Brand in Worms-Neuhausen

Worms (ots) – Am Freitag, den 25.02.2022 um kurz nach 15:00 Uhr wurde durch

Nachbarn schwarzer Rauch aus einem Mehrfamilienhaus in der Gaustraße in Worms

gemeldet. Durch Feuerwehr und Polizei konnte ein Feuer in einer Wohnung im

Erdgeschoss des Gebäudes festgestellt werden. Zum Brandzeitpunkt befanden sich

11 Personen im Gebäude, die dieses jedoch alle unversehrt verlassen konnten.

Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer in der Küche der Wohnung aus. Die

Brandursache ist noch unbekannt. Aufgrund von Feuer, Rauch und Ruß sind zwei

Wohnungen des Mehrfamilienhauses nicht mehr bewohnbar. Die Gaustraße war für ca.

2 Stunden im Bereich des Brandobjektes vollgesperrt. Die Schadenshöhe ist

bislang noch nicht bekannt.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalpolizei Worms Wormser Kripo landet COUP! 80 Kilogramm Marihuana und 15 kg Haschisch im Wert von 800.000 Euro sichergestellt

Im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalinspektion Worms wegen Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen mehrere Bandenmitglieder aus dem Bereich Worms, Mannheim und Pforzheim konnten die Ermittler eine größere BTM-Lieferung abfangen. In den Abendstunden des 24.02.2022 wurden in einem Frankenthaler Industriegebiet vor den Augen der Fahnder aus Füllklappen eines Tanklasters mehrere große Taschen ausgeladen und diese an den 33jährigen Hauptverdächtigen albanischer Abstammung übergeben. Der 47 jährige aus Polen stammende Fahrer des Tankwagens konnte hierbei am Übergabeort festgenommen werden. Der weitere Tatverdächtige flüchtete zunächst, wurde aber im Rahmen der Fahndung ebenfalls festgenommen. Hierbei waren Spezialeinheiten und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Vor Ort konnten die Ermittler insgesamt 80 Kilogramm Marihuanapollen, 15 Kilogramm Haschisch sowie ca. 17.000 Euro Dealgeld sicherstellen. Die sichergestellten Betäubungsmittel haben einen Straßenverkaufswert von geschätzten 800.000.- Euro. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Mainz vorgeführt und es wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen. Gegen einen 49-jährigen Mittäter albanischer Herkunft, der bereits Anfang Januar 2022 mit 5 Kilogramm Marihuana in Worms festgenommen werden konnte, wurde bereits ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Auto aufgebrochen und Werkzeug entwendet – Siehe Eingangsfoto

Worms – Im Zeitraum vom 24.02.2022, 18:00 Uhr, bis zum 25.02.2022, 06:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter bei einem Kleinbus die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von 8.000 EUR entwendet. Das angegangene Fahrzeug war im Tatzeitraum auf dem öffentlichen Schotterparkplatz in der Gaustraße zwischen Gautunnel und Albert-Schulte-Park geparkt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06241/85200 bei der Polizeiinspektion Worms zu melden.