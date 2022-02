Neustadt: Vollsperrung der Branchweilerhofstraße nach Verkehrsunfall mit LKW

Neustadt an der Weinstraße – Fünf leicht bis mittelschwer Verletzte Personen und Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Freitagnachmittag (25.02.2022) in der Branchweilerhofstraße.

Eine Peugeot 5008 Fahrerin, in dem sich noch zwei weitere Personen und ein Säugling befanden, wollte von der Adolf-Kolping-Straße in die Branchweilerhofstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen 12 Tonner Mercedes LKW, welcher in der Branchweilerhofstraße in Richtung Nachtweide unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Alle Insassen der Unfallfahrzeuge konnten ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle, kamen alle Beteiligte, zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte, nach Absprache mit der Polizei, den Kreuzungsbereich ab, stellte den Brandschutz sicher und streute ausgetretene Betriebsstoffe ab. Der nicht mehr fahrbereite Peugeot musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Fahrbahn wurde gemeinsam von Feuerwehr, Abschleppdienst und städtischen Bauhof gereinigt.

Bis zum Eintreffen des LKW-Halters war der Kreuzungsbereich komplett gesperrt. Der LKW kam durch einen Ersatzfahrer, unter Polizeieskorte, zu einer naheliegenden LKW-Werkstatt. Nach zwei Stunden war der Einsatz für Polizei und Feuerwehr abgeschlossen.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Abschnitt Gesundheit (Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter), die Polizei mit einem Funkstreifenwagen, die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften sowie der Bereitschaftsdienst des städtischen Bauhofs.

Information der Polizei:

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, den 25.02.2022, ereignete sich um 15:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Branchweilerhofstraße, Höhe der Kreuzung Adolf-Kolping-Straße. Der Unfall kam zustande, da eine 31-jährige Neustadterin mit ihrem PKW von der Adolf-Kolping-Straße, aus Richtung Speyerdorfer Straße kommend, nach rechts in die Branchweilerhofstraße abbiegen wollte. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten LKW, welcher auf der Branchweilerhofstraße in Richtung Nachtweide fuhr und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Durch den Unfall entstand am PKW der Neustadterin ein Totalschaden, da die komplette Fahrzeugfront zerstört war. Am LKW des 51-jährigen Fahrers aus Bulgarien entstand ebenfalls Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite.

Im Fahrzeug der Unfallverursacherin befanden sich noch drei weitere Personen, hierunter ein Säugling. Durch den Verkehrsunfall standen alle Beteiligten unter Schock und wurden vorsorglich in das Krankenhaus Hetzelstift verbracht. Glücklicherweise konnten alle Personen nach kurzer Untersuchung wieder entlassen werden.

Für die Verkehrsunfallaufnahme und anschließende Bergung der Fahrzeuge musste der genannte Kreuzungsbereich für insgesamt zwei Stunden und zwanzig Minuten vollgesperrt werden. Hierdurch kam es im Bereich der Stadt Neustadt zu diversen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Feuerwehr Neustadt/Weinstraße sowie Rettungsdienst und Notarzt waren ebenfalls im Einsatz.