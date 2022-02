Einbruch in Büro

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem Mittwoch 23.02.2022 gegen 20.00 Uhr und Donnerstag 24.02.2022 gegen 17:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Büroräumlichkeiten am Schrottplatz in der Industriestraße ein. Sie hebelten die Eingangstüre auf, durchwühlten die Räume und stahlen Bargeld sowie ein Tablet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Zwei Geldbeutel aus Sprinter gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 24.02.2022 gegen 16:40 Uhr verließ ein 36-Jähriger kurz seinen Sprinter, nachdem er in der Bismarckstraße rückwärts eingeparkt hatte, um seine Parksituation zu überprüfen. Währenddessen öffnete ein unbekannter Täter die Beifahrertür des Lieferwagens und stahl 2 Geldbeutel, in denen sich unter anderem insgesamt knapp 2.000 Euro befanden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Zeugen verhindern, dass alkoholisierte 31-Jährige weiter Auto fährt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 24.02.2022 gegen 12:40 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass es soeben zu einem Unfall im 1. Parkdeck im Parkhaus der Walzmühle gekommen sei. Eine 31-Jährige sei mit ihrem Auto rückwärts aus einer Parklücke heraus gefahren, mit dem Heck gegen einen Pfosten gestoßen, dann wieder vorwärts gefahren und dabei gegen ein parkendes Auto gestoßen.

Daraufhin sei sie kurz ausgestiegen und habe beim Gehen stark geschwankt. Als die 31-Jährige sich wieder in ihr Auto setzte und versuchte, weiterzufahren, wurde sie durch die Zeugen daran gehindert. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, machte die 31-Jährige tatsächlich einen alkoholisierten Eindruck.

Sie wurde mit zur Dienststelle genommen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,49 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 31-Jährige entlassen.

Die Fahrzeugschlüssel wurden ihrem Vater übergeben.

Es entstand insgesamt ein Schaden von knapp 2.000 Euro.

69-Jähriger fällt teilweise auf falsches Gewinnversprechen rein

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 23.02.2022 und dem 24.02.2022, wurde ein 69-Jähriger aus Ludwigshafen zunächst von einem unbekannten Anrufer darüber informiert, dass er bei einem Gewinnspiel 38.000 Euro gewonnen habe. Er solle jedoch für 900 Euro Google Play Karten kaufen und diese telefonisch übermittelt, dann würde die Securitas und ein Notar vorbeikommen und ihm das Bargeld aushändigen.

Der 69-Jährige kaufte daraufhin die Google Play Karten, übermittelte aber zunächst nur die Daten einer Karte im Wert von 100 Euro. Danach wurde er auf Grund des Verhaltens des Anrufers stutzig, legte auf und informierte die Polizei.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel “Gebühren” zu bezahlen. Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Betrügern laufend verändert.

Was Sie tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben:

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern!

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Kontrollieren Sie mindestens einmal im Monat Ihre Kontoauszüge und Ihre Telefonrechnung.

Versuchen Sie, unberechtigte Abbuchungen von Ihrer Bank rückgängig machen zu lassen.

70-Jährige und 65-Jähriger von Trickdieben bestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 24.02.2022 gegen 11:55 Uhr, war eine 70-Jährige in einem Supermarkt in der Ludwigstraße einkaufen als sie plötzlich von einem unbekannten dunkel gekleideten Mann angerempelt wurde. Kurze Zeit später musste sie feststellen, dass aus ihrer verschlossenen Handtasche, die sie direkt am Körper trug, der Geldbeutel gestohlen worden war.

In dem Geldbeutel befanden sich unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld. Einige Zeit später wurde der Geldbeutel von einer Zeugin gefunden und der 70-Jährigen übergeben. Es fehlte das Bargeld, alle anderen Dokumente waren noch vorhanden.

Bereits am 23.02.2022, gegen 10:00 Uhr, wurde ein 65-Jähriger im Bereich des Berliner Platzes von einem unbekannten Mann angesprochen und nach dem Weg zu einer Straße gefragt. Da dem 65-Jährigen die Adresse nicht bekannt war, konnte er dem Unbekannten nicht weiter helfen. Kurze Zeit später jedoch bemerkte er, dass sein Geldbeutel aus seiner geschlossenen Jackentasche gestohlen worden war.

Die Polizei rät: Tragen Sie am Besten Geld, Kreditkarten, Ausweise und andere Dokumente immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung dicht am Körper.

76- und 83-Jährige fallen nicht auf falsche Microsoft Mitarbeiter rein

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 24.02.2022 gegen 11:30 Uhr bekam eine 76-Jährige aus Ludwigshafen einen Anruf von einem Mann, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab. Obwohl die Seniorin das Gespräch sofort beendete, rief der unbekannte Mann gegen 12:00 Uhr noch einmal an. Nachdem sie auch dieses Telefonat umgehend beendet, wurde sie in Ruhe gelassen.

Ebenfalls am 24.02.2022, gegen 12:15 Uhr wurde eine 83-Jährige von einer Frau angerufen, die sich in gebrochenem Deutsch als Mitarbeiterin der Firma Microsoft ausgab. Da die Seniorin aus der Presse über diese Betrugsmasche informiert war, sagte sie der Frau, dass sie keinen Computer oder Internet habe.

Als die Anruferin dann fragte, ob die 83-Jährige einen Laptop hätte, verneinte sie auch dies. Daraufhin legte die Anruferin auf.