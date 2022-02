Bei vielen Autofahrern hat´s nicht “klick” gemacht

Germersheim (ots) – Donnerstag 24.02.2022 wurde der Verkehr in der Rheinbrückenstraße in Germersheim überwacht. Dabei mussten insgesamt 27 sogenannter “Gurtmuffel” verwarnt werden. Zudem stellten die Beamten an sechs Fahrzeugen technische Mängel fest. Kommen Sie immer sicher an Ihr Ziel und schnallen Sie sich an.

Trunkenheitsfahrt verhindert

Germersheim (ots) – Am Mittwochabend 23.02.2022 fuhr ein Streifenteam der Polizei Germersheim durch die Joseph-Haydn-Straße. Dort fiel den Beamten ein 69-jähriger Mann auf, der gerade auf seinen Roller steigen wollte.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er zum einen alkoholisiert war (1,16 Promille) und zum anderen nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Seine Weiterfahrt wurde untersagt und er musste den Heimweg zu Fuß antreten.

E-Scooter im Visier

Germersheim/ Rülzheim (ots) – Am Donnerstag 24.02.2022 nahm die Germersheimer Polizei E-Scooter Fahrer ins Visier. Um 14 Uhr kontrollierten die Beamten in der Zeughausstraße einen 22-Jährigen. Es stellte sich schnell heraus, dass er alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand.

Davor ging den Beamten in der Straße “Am Friedhof” in Rülzheim ein 20-jähriger E-Scooter Fahrer ins Netz. Auch er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Beiden Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.