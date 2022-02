Pfinztal – Sachbeschädigung durch Böller an Briefkasten

Pfinztal-Berghausen (ots) – Ein bislang unbekannter Täter zerstörte in der Nacht

zum Freitag einen Briefkasten in der Straße „An der Bahn“ in Berghausen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zündete der Unbekannte einen böllerartigen

Gegenstand am oder im Briefkasten eines Wohnanwesens. Der Sachschaden wird auf

ungefähr 50 Euro geschätzt.

Anhand von Aufnahmen einer Überwachungskamera gibt es Hinweise, dass es sich um

einen Täter mit einer Körpergröße zwischen 175 und 190 cm handeln muss. Weitere

Ermittlungen hat hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach übernommen.

Karlsruhe – Radfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine 13-jährige Radfahrerin erlitt am Donnerstagvormittag bei

einem Verkehrsunfall in der Hertzstraße leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Mädchen gegen 07.30 Uhr mit seinem Fahrrad

auf der Julius-Hirsch-Straße unterwegs.

Beim Einfahren in die Hertzstraße übersah sie offenbar die Vorfahrt einer

51-jährigen Autofahrerin und kollidierte seitlich mit dem Pkw. Dabei kam die

junge Fahrradfahrerin zu Fall und erlitt leichte Verletzungen.

Die Radlerin kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall

entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro.

Malsch- Hoher Sachschaden nach Unfall mit zwei Sattelzügen

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 75.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen, gegen

10:30 Uhr, auf der Autobahn 5, Höhe Malsch ereignet hat.

Nach bisherigem Sachstand fuhr ein 36 Jahre alter Sattelzugfahrer, gegen 10:30

Uhr auf der A 5 aus Basel kommend in Fahrtrichtung Frankfurt auf dem rechten

Fahrstreifen. Der 53 Jahre alte Unfallverursacher fuhr zeitgleich vom Parkplatz

Schleifweg auf die Hauptfahrbahn der A 5 auf. Hierbei schätzte er die

Geschwindigkeit des von hinten heranfahrenden 36-jährigen Sattelzugfahrers

falsch ein und kollidierte in der Folge mit diesem.

Durch den Zusammenstoß kam der Lkw des 36-Jährigen quer auf dem rechten und

mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Beide Unfallbeteiligte wurden dabei leicht

verletzt, der Unfallverursacher wurde durch ein Einsatzteam eines

Rettungshubschraubers erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Untersuchung in

ein Krankenhaus gebracht.

Aktuell sind aufgrund von Bergungsmaßnahmen sowie Reinigungsarbeiten noch zwei

Fahrstreifen gesperrt. Die Staubildung beträgt derzeit zehn Kilometer.

Karlsruhe -Verkehrsunfall auf der A 5 Ausfahrt Karlsruhe-Durlach

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, gegen 11:00 Uhr,

auf der Autobahn 5 wurde der 61-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. Es

entstand ein Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro.

Der 61-jährige Unfallverursacher fuhr auf die Ausfahrt Karlsruhe-Durlach.

Aufgrund eines querenden Fahrradfahrers musste der vorausfahrende Pkw anhalten.

Der 61-Jährige war zu schnell unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig

anhalten. Er kollidierte mit dem 67-Jährigen Autofahrer vor ihm und verletzte

sich dabei am Handgelenk. Er wurde für weitere Untersuchungen in ein Karlsruher

Krankenhaus verbracht.

Sulzfeld – Betrunkener verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Ein alkoholisierter 45-jähriger Autofahrer stieß am

Donnerstagabend gegen 18:50 Uhr mit einem ordnungsgemäß geparkten Auto in

Sulzfeld zusammen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.500

Euro.

Der Pkw-Fahrer fuhr die Ochsenburgstraße in Richtung Kürnbacher Straße entlang.

Aufgrund seiner starken Alkoholisierung kollidierte der 45-Jährige mit dem

geparkten Fahrzeug. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war in Folge des

Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest

zeigte einen Wert von mehr als zwei Promille an.

Er muss nun mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen

Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinwirkung rechnen.

Karlsruhe – Sachbeschädigungsserie in der Karlsruher Innenstadt

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagnachmittag wurden auf den Parkplätzen des

Kant-Gymnasiums die Reifen von insgesamt sechs Fahrräder sowie eines PKW

zerstochen.

Gegen 14.15 Uhr fiel einem aufmerksamen Passanten auf, dass an einigen auf dem

Parkplatz abgestellten Fahrrädern, die Reifen zerstochen waren. Auch an einem

Pkw waren zwei Reifen platt.

Durch die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz konnte bereits ein

Zeuge ermittelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro.

Karlsruhe – 16-Jährige in der Bahn belästigt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein junges Mädchen wurde am Donnerstagabend in einer

Straßenbahn auf dem Weg nach Langensteinbach von einem bislang unbekannten Mann

belästigt.

Die 16-Jährige saß gegen 22.30 Uhr in einer Straßenbahn der Linie S11 in einem

Doppelsitz im vorderen Bereich der Bahn. Der bislang Unbekannte setzte sich

direkt neben sie. Während der Fahrt legte er unvermittelt seine Hand auf ihren

linken Oberschenkel. Das Mädchen wehrte sich gegen die Berührung.

Der Unbekannte stieg dann aus, das Mädchen fuhr weiter nach Langensteinbach.

Das Opfer beschrieb den Mann als sehr groß, ungefähr 190 cm, und schlank. Er

hatte eine dunklere Hautfarbe und Dreadlocks. Er war bekleidet mit einer dunklen

Jeans, einem roten Pullover und einem schwarzen Mantel. Zeugen des Vorfalls

können sich gerne mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung setzen.

Karlsruhe- Dieb entwendete aus Restaurant Geldbörse

Karlsruhe (ots) – Ein dreister Dieb entwendete am Donnerstagabend aus einem

Restaurant in der Karlsruher Ludwig-Marum-Straße ein Bedienungsgeldbeutel mit

mehreren hundert Euro.

Gegen 20:30 Uhr betrat der Täter das Lokal. Unter einem Vorwand an der Theke

einen Kaffee trinken zu wollen, lenkte er das Personal ab. In der Folge entnahm

der Unbekannte aus einer Schublade den zuvor abgelegten Geldbeutel. Ohne seinen

Kaffee angerührt zu haben machte sich der Dieb mit seiner Beute aus dem Staub.

Der Mann war ca. 30-35 Jahre alt, hatte eine schlanke Figur und trug eine

Mund-Nasen-Schutzbedeckung. Er war bekleidet mit einer cremefarbenen Jacke und

einer Basecap.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben

über den Täter machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer

0721 666-3611 zu melden.

Karlsruhe – 44-Jähriger greift Straßenbahnkontrolleur an

Karlsruhe (ots) – Ein 44-jähriger Mann wollte sich am Donnerstag gegen 10.15 Uhr

einer Kontrolle in einer Straßenbahn gewaltsam entziehen und verletzte hierbei

einen von drei Kontrolleuren.

Der Verdächtige hatte zuvor offenbar keine Fahrkarte gelöst und er konnte bei

der anschließenden Kontrolle keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Ferner wollte

er seine Identität nicht preisgeben. An der Haltestelle Neureut-Kirchfeld habe

der Überführte versucht zu fliehen. Als die drei Männer ihn daran hindern

wollten, habe er sie beleidigt. Zudem wurde ein Kontrolleur leicht verletzt, als

er den Mann festhielt.

Beamte des Polizeireviers Waldstadt stellten den Beschuldigten vor Ort und er

muss mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen.