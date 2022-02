Mülltonne brennt – Senioren in Sicherheit gebracht

Am frühen Freitagmorgen haben Anwohner die Feuerwehr

alarmiert. Kurz nach 4 Uhr war die Papiermülltonne im Hinterhof eines

Seniorenheims in der Schumannstraße in Brand geraten. Der Rauch breitete sich

auch im Gebäude aus.

Die herbeigeeilten Rettungskräfte brachten insgesamt 120 Bewohner in anderen

Gebäudeteilen in Sicherheit. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der

Flammen auf das Gebäude und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer beschädigte die Außenfassade des Seniorenheims. Es entstand

Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |mhm

Bei Auffahrunfall verletzt

Weil ein Autofahrer verkehrsbedingt anhalten musste, ist

es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Der 28-Jährige war um 16.30

Uhr mit seinem BMW auf der Trippstadter Straße in Richtung Trippstadt unterwegs.

Kurz vor der Einfahrt zu den Einkaufsmärkten staute sich der Verkehr und der

Pkw-Fahrer musste bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende Fahrer eines

Nissan erkannte die Situation zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen

und fuhr auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fahrer des BMW leichte Verletzungen im

Schulterbereich. Der 21-jährige Nissan-Fahrer sowie sein Beifahrer blieben

unverletzt.

An beiden Autos entstand Sachschaden von etwa 8.500 Euro. Der Nissan war nicht

mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. |mhm

Widerstand und Beleidigung

Bei einer Personenkontrolle durch die Polizei am

Donnerstagabend in der Bleichstraße haben zwei Männer und eine Frau Widerstand

geleistet. Die drei Personen fielen den Beamten auf, da einer der Männer

fortwährend die Frau, die einige Meter hinter ihnen lief, beleidigte. Direkt zu

Beginn der Kontrolle verhielt sich die Frau ablehnend und unkooperativ. Einer

der Männer zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen. Beide Männer sollten

daraufhin durchsucht werden. Während der eine sich kooperativ zeigte, wurde der

andere immer lauter und aggressiver und versuchte sich der Durchsuchung zu

entziehen. Er wurde durch die Beamten an der Wand fixiert. Dabei mischten sich

dann auch seine zwei Begleiter ein und gingen die Beamten an. Während der

gesamten Maßnahme wurden beide Beamte fortwährend durch die Frau beleidigt.

Nachdem die Personalien der drei Personen geklärt und die Durchsuchungen

abgeschlossen waren, konnten sie wieder ihrer Wege ziehen. Auf sie kommen

Anzeigen wegen Widerstands und Beleidigung zu. |elz

Verdächtige kontrolliert – Polizei sucht Geschädigte

In der Nacht zum Freitag haben Anwohner die Polizei

verständigt. Sie teilten um 22.45 Uhr mit, dass zwei verdächtige Personen im

Bereich der Pörrbacher Straße fremde Grundstücke betreten würden. Die Zeugen

berichteten, dass die Unbekannten in der Kollweilerstraße versucht haben sollen,

in mehrere Garagen einzudringen.

Die Polizei fahndete nach den Verdächtigen. Sie entdeckte um 0.40 Uhr zwei

Männer, auf die Beschreibung der Zeugen passte, in einem Auto. Bei der

Überprüfung des Wagens entdeckten die Einsatzkräfte einen Winkelschneider und

zwei Bohrschrauber sowie ein Mountainbike der Marke Giant. Die Herkunft der

Gegenstände ist unklar. Sie wurden vorläufig sichergestellt.

Bei der Durchsuchung des 38-jährigen Fahrers fanden die Beamten einen

Elektroschocker und einen pyrotechnischen Gegenstand. Auch diese Objekte stellte

die Polizei sicher.

Weil der Verdacht bestand, dass der Fahrer des Pkw unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln stand und nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist,

brachten ihn die Einsatzkräfte zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe

entnommen.

Die Polizei bittet Geschädigte, die die aufgefundenen Gegenstände vermissen,

oder in der Nacht zum Freitag Opfer eines Diebstahls geworden sind, sich unter

Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |mhm

Unfallflucht – Geschädigter gesucht

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Freitagmorgen eine

Verkehrsunfallflucht beobachtet und der Polizei gemeldet. Gegen 8 Uhr

beobachtete er in der Richard-Wagner-Straße wie die Fahrerin eines VW Passats

beim Ausparken einen hinter ihr stehenden VW Touran touchierte. Im Anschluss

entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu

kümmern. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen und die Halterin des Passats

konnte zu Hause angetroffen werden. Sie gab zu, zu gegebener Zeit zwar am

Unfallort gewesen zu sein, jedoch hätte sie einen Fahrzeugkontakt nicht

wahrgenommen. Der Halter oder regelmäßige Fahrzeugführer des VW Touran mit

Kaiserslauterer Kennzeichen konnte bislang nicht angetroffen werden. Die Polizei

bittet diesen sich bei der Inspektion in der Logenstraße oder unter 0631

369-2250 zu melden. |elz

Trickdiebin verschafft sich Zugang zur Wohnung

Mit einer Lüge hat sich eine Trickdiebin am Mittwoch Zugang zur Wohnung einer Seniorin im Stadtgebiet verschafft. Wie der Polizei gemeldet wurde, hatte die Unbekannte am Mittwoch kurz vor 15 Uhr an der Tür der 83-jährigen Frau geklingelt. Unter dem Vorwand, sie wolle einen Vorhang an die Nachbarin liefern, die aber nicht da wäre, verschaffte sie sich Zugang zur Wohnung. Sie bat die Seniorin einen Zettel für die Nachbarin zu schrieben. Danach verließ die mutmaßliche Diebin die Wohnung. Als sich später stellte sich heraus, dass ihre Nachbarin keinen Zettel im Briefkasten hatte und auch nie einen Vorhang bestellt hatte, rief die 83-Jährige die Polizei. Zum Glück hatte sie am Morgen vorher ihre Bargeldbestände zur Bank gebracht. Somit kam es zu keinem Schaden. Von der unbekannten Frau liegt folgende Beschreibung vor: etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, ungefähr 50 Jahre alt, sie trug eine silbergraue Wollmütze, eine ärmellose Steppjacke und sprach gebrochenes Deutsch. Das Polizeipräsidium Westpfalz empfiehlt: Lassen Sie Fremde nicht einfach so in Ihre Wohnung! Prüfen Sie zunächst, ob der angegebene Grund des Besuchs tatsächlich der Wahrheit entspricht und berechtigt ist. Bei Zweifeln, lassen Sie den Besucher draußen vor der Tür warten. Sie können auch einen Nachbarn zur Unterstützung rufen, oder bitten Sie den Besucher, später wiederzukommen, und holen Sie sich bis dahin eine Vertrauensperson dazu. Weitere Tipps und Empfehlungen finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/YPT8E. |elz