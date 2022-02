Mannheim-Rheinau: Firmeneinbruch; Transporter gestohlen; hoher Schaden; Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bislang

unbekannte Täter in eine Gartenbaufirma im Regenweg ein. Dort durchwühlten sie

zunächst die Büroräume in mehreren Gebäuden. Anschließend öffneten sie mehrere

Firmenfahrzeuge mit den zuvor aufgefundenen Fahrzeugschlüsseln und entwendeten

daraus mehrere Werkzeuge, die sie mit einem älteren Pritschenwagen, einem weißen

Ford Transit, Baujahr 2009 mit dem Kennzeichen MA-KM 100, der mit einem

auffälligen Firmenlogo (Umrisse eines grünen, blattlosen Baumes auf Motorhaube

plus Firmenname mit einem pinken Banner an den Seitenteilen) abtransportierten.

Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern, dürfte jedoch bei weit

über 10.000.- Euro liegen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen

und prüft, ob dieser Einbruch im Zusammenhang mit dem Diebstahl aus einen

Firmenfahrzeug einer Baufirma steht, das in derselben Nacht in der

Pfarrer-Egger-Straße, ebenfalls im Stadtteil Rheinau, aufgebrochen wurde.

Hieraus wurden hochwertige Baumaschinen -mehrere Trennschleifer und Bohrhämmer-

entwendet. Auch hier dürfte der Schaden beträchtlich sein und bei mehreren

tausend Euro liegen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an das

Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0.

Mannheim-Hochstätt: Brand in Mehrfamilienhaus – keine Verletzten

Mannheim-Hochstätt (ots) – Polizei und Feuerwehr wurden am Freitagmittag wegen

eines Brands im Stadtteil Hochstätt alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache

war gegen 12.30 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Karolingerweg

ein Brand ausgebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war in den

Räumlichkeiten eine Couch in Brand geraten. Durch die Feuerwehr konnten die

Flammen rasch gelöscht werden. Die Wohnung ist komplett verraucht und nicht mehr

bewohnbar. Die Bewohnerin befand sich nicht in den Räumen. Weitere Wohnungen des

Anwesens wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Schadens kann

derzeit nicht beziffert werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand

verletzt.

Mannheim-Schwetzingerstadt: 90-jährige Frau fällt auf trickreichen Dieb herein – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Eine 90-jährige Frau fiel am frühen

Donnerstagnachmittag im Stadtteil Schwetzingerstadt auf einen trickreichen Dieb

herein. Die Seniorin wurde gegen 13 Uhr in der Reichskanzler-Müller-Straße von

einem unbekannten Mann angesprochen und um ihre Einkaufstasche gebeten. Die Frau

füllte den Inhalt daraufhin in eine weitere mitgeführte Tasche. Dabei

verwickelte der Unbekannte sie weiter in ein Gespräch und lenkte sie ab. Dabei

gelang es diesem, unbemerkt die Geldbörse aus der Tasche der 90-Jährigen zu

entwenden. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst nach der Rückkehr in ihre

Wohnung.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 40 Jahre alt

trug eine dunkle Jacke

führte einen Anhänger, ähnlich einem Fahrradanhänger mit sich

Zeugen, denen der beschriebene Mann aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.:

0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Vorsicht vor „WhatsApp-Betrugsmasche“

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am vergangenen Dienstag kontaktierte ein bisher

unbekannter Täter eine 75-jährige Frau über WhatsApp. Gegen 10 Uhr erschien auf

dem Smartphone der Seniorin eine WhatsApp Nachricht einer ihr unbekannten

Nummer. In der Nachricht gab sich der Täter als den Sohn der Frau aus und

erklärte die neue Nummer damit, dass sein Handy kaputt sei. Aufgrund einer

finanziellen Notlage müsse sie schnellstmöglich zwei Überweisungen in Höhe von

insgesamt 3.400 Euro tätigen. Um zu helfen, tätigte die Frau die Überweisungen.

Kurz darauf nahm sie Kontakt mit ihrem Sohn auf, um mit ihm über die Zahlungen

zu sprechen. Folglich fiel die Betrugsmasche auf. Die Seniorin erstattete

daraufhin Anzeige bei der Polizei. Glücklicherweise konnte durch das schnelle

Handeln die Überweisung gestoppt werden. Anhand der Handynummer konnte ein

19-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein

Strafverfahren wegen Betruges.

Mannheim-Neckarau: Unbekannter beschädigt geparkten BMW – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigte

ein unbekannter Täter im Stadtteil Neckarau einen geparkten BMW. Der Unbekannte

zerstörte zwischen 23 Uhr und 1.15 Uhr an dem BMW, der in der Angelstraße

abgestellt war, die Seitenscheiben auf der Fahrerseite sowie die Heckscheibe.

Zudem zerkratzte er den Lack im Heckbereich. Der Sachschaden wird auf mehrere

Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.:

0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Vogelstang: Mit mehr als 2 Promille gegen geparkte Autos gefahren

Mannheim (ots) – Am Donnerstag, gegen 15:20 Uhr, kollidierte eine betrunkene

Honda-Fahrerin mit zwei in der Brandenburger Straße abgestellten Autos und

verursachte einen Schaden von mehr als 15.000 Euro. Die 43-Jährige war mit ihrem

Auto auf der Brandenburger Straße in Richtung Koblenzer Straße unterwegs, als

sie aufgrund des erheblichen Alkoholeinflusses nach rechts von der Fahrbahn

abkam und mit einem geparkten Ford kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls

schob sie den Ford auf einen davorstehenden VW. Verletzt wurde bei dem Unfall

niemand. Ein Atemalkoholtest, den die alarmierten Beamten bei der Frau

durchführten, ergab einen Wert von 2,38 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle

eine Blutprobe entnommen sowie deren Führerschein und Autoschlüssel

beschlagnahmt.