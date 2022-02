Sinsheim: Staubsaugerautomaten in Autowaschanlage aufgebrochen; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen bereits am Dienstagabend, den

22. Februar insgesamt vier Staubsaugerautomaten in einer Autowaschanlage in der

Straße „In der Au“ auf. Geld fiel den Tätern hierbei nicht in die Hände. Die

Münzbehälter wurden vor Geschäftsschluss geleert.

Der Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Nach ersten Informationen dürfte die Tatzeit gegen 21.30 Uhr liegen. Insgesamt

bis zu vier Täter könnten an der Tat beteiligt gewesen sein. Eine Beschreibung

der Personen liegt bislang noch nicht vor.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Brieftauben mit Pfeilen beschossen

Sandhausen (ots) – Nachdem am Montag, den 07.02.2022, die Besitzerin von drei

Brieftauben feststellen musste, dass ihre Tiere mittels Pfeilen beschossen

wurden, konnte sie nun eine der Tauben einfangen und in tierärztliche Behandlung

bringen. Der Tierarzt entfernte bei dem Tier einen Pfeil, welcher

glücklicherweise nur die obere Hautschicht durchbohrte. Ersten Ermittlungen

zufolge ist der Pfeil einem Blasrohr zuzuordnen. Hinweise auf einen Täter liegen

derzeit noch keine vor. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder

Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06224/2481 beim Polizeiposten Sandhausen zu melden.

B38, Weinheim: Durch rücksichtsloses Fahrverhalten womöglich andere Verkehrsteilnehmer gefährdet – Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

B38, Weinheim (ots) – Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr fiel ein 65-jähriger

BMW-Fahrer, insbesondere auf der B3 von Weinheim in Fahrtrichtung Heidelberg,

durch sein rücksichtsloses Fahrverhalten auf. Dieses war von einem aufmerksamen

Zeugen bereits in der Westtangente in Weinheim bemerkt worden. Dort fuhr der BMW

einem Mercedes mehrfach sehr dicht auf und versuchte unter Verwendung der

Lichthupe seinen Vordermann zum schnelleren Fahren zu animieren. An einem

Kreisverkehr auf der B3 kam es nach Zeugenangaben fast zu einem Unfall zwischen

dem BMW und einem LKW. Danach geriet der Fahrer mehrfach in den Gegenverkehr,

sodass andere Fahrzeuge ausweichen oder abbremsen mussten. Die Polizei sucht im

Rahmen der weiteren Ermittlungen nach weiteren Zeugen oder Geschädigten, welche

durch den BMW möglicherweise gefährdet wurden. Der weder alkoholisierte noch

drogenbeeinflusste Fahrer konnte durch Polizistinnen und Polizisten des

Polizeireviers Heidelberg schließlich gestoppt werden. Die Fahrtstrecke und die

Hintergründe für das Fahrverhalten des Mannes werden jetzt näher ermittelt. Der

65-Jährige muss mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter

Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Weinheim-Steinklingen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindergarten Löwenzahn, Polizei sucht Zeugen

Weinheim-Steinklingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von Mittwochabend,

18 Uhr bis Donnerstagfrüh, 7 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter das

Küchenfenster des Kindergartens Löwenzahn in der Straße „In der Dell“, ein.

Nachdem er in das Gebäude eingestiegen war, brach er in einem Nebenraum

insgesamt zehn Holzschließfächer, in denen sich persönliche Gegenstände der

Kindergärtnerinnen und die gemeinsame Kaffeekasse befanden, auf.

Was der Täter erbeutete, steht noch nicht genau fest. Es entstand jedoch für die

Stadt Weinheim ein Sachschaden von circa 800 Euro.

Während der Anzeigenaufnahme und der Spurensuche durch die Polizeibeamten fand

im Kindergarten eine Kinderfaschingsveranstaltung statt und die Beamten konnten

vielleicht ein wenig „Nachwuchswerbung“ schon bei den Kleinen durchführen und

sie sowie die Kindergärtnerinnen auch ein wenig aufmuntern.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201.

1003-188, in Verbindung zu setzen.

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletztem 12-jährigen Mädchen

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 47-jähriger Fahrer eines Mini Coopers

fuhr am gestrigen Donnerstag, gegen 15:30 Uhr auf der Schwabenheimer Straße in

Richtung Autobahn A5 und übersah eine 12-jährige Radfahrerin.

Aus der Nebenstraße der Schwabenheimer Straße, rechts aus Richtung

Ingeborg-Bachmann-Straße, kam das 12-jähriges Mädchen mit ihrem Kinderfahrrad.

Sie wollte die Straße überqueren und achtet nicht auf den Autofahrer.

Aus Sicht des Mini-Cooper-Fahrers wird auf der Schwabenheimer Straße durch ein

Verkehrszeichen („Achtung spielende Kinder“) besonders auf die Gefahrenstelle

hingewiesen.

Der Mini Cooper-Fahrer übersah das Mädchen und stieß mit seinem Auto leicht mit

dem Rad zusammen. Die 12-Jährige stürzte dabei und fiel zu Boden. Das Mädchen

trug einen Fahrradhelm und wurde glücklicherweise am Kopf nicht verletzt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird es bei kleineren Schürfwunden und

einem großen Schrecken, sicherlich auch für den Autofahrer, bleiben.

Das 12-jährige Mädchen kam vorsorglich mit einem Rettungswagen zur medizinischen

Untersuchung in ein Heidelberger Krankenhaus. Ihre Mutter, die sofort

verständigte wurde, begleitete sie dort hin.

Dielheim/BAB 6: Wegen Spritmangels liegengeblieben – Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Dielheim/BAB 6: (ots) – Ein 30-jähriger Mann war am frühen Freitagmorgen mit

einem Nissan auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs und blieb wegen

Treibstoffmangels zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim

liegen. Dort fiel das Pannenfahrzeug einer Polizeistreife gegen 3.45 Uhr auf.

Der 30-jährige Fahrer stand neben dem Fahrzeug und wirkte desorientiert.

Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 0,2 Promille. Darauf angesprochen, gab

der Mann an, eine Dose Bier getrunken zu haben, nachdem er liegengeblieben war.

Eine leere Bierdose konnte im Fahrzeug aufgefunden werden. Zur Durchführung

eines Drogentests wurde der 30-Jährige anschließend zur Dienststelle gebracht.

Der Test verlief ohne Befund.

Bei der weiteren Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass ihm bereits

von mehreren Jahren die Fahrerlaubnis entzogen worden war und ihm seither keine

neue mehr erteilt wurde.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis ermittelt.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall in der Auffahrt zur L723

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr fuhr eine

31-jährige Skoda-Fahrerin auf den Opel eines 34-jährigen Mannes auf. Beide waren

aus Richtung „Neues Sträßel“ gekommen und wollten auf die L723 auffahren.

Aufgrund des fließenden Verkehrs auf der L723 bremste der Opel-Fahrer sein

Fahrzeug ab. Die Skoda-Fahrerin schätze die Situation falsch ein und ging davon

aus, dass der Opel noch vor dem fließenden Verkehr auf die L723 auffährt. In der

Folge fuhr die 31-Jährige auf den Opel auf. Der 34-Jährige erlitt leichte

Verletzungen. Die Frau im Skoda blieb unverletzt. Der Gesamtschaden liegt bei

4.500 Euro.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Falsche Wasserwerker entwenden Schmuck – Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagnachmittag um 14:30 Uhr

verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem

Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße, indem sie gegenüber einer Seniorin

angaben, dass sie Mitarbeiter der Stadtwerke wären. Die falschen Wasserwerker

wären beauftragt worden, die Rohrleitungen in der Wohnung zu überprüfen. Aus dem

Schlafzimmer der Frau entwendeten die Täter so eine Schatulle mit Schmuck im

Wert von 100 Euro. Danach entfernte sich das Duo in unbekannte Richtung. Das

Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise werden

unter Tel.: 06202 288-0 entgegengenommen.

Im Zusammenhang mit falschen Handwerkern o.ä. rät die Polizei:

Gewähren Sie Fremden grundsätzlich keinen Zutritt in Ihre

Wohnräume

Wohnräume In der Regel werden zentrale Handwerksarbeiten in

Mehrfamilienhäuser durch die Hausverwaltungen oder Vermieter

angekündigt. Kommt ein Handwerker unangekündigt, ist das bereits

ein erstes Indiz misstrauisch zu werden.

Mehrfamilienhäuser durch die Hausverwaltungen oder Vermieter angekündigt. Kommt ein Handwerker unangekündigt, ist das bereits ein erstes Indiz misstrauisch zu werden. Hinterfragen Sie kritisch den Grund für ein Betreten durch

angebliche Handwerker, vermeintliche Amtsträger,

Schädlingsbekämpfer o.ä.

angebliche Handwerker, vermeintliche Amtsträger, Schädlingsbekämpfer o.ä. Rufen Sie im Zweifel bei der zuständigen Behörde an und lassen

sich dies bestätigen. Suchen Sie die Nummer selbst heraus!

Wählen Sie keine Nummer, welche Sie durch die Personen erhalten!

Rufen Sie im Zweifel bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle

an.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-u

nd-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Brühl-Rohrhof/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter zerkratzt vier geparkte Pkws – Polizei sucht Zeugen

Brühl (ots) – Im Zeitraum von Mittwochabend, 20 Uhr bis Donnerstagmorgen, 5:00

Uhr beschädigte ein Unbekannter insgesamt vier Pkws, die allesamt ordnungsgemäß

in der Wiesenstraße geparkt standen. Der Unbekannte hatte offenbar unter

Verwendung eines spitzen Gegenstandes mutwillig die jeweils rechte Fahrzeugseite

der Autos zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf jeweils 2.000,-EUR

geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, telefonisch in

Verbindung zu setzen.