Geparkten PKW beschädigt

Bad Bergzabern (ots) – In der Zeit vom 22.02. auf den 23.02.22 wurde ein in der Petronella Straße ordnungsgemäß geparkter Mercedes, C 200, Farbe Silber, mit SÜW-Kennzeichen durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser beträgt ca. 500 EUR. Der PKW des Unfallverursacher dürfte blau gewesen sein. Entsprechende Farbanhaftungen blieben an der Anstoßstelle zurück.

PKW im Vorbeifahren beschädigt

Altdorf (ots) – Donnerstagmittag 24.02.2022 zw. 10-12 Uhr beschädigte wohl ein rotes Fahrzeug im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW in der Hauptstr. nach Richtung Venningen. Hinweise über den möglichen Verursacher erbittet die Polizei Edenkoben unter Tel. 06323 9550.