucht verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

Neustadt: Unter Betäubungsmitteleinfluss PKW geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 26.02.2022 um 01:00 Uhr, wurde ein 20-Jähriger aus Mannheim mit seinem Fahrzeug in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Vortest bestätigte den Verdacht der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss. Der Test reagierte nämlich positiv auf Amfetamin. Der Mann musste sein Fahrzeug schließlich stehen lassen und dessen Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Anschließend musste der 20-Jährige eine Blutprobe in der hiesigen Dienststelle abgeben. Den Mannheimer erwarten nun ein Ordnungs-, sowie ein Strafverfahren. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Versuchter Betrug durch falschen Polizeibeamten vom vermeintlichen Opfer eiskalt abgeschmettert

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Donnerstag, 24.02.2022, erhielt ein 72-jähriger Neustadter kurz nach 12:00 Uhr einen Telefonanruf, bei dem eine weinerliche, männliche Stimme immer wieder „Papa, Papa“ sagte. Sensibilisiert durch die Medienberichterstattung und dem Bewusstsein, dass der Angerufene keine Kinder hat, wurde das Telefonat von ihm beendet. Kurze Zeit später meldete sich dann der angebliche Kommissar Mayer von der Kripo Carlsberg, der jedoch keine weiteren Ausführungen machen konnte, da der Senior mit einer trefflichen Bemerkung abermals das Telefonat beendete. Ein vorbildhaftes Verhalten. Respekt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):